Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai vor dem Hintergrund eines coronabedingt schwachen Vorjahres um 19,1 Prozent gestiegen. Gegenüber Mai 2019 - also dem entsprechenden Monat im Vorkrisenjahr - lagen die Steuereinnahmen um 4,6 Prozent beziehungsweise rund 2,4 Milliarden Euro niedriger. Im April waren die Steuereinnahmen bereits vor dem Hintergrund eines coronabedingt deutlich geminderten Aufkommens im Vorjahresmonat um 31,9 Prozent in die Höhe geschossen. Im März hatten sie um 0,9 Prozent zugelegt.

EZB-Chefin Christine Lagarde , hat die EU aufgefordert, den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit seinen Haushaltsregeln rechtzeitig zu reformieren. Die EU-Defizitregeln sind bis 2022 ausgesetzt.

Die US-Notenbank (Fed) rechnet in den nächsten Monaten mit verstärktem Jobwachstum und einem Nachlassen des Inflationsdrucks. "Die Konjunktur hat sich nachhaltig verbessert", sagte Notenbankchef Jerome Powell in einer Stellungnahme für den Kongress und verwies auf die Fortschritte bei den Impfungen und die umfangreichen wirtschaftlichen Anreize des Kongresses und der Fed. Powell wird am Dienstag vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Krise erscheinen, um die Bemühungen der Fed zur Stützung der Wirtschaft seit dem Beginn der Pandemie zu erörtern.

Zwei hochrangige Vertreter der US-Notenbank (Fed) sehen für 2022 eine anhaltend hohe Inflation, die über dem 2-Prozentziel der Fed liegt. Der Präsident der Fed St. Louis, James Bullard, erwartet, dass die Kerninflationsrate im kommenden Jahr auf einem höheren Niveau von 2,4 Prozent bleiben wird. Im gleichen Gespräch prognostizierte der Präsident der Dallas-Fed, Rob Kaplan, dass das alternative Inflationsmaß seiner Regionalbank auf 2,4 Prozent steigen dürfte. Derweil ist John Williams, US-Notenbankchef von New York, derzeit nicht bereit, die Unterstützung der Fed für die Wirtschaft zurückzuschrauben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Joe Biden vor einer Woche eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder.

will im Wettbewerb mit Volkswagen, Mercedes und Tesla deutlich konkurrenzfähiger werden "Wir werden bis 2025 die Produktionskosten pro Fahrzeug um 25 Prozent senken - gemessen an dem Niveau von 2019", sagte BMW-Vorstandsmitglied Milan Nedeljkovic dem Handelsblatt. Zudem sollen die Kapazitäten in allen Weltregionen deutlich aufgestockt werden.

Ein früherer Händler der Deutschen Bank ist in den USA wegen Marktmanipulationen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Der in London arbeitende Edelmetall-Händler habe Order getätigt, die er nie habe realisieren wollen, und damit andere Marktteilnehmer über Angebot und Nachfrage getäuscht.

verhandelt mit Zeitfracht Logistik über den Abschluss einer Investorenvereinbarung. Ziel ist es, einen Insolvenzplan einzureichen, der voraussichtlich einen Kapitalschnitt in Form einer Herabsetzung des Grundkapitals auf null vorsieht. Anschließend soll im Zuge einer Kapitalerhöhung neues Eigenkapital zugeführt werden. Die bestehenden Aktien der Gesellschaft sollen aller Voraussicht nach vollständig wertlos werden. Mit der Kapitalherabsetzung soll zugleich ein Delisting erfolgen.

steht vor einem Umbruch in der Geschäftsführung. Bosch-Chef Volkmar Denner wird zum Jahresende den Konzern verlassen, wie die Automobilwoche erfahren hat. Denner soll auch nicht wie zuvor spekuliert an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln, sondern dem Unternehmen höchstens noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Sein Amt als Gesellschafter in der einflussreichen Robert Bosch Industrietreuhand KG lege er ebenfalls nieder.

JP Morgan Asset Management übernimmt Campbell Global, die im Auftrag von institutionellen Anlegern wie Renten- und Versicherungsgesellschaften Holzflächen im Wert von 5,3 Milliarden Dollar verwaltet.

