ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,89 75,25 -0,5% -0,36 +54,8%

Brent/ICE 76,23 76,49 -0,3% -0,26 +49,1%

Die Ölpreise zogen um bis zu 1,8 Prozent deutlicher an, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert hatte, dass das Ölangebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten werde. Daneben sprachen Händler von Spekulationen darauf, dass die wöchentlichen Vorratsdaten am Mittwoch den achten Rückgang in Folge zeigen dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,61 1.807,75 +0,2% +3,86 -4,5%

Silber (Spot) 26,05 25,98 +0,3% +0,08 -1,3%

Platin (Spot) 1.110,00 1.108,35 +0,1% +1,65 +3,7%

Kupfer-Future 4,29 4,31 -0,6% -0,02 +21,7%

Der Goldpreis konnte sich trotz gestiegener Marktzinsen am Anleihemarkt - allerdings auf niedrigem Niveau - und auch trotz eines gestiegenen Dollars behaupten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag die Inzidenz bei 7,1 (Vorwoche: 5,1) Fällen pro 100.000 Einwohnern. Es wurden binnen 24 Stunden 1.548 (958) Corona-Neuinfektionen sowie 28 (48) Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, geht weiter davon aus, dass der aktuelle Inflationsanstieg in den USA nicht von Dauer sein wird. Sie äußerte sich in einem Interview hoffnungsvoll, dass die US-Notenbank ihre Anleihekäufe im Volumen von 120 Milliarden Dollar bald zurückfahren kann.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die Zentralbank von Neuseeland will ihre Geldpolitik mit Verweis auf den steigenden Inflationsdruck und die allmähliche Erholung der Konjunktur von der Pandemie wieder straffen. Die Reserve Bank of New Zealand erklärte, sie werde die Käufe von neuseeländischen Staatsanleihen bis zum 23. Juli einstellen. Der Leitzins wird allerdings auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen und auch das Programm zur Kreditvergabe für Banken bleibt bestehen.

KONJUNKTUR SINGAPUR

BIP 2Q bereinigt -2,0% gg Vorquartal (PROG: -2,1%)

BIP 2Q +14,3% gg Vorjahr (PROG: +14,3%)

ITALIEN - TOURISMUS

Ab dem 1. August dürfen große Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in die Lagunenstadt Venedig einlaufen. Die Entscheidung gab Infrastrukturminister Enrico Giovannini bekannt. Dies sei ein "notwendiger Schritt, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen".

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche das achte Mal in Folge gesunken, diesmal um 4,1 Millionen Barrel, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 4,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,8 Millionen Barrel.

BUNDESTAGSWAHL DEUTSCHLAND

Zehn Wochen vor der Bundestagswahl liegt die Union nach einer Forsa-Umfrage weiter mit weitem Abstand (11 Prozentpunkte) vorn. Gegenüber der Vorwoche bleiben die Parteiwerte in der sogenannten Sonntagsfrage nahezu unverändert: Die FDP gewinnt einen Punkt auf 12 Prozent, die AfD verliert einen Punkt auf 9 Prozent. Die Union kommt danach weiter auf 30 Prozent, die Grünen auf 19 Prozent und die SPD auf 15 Prozent.

TELEKOM AUSTRIA

hat im zweiten Quartal von einer guten Nachfrage nach Produkten mit hohen Bandbreiten profitiert und sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr steigt leicht. Der Umsatz stieg um 6,4 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, das bereinigte Konzern-EBITDA um 8,1 Prozent auf 449 Millionen Euro. Das Nettoergebnis lag mit 125,0 (Vorjahr: 113,8) Millionen Euro ebenfalls über dem Vorjahresniveau.

BROADCOM

Die kürzlich bekannt gewordenen Gespräche von Broadcom über den Kauf von SAS Institute sind nach Angaben informierter Kreise beendet worden.

