Der US-Dollar stagniert im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen auf seinem gesunkenen Niveau. Die HSBC sieht den jüngsten Abbau von Wetten auf sinkende Dollarkurse als nicht nachhaltig an. "Um uns dazu zu bringen, anders zu denken, müssten wir stärkere Anzeichen dafür sehen, dass sich der Dollar prozyklisch verhält, was noch nicht offensichtlich ist." Normalerweise, wenn sich der Devisenmarkt auf den Zeitpunkt einer geldpolitischen Straffung der Federal Reserve konzentriert, steigt der Dollar in Reaktion auf starke US-Daten und schwächt sich ansonsten ab, fügen sie hinzu. Dieses Muster sei nicht in Gänze erkennbar.

Mit den Ölpreisen ging es deutlich nach unten um bis zu 3,4 Prozent. Sie bewegten sich im Spannungsfeld eines Kompromisses innerhalb der Gruppe Opec+ und neuer Lagerbestandsdaten aus den USA. Letztere waren bei Rohöl wie erwartet erneut gesunken, und zwar deutlicher als gedacht. Allerdings stieg der Vorrat an Benzin und auch über eine neuerlich ausgeweitete wöchentliche Ölförderung in den USA auf ein 14-Monatshoch wurde berichtet. Das Ölkartell soll unterdessen zugestimmt haben, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Teil einer breiteren Vereinbarung mit den von Russland geführten Produzenten mehr Öl fördern können, um die globale Versorgung zu steigern.

Der Goldpreis profitierte sowohl von den fallenden Zinsen bei den Anleihen als auch dem schwächeren Dollar. Er stieg um 19 Dollar auf 1.827.

CORONA-PANDEMIE

Schließung der Innenräume von Clubs, Einschränkungen bei Öffnungszeiten und Personenanzahl oder sogar Ausgangssperre: In Spanien drohen wegen eines rasanten Anstiegs der Corona-Fallzahlen erneut strikte Einschränkungen. In mehreren Regionen des Landes werden derzeit Vorbereitungen für mögliche neue Corona-Maßnahmen getroffen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag die Inzidenz bei acht Fällen pro 100.000 Einwohnern. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 5,2 gelegen. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 1.642 (Vorwoche: 970) Corona-Neuinfektionen sowie 32 (31) Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

EU / POLEN

Im Justizstreit mit der EU hat das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) angeordneten einstweiligen Maßnahmen gegen Polens Justizreformen verfassungswidrig sind.

EU / UNGARN

Die EU-Kommission wird am Donnerstag voraussichtlich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen seines umstrittenen Gesetzes zur Informationsbeschränkung über Homosexualität einleiten.

UNWETTER DEUTSCHLAND

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Evakuierungen: Starke Regenfälle haben am Mittwoch in Teilen von Nordrhein-Westfalen für Chaos gesorgt. Zwei Feuerwehrmänner starben bei Einsätzen im Sauerland. Besonders angespannt war die Lage unter anderem in Hagen sowie in Wuppertal, wo eine Talsperre überlief. Nahe der Steinbachtalsperre in Euskirchen sollten mehrere Ortschaften evakuiert werden. Der Krisenstab in Hagen erwarte "ein 25-jährliches Hochwasser", teilte die Stadt mit. Wer in unmittelbarer Nähe von Flüssen wohne, werde dazu aufgerufen, sich in höher liegende Bereiche zu begeben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte für Donnerstag einen Besuch in Hagen an, um sich dort ein Bild von der Lage zu machen.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas wirtschaftliche Erholung von der Pandemie hat sich im zweiten Quartal verlangsamt. Wie die chinesische Regierung mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Das Wachstum traf damit exakt die Erwartungen der Ökonomen. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch mit 18,3 Prozent gewachsen. Damit lag das Wachstum im gesamten ersten Halbjahr bei 12,7 Prozent verglichen mit dem von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum. Peking hat für das Gesamtjahr ein Wachstumsziel von mindestens 6 Prozent ausgegeben, was von Volkswirten als sehr konservativ angesehen wird. Neben dem BIP-Wachstum wurden in der Nacht überdies Daten zur Industrieproduktion und weitere Kennzahlen für Juni veröffentlicht, die die Erwartungen der Volkswirte übertrafen. So legte die Industrieproduktion um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten mit 7,8 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze kletterten um 12,1 Prozent, die damit ebenfalls über den Erwartungen lagen. Die Anlageinvestitionen in den Städten stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 12,6 Prozent. Die Prognose hatte auf 12,1 Prozent gelautet.

