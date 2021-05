- In der Diskussion um die mögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus tendiert die Ständige Impfkommission (Stiko) einem Bericht zufolge dazu, von einer generellen Impfempfehlung abzusehen. Stattdessen werde es wahrscheinlich nur eine Impfempfehlung für Zwölf- bis 15-Jährige mit bestimmten chronischen Erkrankungen geben, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter Berufung auf "informierte Kreise".

- Die erstmals in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617.2 ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits in 53 Ländern und Gebieten registriert worden.

NAHOST-KONKLIKT

Die USA wollen ihr Konsulat für Palästinenser in Jerusalem wiederöffnen. Das kündigte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag bei einem Besuch in Ramallah im Westjordanland an. Er stellte den Palästinensern zudem Hilfen in Höhe von 75 Millionen Dollar (61 Millionen Euro) in Aussicht.

BELARUS

Der UN-Sicherheitsrat hält am Mittwoch eine virtuelle Dringlichkeitssitzung zu Belarus ab, um über die erzwungene Landung eines Flugzeugs und die dadurch ermöglichte Festnahme eines Regierungskritikers zu beraten.

EMISSIONSHANDEL

Die EU-Kommission plant mit Blick auf die verschärften Klimaziele eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf den Gebäude- und Verkehrssektor. In diesen Bereichen müssten mehr Treibhausgase eingespart werden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

EZB

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat erneut Sympathien für das flexible Verfolgen eines durchschnittlichen Inflationsziels (Flexible Average Inflation Targeting) durch die Europäische Zentralbank (EZB) erkennen lassen. "Ich habe schon früher gesagt, dass die Logik des Flexible Average Inflation Targeting glasklar ist", sagte Lane in einer vom Peterson Institute ausgerichteten Diskussion zur Strategieprüfung der EZB.

US-NOTENBANK I

Der Vize-Chairman der Federal Reserve, Richard Clarida, geht davon aus, dass eine Reduzierung der massiven Ankäufe von Staats- und Hypothekenpapieren durch die US-Notenbank auf einer der nächsten Sitzungen Thema sein wird. Das werde jedoch von der Datenlage abhängen, sagte Clarida in einem Interview mit Yahoo Finance.

US-NOTENBANK II

Die US-Notenbank befindet sich nach Einschätzung der Fed-Präsidentin von San Francisco Mary Daly in der Anfangsphase ihrer Überlegungen, wie und wann die erheblichen Stimulierungsmaßnahmen zurückgefahren werden sollen. "Wir sprechen über das Tapering", sagte Daly in einem CNBC-Interview und bezog sich dabei auf eine mögliche Verlangsamung des Tempos der Anleihekäufe. "Ich möchte sicherstellen, dass jeder weiß, dass es nicht darum geht, jetzt etwas zu tun.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,439 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

USA

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten einer sogenannten Grand Jury die Entscheidung über eine Anklageerhebung gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump übertragen. Wie die Zeitung "Washington Post" am Dienstag unter Berufung auf zwei anonyme Quellen berichtete, wird die Gruppe von Laienrichtern für einen Zeitraum von sechs Monaten an drei Tagen in der Woche zusammenkommen und entscheiden, ob die Beweise der Staatsanwaltschaft für eine Anklageerhebung ausreichen.

DEUTSCHE WOHNEN

Die Ratingagentur S&P prüft die Abstufung der Bonitätsnote von derzeit A-.

VW

Die Schweizer Quantum-Grupp will zusammen mit der britischen Investmentfirma Centricus die Audi-Tochter Lamborghini übernehmen und bietet dafür 7,5 Milliarden Euro. Ein entsprechender "Letter of Intent" soll nach Informationen der Automobilwoche am morgigen Mittwoch übergeben werden und liege der Branchen- und Wirtschaftszeitung vor. Bei VW und Audi stößt das Angebot der Zeitung zufolge aber auf wenig Interesse.

AMAZON

Der Generalstaatsanwalt der US-Hauptstadt Washington hat den Online-Handelsriesen Amazon wegen des Vorwurfs verklagt, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen.

SONY

will in den kommenden drei Jahren 2 Billionen Yen (umgerechnet knapp 15 Milliarden Euro) für strategische Investitionen bereitstellen. Konkret sollen die Mittel für Unterhaltungsinhalte, das Direct-to-Consumer-Geschäft, Technologien und Aktienrückkäufe ausgeben werden, erklärte die Japaner. Sony kündigte zudem an, die Entwicklung eines Prototyps für ein eigenes Elektrofahrzeugs namens Vision-S fortzusetzen.

