Den Ölpreis, der rund 1 Prozent zulegte, stützte der schon am Mittwoch veröffentlichte Rückgang der US-Ölvorräte. Daneben standen weiter die Gespräche zur Revitalisierung des iranischen Atomabkommens im Blick. Bei erfolgreichen Verhandlungen ist mit einem umfänglichen zusätzlichen Angebot aus dem Iran zu rechnen. Andererseits stützte die Tatsache, dass die großen Ölproduzenten ihr Angebot bislang nicht ausgeweitet haben. Allerdings werden die Opec und andere Förderländer in einer Konferenz am Dienstag über die Fördermengen sprechen.

Bei Gold sahen Teilnehmer eine Verschnaufpause nach dem kräftigen Vortagesschub, als der Preis je Feinunze im Verlauf erstmals seit Januar wieder über 1.900 Dollar gestiegen war. Die Sorge wegen einer möglichen geldpolitischen Straffung drückte Teilnehmern zufolge auf den Preis des zinslosen Goldes, der sich wenig verändert zeigte.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter auf 39,8 (Vorwoche: 67,3) Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden 7.380 Neuinfektionen und 192 (226) Todesfälle in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages registriert. Am vergangenen Freitag waren 8.769 Fälle gemeldet worden.

- Das Covid-19-Impfstoffwerk in Baltimore, in dem Johnson & Johnson (J&J) seine Vakzine herstellen lässt, wird offenbar bald wieder die Fertigung aufnehmen. Die US-Gesundheitsbehörde und Johnson & Johnson gehen davon aus, bereits am Freitag bekannt geben zu können, dass die Verunreinigungsprobleme behoben und der Weg für Millionen weiterer Dosen wieder frei werde.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat erneut seine Bereitschaft erklärt, über eine Rücknahme der Anleihekäufe (Tapering) der Zentralbank zu sprechen.

POLITIK SYRIEN / EU

Die EU erkennt die Präsidentschaftswahl im Bürgerkriegsland Syrien nicht an. Wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Beratungen der Außenminister der 27 Mitgliedstaaten sagte, betrachtet die EU den Urnengang als "weder frei noch fair". Er werde "nicht zur Beilegung des Konflikts" in Syrien beitragen. Die Wahl werde auch zu keinerlei Initiative "für die internationale Normalisierung (der Beziehungen) zum syrischen Regime" führen.

TARIFEINIGUNG FLEISCHWIRTSCHAFT

Im Tarifkonflikt der Fleischwirtschaft hat es laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) eine Einigung gegeben. Es sei ein neuer deutschlandweiter Mindestlohn für die und 160.000 Beschäftigten in Schlachthöfen und Wurstfabriken vereinbart worden. Die Details sollten erst veröffentlicht werden, nachdem die Tarifkommission der Arbeitgeberseite dem Verhandlungsergebnis zugestimmt hat.

DEUTSCHE BANK

Der Wechsel im Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist vollzogen. Die Aktionäre wählten den früheren Volkswagen-Finanzchef Frank Witter auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung in das Kontrollgremium. Er löst damit Gerd Alexander Schütz ab, der wegen seines engen Kontakts mit dem mittlerweile inhaftierten früheren Wirecard-Chef Markus Braun und des mutmaßlichen Insider-Handels mit Wirecard-Aktien in Ungnade gefallen war.

HEIDELBERGCEMENT

steht vor Veränderungen im Vorstand. Wie der DAX-Konzern mitteilte, werden für die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung jeweils neue Vorstandspositionen geschaffen, um die Transformation des Unternehmens im Kontext der Strategie "Beyond 2020" in diesen Bereichen voranzutreiben. Zudem wurde die Position des Finanzvorstands mit René Aldach neu besetzt.

TUI

verkauft seinen Minderheitsanteil an einem Hotel-Immobilienportfolio mit 21 Objekten an die Familie Riu. Derweil bleibt das Management aller 100 Riu Hotels und Resorts weltweit unverändert bei einem anderen paritätischen Joint Venture von Riu und Tui, wie der Konzern mitteilte. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 670 Millionen Euro. Tui erwartet aus der Transaktion einen "erheblichen Buchgewinn".

JULIUS BÄR

hat sich zur Zahlung von rund 80 Millionen US-Dollar bereiterklärt, um eine strafrechtliche Anklage im Zusammenhang mit einer US-Untersuchung wegen Korruptionsvorfällen rund um den Weltfußballverband Fifa beizulegen.

COSTCO

hat dank steigender Nachfrage in ihrem jüngsten Quartal deutlich mehr verdient und umgesetzt, warnt aber vor steigenden Kosten.

SALESFORCE

hat im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und den Jahresausblick angehoben. Das Cloud-basierte Customer-Relationship-Management-Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 469 Millionen US-Dollar oder 50 Cent je Aktie, verglichen mit 99 Millionen Dollar oder 11 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn des SAP-Wettbewerbers lag bei 1,21 Dollar je Aktie, verglichen mit 70 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum.

