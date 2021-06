Einen Satz nach oben machte nach den Aussagen der US-Notenbank der Dollar. Für den Dollar-Index ging es um 0,7 Prozent aufwärts. Vor den Fed-Beschlüssen hatte er sich noch mit einer unveränderten Tendenz gezeigt. Die Aussicht auf steigende Zinsen dürfte zu Zuflüssen in US-Renten führen. Im Gegenzug rutschte der Euro deutlich unter die Marke von 1,21 Dollar und notierte im späten US-Handel mit 1,2006 Dollar praktisch auf Tagestief.

Am Morgen hält die Aufwärtsbewegung des Dollar im asiatisch geprägten Geschäft an, der ICE-Dollarindex klettert um weitere 0,3 Prozent. Noch immer wird der Greenback gestützt von den Projektionen der Fed. Die Devisenanalysten der NAB sprechen von einer falkenhaften Überraschung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,87 72,15 -0,4% -0,28 +48,1%

Brent/ICE 74,01 74,39 -0,5% -0,38 +44,4%

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich die Ölpreise, gestützt durch einen stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der US-Lagerdaten. Der feste Dollar belastete dagegen. Dazu kamen übergeordnet die anhaltenden Hoffnungen auf ein Anziehen der Nachfrage. Zudem schaute der Markt gebannt auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens. Eine Annäherung könnte wieder Spekulationen über ein höheres Ölangebot aufkommen lassen und den Ölpreis drücken.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.821,53 1.812,10 +0,5% +9,43 -4,0%

Silber (Spot) 27,12 26,98 +0,5% +0,15 +2,8%

Platin (Spot) 1.124,85 1.125,80 -0,1% -0,95 +5,1%

Kupfer-Future 4,32 4,39 -1,4% -0,06 +22,5%

Die Aussicht auf frühere Zinserhöhungen drückte den Goldpreis deutlich ins Minus. Mit steigenden Zinsen reduziert sich die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls. Zudem dürften anziehende Zinsen die Inflation eindämmen. Auch der kräftige Anstieg des Dollar belastete. Die Feinunze verlor 1,6 Prozent auf 1.829 Dollar. Vor Bekanntgabe der Fed-Beschlüsse hatte die Feinunze noch bei 1.860 Dollar notiert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US- GELDPOLITIK

Die Fed hat ihre Abkommen für die Dollar-Liquidität mit neun Zentralbanken bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Das bisherige Abkommen lief bis zum 30. September 2021. Diese Linien ermöglichen die Bereitstellung von Dollar-Liquidität in Höhe von jeweils bis zu 60 Milliarden US-Dollar für die Reserve Bank of Australia, die Banco Central do Brasil, die Bank of Korea, die Banco de Mexico, die Monetary Authority of Singapore und die Sveriges Riksbank, wie die Fed mitteilte.

Die Fed hat den Zins für Überschussreserven (IOER) von Banken um 5 Basispunkte auf 0,15 Prozent erhöht. Zudem stieg der Reverse-Repo-Satz um ebenfalls 5 Punkte auf 0,05 Prozent. Die Zentralbank hat schon früher technische Anpassungen am IOER vorgenommen, um den Leitzins in der Mitte des Zielbereichs zu halten.

POLITIK USA / RUSSLAND

Nach monatelangen Spannungen kehren die abgezogenen Botschafter Russlands und der USA an ihren jeweiligen Einsatzort zurück, wie der russische Staatschef Wladimir Putin nach seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Genf sagte. Beide Staatschefs hätten sich darauf geeinigt, Konsultationen zum Thema Cybersicherheit aufzunehmen. Die USA haben russische Hacker bereits wiederholt für Angriffe auf US-Unternehmen und Behörden verantwortlich gemacht.

CORONAPANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt nun bei 11,6 (Vorwoche: 19,3). Dies teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 13,2 gelegen. Nach den jüngsten Angaben des RKI wurden binnen eines Tages 1.330 (3.187) Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 105 (94) Todesfälle registriert.

COMMERZBANK

hat den Vertrag von Finanzvorständin Bettina Orlop bis Juni 2026 verlängert und die Managerin zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zudem sucht die Bank einen neuen Vorstand für das Segment Privat- und Unternehmerkunden, weil sich Sabine Schmittroth wieder auf das Personalressort konzentrieren wird.

CUREVAC

Die deutsche Pharmafirma Curevac hat in den Bemühungen um die Markteinführung ihres Corona-Impfstoffs einen herben Rückschlag einstecken müssen. Das Mittel wies in vorläufigen Auswertungen nur eine relativ geringe Wirksamkeit auf. Die Zwischenanalyse einer internationalen Studie ergab demnach "eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades". Damit habe das Vakzin nicht die "vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien" erfüllt, erklärte Curevac.

BEFESA

übernimmt für 450 Millionen US-Dollar das Recyclinggeschäft der American Zinc Recycling Corp (AZR). Ferner erwirbt Befesa für 10 Millionen Dollar eine Minderheitsbeteiligung am Zinkraffinierungsgeschäft von AZR mit der Option, die restlichen 93,1 Prozent zu übernehmen, sobald bestimmte operative und finanzielle Meilensteine erreicht werden.

Befesa hat im Zuge einer Kapitalerhöhung 5.933.293 neue Stammaktien im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Platzierungspreis lag nach Angaben des Unternehmens bei 56 Euro je Aktie. Damit ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 332,26 Millionen Euro.

MORPHOSYS

hat das Barangebot für Constellation Pharmaceuticals gestartet. Es werden wie bekannt 34,00 US-Dollar je Aktie für alle noch ausstehenden Anteile gezahlt. Die Offerte endet am 14. Juli 2021 Mitternacht.

SÜDZUCKER

hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Geschäftsquartal operativ rund 49 (Vorjahr: 61) Millionen Euro verdient. Der Konzernumsatz betrug 1,75 (1,67) Milliarden Euro. Seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 bestätigte das Unternehmen.

EQS

hat bei ihrer Kapitalerhöhung brutto 22,4 Millionen Euro erlöst. Dabei wurden 590.000 neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu je 38 Euro an institutionelle Anleger sowie Mitglieder des Managements und Aufsichtsrats ausgegeben.

