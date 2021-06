Anziehende Marktzinsen und die Dollarstärke brachten den Goldpreis kräftig unter Druck. Die anhaltend hohen Inflationsdaten dürften aber die Nachfrage nach dem Edelmetall kurzfristig wieder anfachen, hieß es im Handel.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 3.165 (Vorwoche: 7.380) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 29,7 (39,8). Diese lag am Mittwoch noch bei 36,8.

BEZIEHUNGEN USA / CHINA

US-Präsident Joe Biden hat die Schwarze Liste mit chinesischen Firmen, in die US-Konzerne nicht investieren dürfen, ausgebaut. Ein am Donnerstag von Biden unterzeichnetes Dekret erhöht die Gesamtzahl der gebannten chinesischen Unternehmen auf 59. Damit setzt Joe Biden den Kurs fort, den der ehemalige Präsident Donald Trump mit China gefahren hat. Unter ihm befanden sich 48 Firmen aus dem Reich der Mitte auf der Black List.

US- GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, ist der Ansicht, dass die US-Wirtschaft noch weit von dem Punkt entfernt sei, an dem die Federal Reserve ihre Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat zurückfahren müsse.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die CDU laut dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer deutlich vor der AfD. Die Partei von Ministerpräsident Reiner Haseloff käme danach bei der Wahl an diesem Sonntag auf 30 Prozent (plus ein Punkt im Vorwochen-Vergleich), während die AfD 23 Prozent (unverändert) erreichen würde. Eine Mehrheit ohne die CDU als Regierungspartei scheint damit eher unwahrscheinlich.

RUSSLAND

hat nach eigenen Angaben den Dollar aus seinem Nationalen Vermögensfonds gestrichen. Die Regierung strebe eine "Entdollarisierung der russischen Wirtschaft" an, erklärte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag. Seit dem 20. Mai sei der Anteil der Dollar-Aktiva im Fonds daher von 35 Prozent auf null Prozent reduziert worden. Nach Angaben von Finanzminister Anton Siluanow macht der Euro künftig 40 Prozent des Investitionsfonds aus. Weitere enthaltene Währungen sind demnach der chinesische Yuan mit 30 Prozent, das britische Pfund und der japanische Yen mit jeweils fünf Prozent. Die restlichen 20 Prozent des Fonds sind in Gold angelegt.

ASTRAZENECA / MERCK & CO

Ein von Astrazeneca und Merck & Co vertriebenes Medikament reduziert das Wiederauftreten von Brustkrebs bei Frauen mit einer frühen, aber aggressiven Form der Krankheit. Dies ist das Ergebnis einer langjährigen internationalen Studie, die online im New England Journal of Medicine veröffentlicht und auf einer Krebsforschungskonferenz vorgestellt wurde. Das Mittel könnte das Arsenal der Waffen gegen eine erbliche Form von Brustkrebs erweitern.

MEDTRONIC

Der Medizintechnikkonzern stoppt den Verkauf seiner implantierbaren Herzpumpe angesichts klinischer Daten, die auf häufigere Todesfälle und neurologische Erkrankungen im Vergleich zu anderen Systemen hinwiesen.

S IMMO

Der Immobilienkonzern lehnt das Übernahmeangebot seines Wettbewerbers Immofinanz ab.

TESCO

Tausende derzeitige und ehemalige Mitarbeiter der britischen Supermarktkette Tesco haben sich die Unterstützung vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in ihrem juristischen Kampf um gleiche Bezahlung gesichert. Das oberste rechtsprechende Organ der Europäischen Union hat die Rechtmäßigkeit der Klagen anerkannt.

===

