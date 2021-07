Das Euro-Dollar-Paar bewegte sich seitwärts um 1,1860. Die Devisenexperten der ING halten es für möglich, dass der Euro im Wochenverlauf unter die runde Marke von 1,18 Dollar zurückfällt. Die Analysten lenken den Blick auf das am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung mit wahrscheinlichen Hinweisen auf eine zukünftige geldpolitische Straffung: "Jetzt, wo er aus der Flasche ist, ist es schwer, den Geist eines restriktiveren Kurses wieder zurückzudrängen."

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,64 76,36 +2,0% 1,48 +58,5%

Brent/ICE 77,49 77,16 +0,4% 0,33 +51,6%

Die Ölpreise profitierten von der Absage des Opec+-Treffens am Montag. Aufgrund der internenen Differenzen musste die Sitzung ohne Einigung abgebrochen werden. Ein neuer Termin für die Fortsetzung der Verhandlungen steht noch nicht fest. Am Dienstagmorgen geht es mit den Preisen weiter nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,11 1.791,90 +0,6% +11,21 -5,0%

Silber (Spot) 26,69 26,48 +0,8% +0,22 +1,1%

Platin (Spot) 1.112,80 1.100,78 +1,1% +12,03 +4,0%

Kupfer-Future 4,36 4,28 +1,9% +0,08 +23,7%

Der Goldpreis setzte seine jüngste Erholungsbewegung fort. Entscheidend sei nun die Marke von 1.800 Dollar, sagten technisch orientierte Analysten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die Bundesregierung hat mehrere Virusvariantengebiete heruntergestuft und zu Hochinzidenzgebieten erklärt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, gelten Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland sowie Indien und Nepal ab Mittwoch nicht mehr als Virusvariantengebiet.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter am Dienstagmorgen mitteilte, lag die Inzidenz bei 4,9 (Vorwoche: 5,4) Fällen pro 100.000 Einwohnern.

- In Spanien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt - vor allem bei jungen Menschen. Die landesweite Inzidenz lag demnach bei 204 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen.

EZB - BANKEN

Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat ein düsteres Bild des Euroraum-Bankensektors gezeichnet. "Die Kapitalkosten sind höher als die Gewinne auf das eingesetzte Kapital, und das schon seit ziemlich langer Zeit - das bedeutet, dass der Bankensektor als Ganzes Kapital verbrennt", sagte Enria beim Banking Sector Industry Meeting der IESE Business School. So eine Situation lasse sich für eine bestimmte Zeit aushalten, aber das könne nicht wenig so weitergehen. "Es kommt der Moment, wo man gar keine Investoren mehr findet", sagte Enria.

PORSCHE

und Rimac haben sich auf die Gründung eines Joint Ventures unter Einbindung von Bugatti geeinigt. Der Hypercar-Hersteller soll künftig Bugatti-Rimac heißen, wie Porsche mitteilte.

S&T

hat im zweiten Quartal 2021 einen hohen Auftragseingang verzeichnet und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Auftragseingang übertraf die Umsätze des zweiten Quartals abermals deutlich. Details nannte das Linzer Unternehmen nicht.

MANOMANO

Der auf Heimwerken, Haus und Garten spezialisierte Online-Marktplatz Manomano ist in einer Finanzierungsrunde mit 2,6 Milliarden Euro bewertet worden. Das Startup hat damit Einhorn-Status erreicht.

TELECOM ITALIA

Chief Revenue Officer Federico Rigoni verlässt den Konzern mit sofortiger Wirkung. Seine Nachfolge tritt der bisherige Chief Technology Officer Stefano Siragusa an. Neuer Technikvorstand wird Nicola Grassi, der bisher für den Einkauf zuständig war, den Bereich Beschaffung übernimmt Paolo Chiriotti.

DIDI

Chinesische Aufsichtsbehörden wollten Wochen vor dem US-Börsengang von Didi den Gang auf Parkett des Fahrdienstvermittlers offenbar verzögern. Informierte Personen sagten, dass die Internetaufsichtsbehörde Cyberspace Administration of China dem Unternehmen einen späteren Börsengang nahe gelegt habe, um zuvor das Netzwerk des Unternehmens auf Datensicherheit zu prüfen. Da die Behörde keine ausdrückliche Anordnung ausgesprochen habe, sei Didi aber an die Börse gegangen.

July 06, 2021 01:34 ET (05:34 GMT)