Als Reaktion auf Strafmaßnahmen Kanadas gegen Russland hat Moskau Einreisesperren gegen neun kanadische Regierungsvertreter und ranghohe Beamte verhängt. Die Betroffenen dürften "auf unbestimmte Zeit" nicht nach Russland einreisen, erklärte das Außenministerium in Moskau am Montag. Darunter sind unter anderem Justizminister David Lametti, Verteidigungs-Staatssekretärin Jody Thomas und die Chefin der kanadischen Polizei.

USA / TAIWAN

Die USA streben ein Handelsabkommen mit Taiwan an. Die Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung würden bald beginnen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag bei einer Anhörung im Kongress in Washington. Die Ankündigung dürfte in China auf scharfen Protest stoßen.

EINZELHANDEL GROSSBRITANNIEN

Die Einzelhandelsumsätze stiegen zwischen dem 2. und dem 29. Mai um 10 Prozent bzw flächenbereinigt um 24 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum von vor zwei Jahren, wie aus einem Bericht von KPMG und dem britischen Handelsverband hervorgeht. Der Handelsverband verwies auf die Wiedereröffnung des Gastgewerbes, eine aufgestaute Nachfrage und das sommerliche Wetter. Im Bereich Non-Food stiegen die Umsätze um 7,5 Prozent bzw vergleichbare 38 Prozent im Vergleich zu den Werten aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 langsamer geschrumpft als ursprünglich geschätzt. Wie die japanische Regierung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt von Januar bis März annualisiert um 3,9 Prozent. Die vorläufige Schätzung im Mai hatte einen Rückgang um 5,1 Prozent ergeben. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die Wirtschaft um 1,0 Prozent.

AIRBUS

hat im Mai sieben Flugzeugbestellungen erhalten und 50 Verkehrsflugzeuge an 32 Kunden übergeben.

DAIMLER

will die Anzahl der konzerneigenen Verkaufshäuser und Servicestandorte in Europa reduzieren. Pkw-Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Belgien könnten verkauft werden, berichtet das Handelsblatt. In den drei Ländern besitze der Mercedes-Hersteller mehr als 25 Showrooms und Werkstätten. Insgesamt könnte Daimler laut Branchenkreisen bis zu 1 Milliarde Euro erlösen.

BIOGEN

Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten haben die USA ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Das Biogen-Mittel namens Aduhelm oder Aducanumab sei das erste überhaupt, das sich gegen die der Krankheit zugrunde liegende Präsenz von Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn richte, erklärte Patrizia Cavazzoni von der Arzneimittelbehörde FDA.

COLONIAL PIPELINE

Nach dem Hackerangriff auf die Colonial-Ölpipeline haben die US-Behörden nach Regierungsangaben einen Großteil des millionenschweren Lösegeldes wiederbeschafft. Das Justizministerium habe den größten Teil des Lösegeldes aufgespürt und "zurückgeholt", erklärte Justiz-Staatssekretärin Lisa Monaco. Die Behörden hätten "den Spieß umgedeht" und seien gegen das "gesamte Ökosystem" vorgegangen, das Angriffe mit Ransomware und digitale Erpressung befeuere.

TESLA

Jerome Guillen, der bei Tesla zuletzt für den Bereich Schwerlast-Lkw verantwortlich war, hat das Unternehmen verlassen. Es wurde kein Grund für den Abgang genannt. Guillen antwortete nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

TWITTER

Nigeria ist wegen der Entscheidung, den Kurzbotschaftendienst Twitter auf unbestimmte Zeit zu blockieren, nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem US-Unternehmen. Die Behörden drohten mit strafrechtlichen Konsequenzen, sollten Twitter-Nutzer versuchen, die Sperre zu umgehen. Zwei Tage zuvor hatte Twitter einen Beitrag des Präsidenten Muhammadu Buhari gelöscht, weil er nach Unternehmensangaben gegen die Regeln des Kurzbotschaftendienstes verstoßen hatte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 01:35 ET (05:35 GMT)