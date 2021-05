Bei Bitcoin kam es zu einem massiven Absturz. Die Kryptowährung rutschte im Tief knapp unter 30.000 Dollar - den niedrigsten Stand seit Februar. Zu Handelsschluss notierte sie knapp unter der Marke von 40.000 Dollar. Das Jahreshoch lag Mitte April noch bei 64.900 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen als Auslöser der jüngsten Schwäche auf China, wo Unternehmen mit einem Bann belegt wurden, wenn sie den Handel mit Kryptowährungen anbieten.

Der Dollar legte mit der Veröffentlichung des Fed-Protokolls und der Aussicht auf geldpolitische Straffungen zu. Der Dollarindex gewann 0,5 Prozent. Der Euro fiel unter die Marke von 1,22 Dollar zurück, nachdem er diese am Dienstag erstmals seit Ende Februar überwunden hatte.

Der Dollar verteitigt seine Aufschläge am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft - der ICE-Dollarindex verharrt über die wichtigen Marke von 90. Marktteilnehmer sehen die Zeit für eine nachhaltige Dollarrally angesichts der Aussicht auf geldpolitische Straffungen aber noch nicht gegeben. "Obwohl der Lärm um die Inflation in den vergangenen Monaten enorm zugenommen hat, bleiben die Zinsen weiter nahe null und die Verbrauchererwartungen weit unter den Niveaus, die vor einem Jahrzehnt erreicht wurden", merkt Marktstratege Karl Schamotta von Cambridge Global Payments an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,61 63,36 +0,4% 0,25 +30,8%

Brent/ICE 66,80 66,66 +0,2% 0,14 +29,9%

Die Ölpreise gaben nach. Belastend wirkte weiter, dass es Fortschritte geben soll bei den Verhandlungen mit dem Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit den USA. Im Erfolgsfall dürfte der Iran wieder stärker als Ölanbieter auf dem internationalen Markt auftreten. Für einen weiteren Schub nach unten sorgten die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen. Diese zeigten einen Anstieg.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.875,52 1.869,50 +0,3% +6,02 -1,2%

Silber (Spot) 27,78 27,78 0% 0 +5,2%

Platin (Spot) 1.198,15 1.194,50 +0,3% +3,65 +11,9%

Kupfer-Future 4,55 4,59 -0,8% -0,04 +29,2%

Der Goldpreis notierte mit den gestiegenen Inflationssorgen zeitweise auf dem höchsten Stand seit Januar, kam aber mit dem anziehenden Dollar wieder zurück und notierte schließlich auf Vortagesniveau.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran bewegen sich nach Angaben eines EU-Diplomaten auf eine Einigung zu. Eine Vereinbarung "nimmt Gestalt an", schrieb der EU-Unterhändler Enrique Mora auf Twitter zum Abschluss der jüngsten Gesprächsrunde.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft trotz massiver Spannungen: US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben sich bei einem Treffen um eine Annäherung zwischen ihren beiden Staaten bemüht. Lawrow nannte das Treffen anschließend "konstruktiv". Auch von der US-Seite hieß es, das fast zweistündige Gespräch sei "konstruktiv" und "produktiv" verlaufen.

NAHOSTKONFLIKT

Die Eskalation des Nahost-Konflikts belastet zunehmend die Beziehungen zwischen den USA und Israel. Ungeachtet der Forderung von US-Präsident Joe Biden nach Deeskalation kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Fortsetzung der israelischen Raketenangriffe im Gazastreifen an.

US-NOTENBANK

Einige US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 27. und 28. April die Auffassung vertreten, dass bei einer der anstehenden Sitzung damit begonnen werde könnte, über einen Plan für ein Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) zu diskutieren. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass sich die Wirtschaft weiterhin entsprechend stark erholt, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wegen der Nachmeldung von Nebeneinkünften an die Bundestagsverwaltung heftig kritisiert und eine lückenlose Aufklärung gefordert. Baerbock hatte eingeräumt, Sonderzahlungen als Parteivorsitzende "versehentlich" nicht angegeben und erst im März 2021 gemeldet zu haben.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Vor dem Hintergrund eines coronabedingt deutlich geminderten Aufkommens im Vorjahresmonat sind die deutschen Steuereinnahmen im April 2021 um 31,9 Prozent in die Höhe geschossen. Allein bei der von den Ländern verwalteten Umsatzsteuer seien im April 2020 circa 6,4 Milliarden Euro steuerliche Entlastungen wirksam geworden. Im März 2021 waren die Steuereinnahmen um 0,9 Prozent gestiegen, im Februar hingegen noch um 7,2 Prozent gesunken und im Januar um 11,1 Prozent.

CORONAPANDEMIE DEUTSCHLAND

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen bundesweit 68 (Vorwoche: 103,6) Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen. Am Mittwoch hatte der Inzidenzwert noch bei 72,8 gelegen. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 12.298 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Mittwoch hatte das RKI 11.040 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren noch rund 17.419 Neuinfektionen registriert worden.

EU-KLIMAPOLITIK ZU LUFTVERKEHR

EU-Klimakommissar Frans Timmermans dringt auf ein Ende der Kurzstreckenflüge und spricht sich für eine indirekte Verteuerung des Fliegens aus. "Wir wollen uns befreien von Kurzstreckenflügen, aber nicht mit Verboten oder höheren Preisen", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission. "Wir wollen es so organisieren, dass es für die Leute attraktiver wird, mit dem Zug zu fahren."

LUFTHANSA

Die Lufthansa wird die Kuponzahlungen für die 2015 emittierte Hybridanleihe mit einer Laufzeit bis 2075 für die Dauer der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen aussetzen. Diese Entscheidung basiere auf der Sicht der EU-Kommission, wonach die jährliche Kuponzahlung einen Verstoß gegen die beihilferechtlichen Regelungen darstellte.

LINUS DIGITAL

verzeichnete trotz des negativen Umfelds ein gutes Börsendebüt. Die Aktie schloss den ersten Handelstag bei 31,00 Euro. Der erste Kurs hatte noch bei 27,60 Euro gelegen. Einen Ausgabepreis gab es nicht.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer hat nach Arbeiten an einem Elektronikproblem die Auslieferung des Modells 737 Max wieder aufgenommen.

CISCO

Der US-Netzwerkausrüster hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Der Umsatz für das Quartal stieg um 7 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr. Der Netto-Gewinn stieg auf 2,86 Milliarden Dollar gegenüber 2,77 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

MICROSOFT

Der Technologiekonzern will seinen Internet Explorer 11 in der aktuellen Version im Juni kommenden Jahres weitgehend in die digitale Rente schicken. Am 15. Juni 2022 werde der Support für den Internet Explorer 11 für den Großteil der Anwendungen enden, teilte der Konzern mit. Die Kalifornier setzen nun komplett auf den Browser Microsoft Edge, der auf Chrome basiert.

