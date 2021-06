Beim Bitcoin ging es gewohnt volatil zu. "Anlegerinnen und Anleger brauchen hier weiterhin Nerven aus Drahtseilen", so QC Partners. Die Volatilität sei schon immer hoch gewesen. Im vergangenen Monat habe diese jedoch bei fast unglaublichen 120 Prozent gelegen. Der Bitcoin ging gut 4 Prozent fester aus dem Tag mit knapp 37.000 Dollar, nachdem er am frühen Morgen noch rund 3 Prozent im Minus gelegen hatte. In der Vorwoche hatte er im Hoch noch über 40.000 gelegen.

Die türkische Lira zeigte sich von den jüngsten Rekordtiefs etwas erholt. Dabei halfen starke Wachstumszahlen im ersten Quartal.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,60 66,91 +1,9% 1,28 +39,3%

Brent/ICE 70,08 69,32 +1,1% 0,76 +36,7%

Am Ölmarkt setzten die Teilnehmer auf eine steigende Nachfrage im Gefolge der wirtschaftlichen Erholung, die Preise zogen etwas an. Dies dürfte auch den Hintergrund bilden, wenn die Opec am Dienstag über Förderquoten für Juni und Juli verhandelt. Zugleich bleiben die Sorgen wegen eines möglichen zusätzlichen Angebots aus Iran im Markt. Im asiatischen Handel am Dienstag steigen die Preise weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.911,01 1.908,18 +0,1% +2,84 +0,7%

Silber (Spot) 28,24 28,08 +0,6% +0,16 +7,0%

Platin (Spot) 1.194,00 1.190,35 +0,3% +3,65 +11,6%

Kupfer-Future 4,69 4,68 +0,2% +0,01 +33,1%

Der Goldpreis hielt die Gewinne aus dem späten Freitagsgeschäft und blieb über der Marke von 1.900 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen liegt den dritten Tag in Folge bei 35 (Vorwoche: 58,4) Fällen pro 100.000 Einwohner. Gemeldet wurden in Deutschland 1.785 (1.911) Neuinfektionen und 153 (33) Todesfälle in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 35,2, lag am Montag bei 35,1 und am Dienstag erneut bei 35,2.

- Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, lehnt ein baldiges Auslaufen der Homeoffice-Pflicht trotz sinkender Corona-Inzidenzen ab.

- Die unterschiedlichen Varianten des Coronavirus sollen künftig nach den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt werden, um eine Stigmatisierung der Länder zu vermeiden, in denen sie erstmals aufgetaucht sind.

- Peru hat die offizielle Zahl seiner Corona-Toten um mehr als das Doppelte heraufgesetzt. Grund ist eine Erweiterung der offiziellen Kriterien für Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückgeführt werden.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Geldpolitik hat den Leitzins unverändert bei 0,1 Prozent beassen.

IRAN

verfügt nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über 16 Mal mehr angereichertes Uran als im internationalen Atomabkommen von 2015 vereinbart.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai etwas belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,0 (April: 51,9) Punkte.

NSA-SPIONAGEAFFÄRE

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Aufklärung in der Spionageaffäre um die Nationale Sicherheitsbehörde NSA der USA und den dänischen Geheimdienst gefordert. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach der dänische Geheimdienst dem NSA beim Abhören von deutschen und europäischen Spitzenpolitikern geholfen hat.

TLG IMMOBILIEN

zeichnet eine Kapitalerhöhung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG vollständig und erhöht dadurch die Beteiligung auf rund 94,94 Prozent. Der Preis entspricht dem letzten Xetra-Schlusskurs der Aktien zuzüglich eines Aufschlags von rund 3 Prozent. WCM fließen dadurch etwa 68 Millionen Euro brutto zu.

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT)

ist ins Visier der italienischen Behörden geraten. Drei italienische Influencer, mit denen BAT Italia Werbeverträge unterhielten, sollen Inhalte im Zusammenhang mit der E-Zigarette Glo Hyper gepostet, ohne darauf hinzuweisen, dass es sich um Werbung handele.

CLOUDERA

Die beiden Beteiligungsgesellschaften KKR & Co und Clayton Dubilier & Rice stehen kurz vor der Übernahme des Cloudanbieters Cloudera. Der Abschluss des Deals könnte noch am Dienstag mitgeteilt werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zum Preis machten die Informanten keine Angaben. Die Cloudera Inc wird an der Börse mit knapp 4 Milliarden US-Dollar bewertet.

SAINT-GOBAIN

trennt sich von Teilen seines Glasverarbeitungsgeschäfts in Deutschland. Der Verkauf betrifft zwei Standorte in Berlin und Radeburg mit insgesamt knapp 200 Mitarbeitern.

ZUMTOBEL

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende April mehr verdient als selbst erwartet. Der Gewinn kletterte auf 45,6 (14,5) Millionen Euro. Zumtobel hatte 24 bis 34 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz sank um 7,7 Prozent auf 1,045 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT ging auf 45,5 (53,9) Millionen Euro zurück, lag damit aber oberhalb des Zielkorridors von 36 bis 43 Millionen Euro.