GELDPOLITIK KANADA

Die Bank of Canada hat den Leitzins bei 0,25 Prozent bestätigt und eine weitere Reduzierung der Anleihekäufe beschlossen auf 2 von zuletzt 3 Milliarden kanadischen Dollar pro Woche.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat abermals von einer Straffung ihrer Geldpolitik abgesehen. Die Bank of Korea hielt ihren Leitzins stabil auf dem Rekordniveau von 0,5 Prozent. Die Notenbank hatte signalisiert, dass sie eine Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr vorbereite.

KONJUNKTUR USA

Laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hat die wirtschaftliche Aktivität in den USA von Ende Mai bis Anfang Juli zugenommen. Dabei habe es Preisdruck auf breiter Basis gegeben, insbesondere in der Gastronomie. Während einige Bereiche der Wirtschaft davon ausgingen, dass der erhöhte Preisanstieg vorübergehender Natur sei, rechne die Mehrheit damit, dass in den kommenden Monaten die Einstandskosten und die Verkaufspreise weiter steigen werden, so die US-Notenbank.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 9. Juli um 7,9 Millionen Barrel zur Vorwoche gesunken. Analysten hatten einen Rückgang um 4 Millionen Barrel vorhergesagt. Die Benzinbestände nahmen um 1 Million Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,8 Millionen Barrel erwartet. Zugleich stieg die US-Ölförderung pro Woche auf ein 14-Monatshoch.

SIEMENS ENERGY

Probleme beim Windanlagenhersteller Siemens Gamesa verhageln Siemens Energy die Gewinnprognose. Weil die spanische Tochtergesellschaft auf operativer Ebene für 2021 rote Zahlen erwartet, wird der Mutterkonzern sein Margenziel für das laufende Jahr wahrscheinlich ebenfalls nicht erreichen, teilte dieser mit. Man erwarte, das untere Ende der EBITA-Marge vor Sondereffekten von 3 bis 5 Prozent nicht zu erreichen, hieß es.

VOLKSWAGEN

Im Dieselskandal hat ein niederländisches Gericht VW zu einer Entschädigungszahlung von bis zu 450 Millionen Euro verurteilt. Die Betroffenen müssen nun auf der Grundlage des Urteils selbst ein Verfahren einleiten. VW will in Berufung gehen - ebenso wie gegen ein ähnliches Urteil vergangene Woche in Italien.

DRÄGERWERK

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze operativ weniger verdient. Das EBIT sank auf rund 80 (Vorjahr: 102) Millionen Euro. Der Umsatz kletterte währungsbereinigt um 9,0 (nominal 6,7) Prozent auf rund 1,63 Milliarden Euro. Der Auftragseingang erreichte mit rund 738 Millionen Euro ein ähnlich hohes Niveau wie in den ersten drei Monaten.

SIEMENS GAMESA

senkt im Zuge der Vorlage vorläufiger Drittquartalszahlen den Ausblick für das Gesamtjahr 2021. Hintergrund sind Unternehmensangaben zufolge Rückstellungen für Projekte als Folge steigender Rohstoffpreise und erhöhter Anlaufkosten für die 5.X-Plattform, insbesondere in Brasilien. Die Siemens-Energy-Tochter sagt nun für 2021 einen Gruppenumsatz am unteren Rand der im April mit den Zweitquartalszahlen kommunizierten Spanne von 10,2 bis 10,5 Milliarden Euro voraus. Die EBIT-Marge werde vor Kaufpreisallokation und Integrations- und Restrukturierungskosten auf eine Spanne von -1 bis 0 Prozent angepasst.

NOVEM

Der Autozulieferer hat den Platzierungspreis für seine Aktien beim Börsengang auf 16,50 Euro festgelegt. Der Preis liegt damit am unteren Ende der Spanne, die bis 19,50 Euro reichte. Auf Basis des Ausgabepreises wird sich die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Listings auf 710 Millionen Euro belaufen.

AIG

Der US-Versicherer holt sich beim Management eines Teils seiner Vermögenswerte Blackstone ins Boot. Blackstone wird einige der AIG-Assets im Bereich Leben und Pensionen verwalten. Der Deal bringt AIG Milliarden ein.

NORTONLIFELOCK

verhandelt über den Kauf der Cybersicherheitsgesellschaft Avast plc. Wie Avast mitteilte, befinden sich die beiden Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Cash-and-Stock-Deal.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

