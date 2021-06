+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1922 -0,04% 1,1927 1,1944 -2,4%

EUR/JPY 132,20 -0,12% 132,35 132,41 +4,8%

EUR/CHF 1,0962 +0,10% 1,0951 1,0956 +1,4%

EUR/GBP 0,8543 +0,02% 0,8541 0,8555 -4,3%

USD/JPY 110,98 -0,00% 110,98 110,86 +7,4%

GBP/USD 1,3962 -0,00% 1,3962 1,3962 +2,2%

USD/CNH 6,4831 +0,07% 6,4787 6,4772 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 32.511,51 -2,633 33.390,76 33.727,51 +11,9%

Der Dollar drehte mit den Bostic-Ausagen leicht ins Plus. Der Dollar-Index gewann knapp 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,15 73,08 +0,10% 0,07 +51,2%

Brent/ICE 75,30 75,19 +0,15% 0,11 +46,9%

Der Preis für Rohöl verteuerte sich. Er profitierte von deutlich gesunkenen US-Vorräten, die auch heftiger als gedacht gefallen waren. Auch die US-Ölproduktion fiel niedriger aus. Dass die Gruppe Opec+ Kreisen zufolge eine Produktionserhöhung erwägt, belastete kaum.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,14 1.779,00 -0,27% -4,86 -6,5%

Silber (Spot) 25,82 25,88 -0,21% -0,05 -2,2%

Platin (Spot) 1.081,25 1.088,58 -0,67% -7,33 +1,0%

Kupfer-Future 4,28 4,33 -1,07% -0,05 +21,5%

Der steigende Dollar und anziehende Marktzinsen ließen den Goldpreis im Verlauf ins Minus drehen. Im asiatischen Handel baut das Edelmetall seine Abgaben noch leicht aus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen geht weiter zurück und liegt nun bei 6,6 (Vorwoche: 11,6).

- Die WHO hat bei der Inspektion einer Produktionsstätte des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V mehrere Probleme festgestellt. Die WHO-Inspektoren beanstandeten insbesondere Mängel bei den Daten zur Überwachung des Herstellungsprozesses und der Qualitätskontrolle des Vakzins, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten WHO-Bericht mit vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. Dem Kreml zufolge sind die Probleme inzwischen behoben.

- Die Delta-Virusvariante könnte nach Angaben von Experten bis Ende August für 90 Prozent der Corona-Neuinfektionen in der EU verantwortlich sein.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, rechnet kommendes Jahr mit einer Zinserhöhung in den USA. Die Zeit sei für die Fed bald gekommen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren, sagte Bostic. "Angesichts der positiven Überraschungen und der jüngsten Daten habe ich meine Prognose für den ersten Zinsschritt auf Ende 2022 vorverlegt", so der Notenbanker. Er erwarte auch zwei weitere Erhöhungen des Leitzinses im Jahr 2023.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Angesichts der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft bereitet sich die südkoreanische Notenbank auf Zinserhöhungen für dieses Jahr vor. Er denke über die Erhöhung der Zinsen "innerhalb dieses Jahres" nach, sagte der Gouverneur der Bank of Korea, Lee Ju-yeol. Das exakte Timing und Tempo hingen aber von den wirtschaftlichen Bedingungen ab.

EUROPCAR / VW

Europcar hat eine Übernahmeofferte von Volkswagen einem Agenturbericht zufolge zurückgewiesen. Das Angebot des DAX-Konzerns bewerte die Europcar Mobility Group SA als zu niedrig, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Wolfsburger Konzern habe 0,44 Euro je Aktie geboten, womit Europcar mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet werde.

SIEMENS HEALTHINEERS

wird den am Montag vom Vorstand beschlossenen Aktienrückkauf kommende Woche Montag starten. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen eigene Aktien im Wert von maximal 170 Millionen Euro erworben werden. Die Obergrenze liege bei 6 Millionen Aktien. Das Programm laufe höchstens bis zum 28. Januar 2022.

KOENIG & BAUER

rechnet dank Fortschritten beim Effizienzprogramm mit geringeren Einmalkosten für Personalmaßnahmen und erwartet deswegen einen Sonderertrag. An den deutschen Standorten werde es für 2021 und 2022 zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen. Im Endeffekt konnten auch die ursprünglich geplanten kurz- und mittelfristigen Einmalkosten für Personalmaßnahmen um rund 20 Millionen reduziert werden.

LEG IMMOBILIEN

hat eine nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 600 Millionen Euro ausgegeben. Das Kapital soll der Finanzierung von sozialen und grünen Investitionen und Projekten dienen.

SPLENDID MEDIEN

hebt ihre Prognose für das Konzern-EBIT im Geschäftsjahr 2021 an. Der Vorstand rechnet für das laufende Geschäftsjahr nunmehr mit einem EBIT in einer Bandbreite von 2,5 bis 3,0 Millionen Euro. Bisher war lediglich ein positives EBIT auf Vorjahresniveau (2020: rund 1,6 Millionen Euro) veranschlagt worden.

CHERRY AG

hat für ihren Börsengang den endgültigen Angebotspreis auf 32 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Handelstag für die 24.300.000 Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist laut Mitteilung für den 29. Juni angesetzt. Die Marktkapitalisierung des Herstellers von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen liegt damit bei 778 Millionen Euro. Die Angebotsspanne für die Aktien lag zwischen 30 und 38 Euro.

IPO CONFLUENT

Das US-Technologieunternehmen steht vor einem fulminanten Börsendebüt am Donnerstag. Der Betreiber der gleichnamigen Event-Streaming-Plattform legte den Ausgabepreis auf 36 Dollar je Aktie und damit oberhalb der Preisspanne von 29 bis 33 Dollar fest. Damit wird das Unternehmen mit 9,1 Milliarden Dollar bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 01:36 ET (05:36 GMT)