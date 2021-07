Am Ölmarkt stürzten die Preise regelrecht ab, phasenweise betrugen die Verluste über 8 Prozent und waren die größten seit September 2020. Hauptbelastungsfaktor waren auch hier die sich wieder verschärfenden Pandemie- und damit Nachfragesorgen. Hinzu kam aber noch, dass die Opec+ mehr Öl fördern wird. Nach einigem Hin und Her hatte sie sich am Wochenende darauf geeinigt, dass ab August jeden Monat täglich 400.000 Barrel Öl mehr gefördert werden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,41 1.812,60 +0,2% +3,81 -4,3%

Silber (Spot) 25,18 25,18 +0,0% 0 -4,6%

Platin (Spot) 1.080,00 1.078,50 +0,1% +1,50 +0,9%

Kupfer-Future 4,23 4,21 +0,6% +0,02 +20,1%

Das Gold zeigte sich wenig verändert und profitierte damit nicht von den niedrigeren Zinsen und auch nicht von der Suche nach vermeintlich sicheren Häfen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery hat angesichts erneut steigender Corona-Infektionszahlen vor zu schnellen Lockerungen gewarnt. "Schon die kleineren Öffnungsschritte der vergangenen Wochen haben die Inzidenzwerte anwachsen lassen", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Jetzt die Einschränkungen unserer Kontakte einfach fallen zu lassen und 'alles zu öffnen', wäre brandgefährlich".

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen auf 10,9 (Vorwoche: 6,5). Registriert wurden binnen 24 Stunden insgesamt 1.183 (646) Corona-Neuinfektionen sowie 34 (26) Todesfälle.

- Die französische Regierung hat ein Gesetz zur Einführung eines Gesundheitspasses verabschiedet, mit dessen Hilfe die Impfbereitschaft in der Bevölkerung angekurbelt werden soll. Beim Betreten von Kultur- und Freizeiteinrichtungen muss ab Mittwoch per Gesundheitspass die vollständige Corona-Impfung, eine überstandene Corona-Infektion oder ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Ab Anfang August ist der Pass auch beim Besuch von Restaurants und Bars Pflicht.

- Feierwütige brauchen in Großbritannien bald einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, um in Clubs Eintritt zu erhalten.

- Nach mehr als einem Jahr strikter Einreisebeschränkungen öffnet Kanada ab Anfang September seine Grenze für geimpfte Reisende aus dem Ausland.

CHINA/USA

China hat die Vorwürfe eines großangelegten Hackerangriffs auf Microsoft scharf zurückgewiesen. Die chinesische Botschaft im neuseeländischen Wellington verurteilte die Anschuldigungen als "völlig unbegründet und unverantwortlich" und sprach von "bösartiger Verleumdung". Auch die chinesische Botschaft im australischen Canberra wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete die US-Regierung als "Weltmeister der bösartigen Cyberangriffe".

TÜRKEI/GRIECHENLAND

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs im Nordteil Zyperns seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel bekräftigt. Seine Regierung werde in dieser Frage "keine Zugeständnisse machen". Zypern ist seit 1974 de facto geteilt: Damals wurde der nördliche Teil der Mittelmeerinsel von der Türkei militärisch besetzt, nachdem griechische Putschisten den Anschluss Zyperns an Griechenland durchsetzen wollten.

SCHÄDEN FLUTKATASTROPHE

Das Bundesverkehrsministerium schätzt die Schäden der Flutkatastrophe im Schienennetz und an den Bahnhöfen auf rund 1,3 Milliarden Euro, wie Bildberichtet. Auf den Straßen gebe es ebenfalls große Zerstörungen, dort gingen die Schäden in mehrere hundert Millionen Euro.

BET-AT-HOME

hat die Prognosen gesenkt und erwartet 2021 nur noch einen Brutto-Wett- und Gamingertrag von 100 bis 110 statt 106 bis 118 Millionen Euro. Das EBITDA sieht das Unternehmen nun bei 8 bis 10 statt bei 18 bis 22 Millionen Euro. Grund seien die neuen Bedingungen der bundesweiten Sportwettenlizenz im Kernmarkt Deutschland. Bisher hätten noch nicht alle deutschen Bestandskunden den erforderlichen Prozess der Neuregistrierung und Verifizierung der Spielerkonten auf der neuen Plattform durchlaufen, so dass die Spieleraktivität noch nicht an vorhergehende Geschäftsjahre habe anknüpfen können.

CORESTATE CAPITAL

hat Udo Giegerich mit Wirkung zum 1. August für eine Amtszeit von drei Jahren zum neuen CFO ernannt. Der 52-jährige Wirtschaftsmathematiker kommt von Uniper. Zudem schafft die Gesellschaft im Zuge ihres laufenden Vorstandsumbaus die Vorstandsposition eines COO mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Prozessoptimierung. Der bisherige CIO und der Chief Legal & HR Officer werden zum 31. Juli aus dem Vorstand und zum 31. August aus dem Unternehmen ausscheiden.

STEICO

hat im ersten Halbjahr 2021 sowohl bei Umsatz als auch bei Erträgen neue Rekordwerte erzielt. Mit 186,8 Millionen Euro setzte Steico 29,6 Prozent mehr um als im Vorjahr. Das EBIT wuchs um 155,1 Prozent auf 31,1 Millionen, der Periodenüberschuss um 181,5 Prozent auf 21,1 Millionen Euro. Die EBIT-Profitabilität erreichte 16,8 (8,6). Steico rechnet nun für 2021 mit einem Umsatzwachstum um 20 Prozent und einer EBIT-Quote zwischen 14,0 und 17,0 Prozent.

BHP

hat in seinem vierten Quartal zwar weniger Eisenerz gefördert als im Vorjahr, die Förderprognose für das Gesamtjahr allerdings erfüllt. BHP meldete eine Produktion von 65,2 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Damit erreichte die Produktion im gesamten Geschäftsjahr 253,5 Millionen Tonnen. BHP hatte zuvor ein Volumen in der oberen Hälfte der Bandbreite von 245 bis 255 Millionen Tonnen in Aussicht gestellt.

IBM

hat den Umsatz im zweiten Quartal des Fiskaljahres das zweite mal in Folge steigern können, nachdem "Big Blue" jahrelang Probleme hatte, umsatzseitig voranzukommen. Der Gesamtumsatz wuchs um 3,4 Prozent auf 18,75 Milliarden Dollar, die Konsensschätzung lag bei 18,29 Milliarden. Der Nettogewinn erreichte 1,33 (Vorjahr: 1,36) Milliarden Dollar und übertraf bereinigt und je Aktie die Konyensschätzung ebenfalls.

SIEMENS GAMESA

Fitch hat den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt und das langfristige Rating mit BBB- bestätigt.

UBS

hat im zweiten Quartal dank einer guten Entwicklung in der Vermögensverwaltung und geringerer Kosten mehr verdient als erwartet. Das Nettoergebnis erreichte 2 Milliarden Dollar nach 1,23 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten mit 1,34 Milliarden gerechnet. Die operativen Erträge kletterten auf 8,98 (7,4) Milliarden Dollar, der Vorsteuergewinn legte um 64 Prozent auf 2,59 Milliarden zu, inklusive Auflösungen von Wertberichtigungen für Kreditrisiken von netto 80 Millionen Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2021 01:36 ET (05:36 GMT)