- Der Impfstoffhersteller Astrazeneca kann nicht pünktlich liefern. "Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, dass sich die Auslieferung des Vektor-Impfstoffs von Astrazeneca noch weiter verzögert. Die Apotheken werden nun aufgrund des Feiertages Fronleichnam frühestens am Freitag beliefert werden können", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der "Rheinischen Post".

- Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat dem Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac eine Notfallzulassung erteilt.

BELARUS

hat die Restriktionen für die Ausreise seiner Bürger weiter verschärft. Künftig dürfen auf dem Landweg nur noch solche Bürger das Land verlassen, die nachweislich über eine permanente Aufenthaltsberechtigung in einem anderen Staat verfügen.

GELDPOLITIK USA

Der jüngste Anstieg der Inflation dürfte laut Fed-Gouverneurin Lael Brainard nachlassen, sobald die Wirtschaft sich voll erholt und wieder zur Normalität zurückgekehrt ist. Die Teuerung sei "etwas höher" als sie selbst erwartet habe und sie achte sorgsam darauf, ob sie in eine "unwillkommene" Richtung gehe. Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, wehrt sich derweil gegen den Eindruck, die Notenbank und die Stimulierungsmaßnahmen der Regierung bereiteten die Bühne für ein großes Inflationsproblem.

EU-HAUSHALT

Die EU-Kommission will in diesem Jahr bereits mehr als hundert Milliarden Euro an Schulden aufnehmen, um erste Zahlungen aus dem Corona-Hilfsfonds zu ermöglichen. Die Behörde plant, 2021 langfristige Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro auszugeben.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im ersten Quartal um 1,1 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,6 Prozent geschätzt.

ÖLINDUSTRIE USA

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat alle Aktivitäten zur umstrittenen Erdölforderung in einem Naturschutzgebiet in Alaska suspendiert.

RWE

hat erstmals eine "grüne Anleihe" am Markt untergebracht. Der Bond hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und eine Laufzeit von 10 Jahren.

DELTICOM

hat eine bezugsrechtlose Kapitalerhöhung im Volumen von rund 10 Prozent des Grundkapitals durchgeführt. Der Platzierungspreis wurde dabei auf 7,12 Euro je Aktie festgelegt, der Erlös lag bei 8,87 Millionen Euro.

BOUYGUES

trennt sich von weiteren Anteilen am Bahnkonzern Alstom und startete einen beschleunigten Platzierungsprozess zum Verkauf von 11 Millionen Alstom-Aktien.

