USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,20 0,0 0,20 8,5

5 Jahre 0,72 0,2 0,72 35,6

7 Jahre 1,04 1,2 1,02 38,7

10 Jahre 1,29 1,7 1,27 37,4

30 Jahre 1,94 2,2 1,92 29,3

Am Anleihemarkt zeigten sich die Renditen etwas fester. Die Zehnjahresrendite lag bei 1,29 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1804 +0,0% 1,1803 1,1810 -3,4%

EUR/JPY 130,11 -0,1% 130,30 130,27 +3,2%

EUR/CHF 1,0815 +0,1% 1,0808 1,0818 +0,0%

EUR/GBP 0,8536 -0,0% 0,8539 0,8544 -4,4%

USD/JPY 110,22 -0,1% 110,39 110,30 +6,7%

GBP/USD 1,3829 +0,1% 1,3821 1,3823 +1,2%

USD/CNH 6,4788 -0,1% 6,4831 6,4847 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 36.955,01 -0,4% 37.099,01 38.369,47 +27,2%

Am Morgen notiert das Währungspaar Euro-Dollar wenig verändert knapp über 1,18. Am Montag stieg der Bitcoin kurzzeitig über die Marke von 40.000 Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Hintergrund waren Aussagen namhafter Personen aus der Wirtschaft. Am Wochenende sagte Twitter-CEO Jack Dorsey , er wolle Bitcoin in Produkte von Twitter integrieren. Auch Cathie Wood von der Investmentgesellschaft ARK Invest stützte die Kryptowährung, denn für ihren ARK Next Generation Internet ETF hat sie zusätzliche Anteile des Grayscale Bitcoin Trust erworben. Gerüchteweise will überdies Amazon noch in diesem Jahr Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Der Dollarindex gab indessen 0,3 Prozent nach.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,16 71,91 +0,3% 0,25 +49,7%

Brent/ICE 74,86 74,50 +0,5% 0,36 +46,4%

Die Ölpreise profitierten von dem etwas schwächeren Dollar. Etwas Gegenwind kam von Sorgen, dass die Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Weltwirtschaft verlangsamen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.799,51 1.797,53 +0,1% +1,99 -5,2%

Silber (Spot) 25,23 25,18 +0,2% +0,05 -4,4%

Platin (Spot) 1.065,70 1.068,50 -0,3% -2,80 -0,4%

Kupfer-Future 4,60 4,59 +0,3% +0,02 +30,4%

Der Goldpreis zeigte sich nach einem wechselhaften Verlauf minimal leichter und stand wieder knapp unter 1.800 Dolar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA INDUSTRIE

Das Gewinnwachstum in der chinesischen Industrie hat sich im Juni verlangsamt. Die Industriegewinne legten im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent zu, nachdem sie im Mai noch um 36,4 Prozent gewachsen waren, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Mai waren aber auch größere Basiseffekte zum Tragen gekommen. Im gesamten ersten Halbjahr legten die Gewinne um 66,9 Prozent zu.

KOREA

Die Regierungen Nord- und Südkoreas haben sich auf die Wiederherstellung ihrer Kommunikationsverbindungen geeinigt. Der Schritt erfolge im Rahmen von Bemühungen zur Verbesserung der wechselseitigen Beziehungen, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit. Pjöngjang hatte vor mehr als einem Jahr einseitig sämtliche offiziellen Kommunikationskanäle zu Südkorea gekappt.

SÜDKOREA BIP 2Q +0,7% gg Vorquartal, +5,9% gg Vorjahr

LINDE

hat die Dividende für das dritte Quartal auf 1,06 US-Dollar je Aktie festgelegt, unverändert von den ersten beiden Quartalen. Die Dividende soll am 17. September ausgezahlt werden an die Aktionäre, die am 3. September Aktien halten, teilte der Gasekonzern mit.

ENCAVIS

und der Freiburger Energie- und Umweltdienstleister Badenova wollen gemeinsam ihr Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland ausbauen. Die Kooperation umfasst Photovoltaikanlagen an fünf Standorten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die beide Unternehmen zusammen mit weiteren Investoren erwerben und betreiben wollen, wie die Partner mitteilten. Die Solaranlagen haben eine Erzeugungsleistung von insgesamt 45,5 Megawatt (MW).

KION

hat im ersten Halbjahr mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Angesichts einer sich abzeichnenden positiven Umsatzentwicklung im weiteren Jahresverlauf hob der Konzern seine Jahresprognose an. Für 2021 erwartet der Konzern nun einen Auftragseingang in der Spanne von 10,65 bis 11,45 Milliarden Euro, statt 9,7 bis 10,4 Milliarden Euro. Der Umsatz soll 9,7 bis 10,3 Milliarden erreichen, statt 9,15 bis 9,75 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht Kion nun bei 810 bis 890 Millionen Euro. Bisher hatte Kion hier 720 bis 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der freie Cashflow soll weiter 450 bis 550 Millionen Euro erreichen.

LOGITECH

hat in seinem ersten Geschäftsquartal von der anhaltend hohen Nachfrage nach Computerzubehör profitiert. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Lausanne. Der Umsatz kletterte im Zeitraum von April bis Juni um zwei Drittel auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn legte um 143 Prozent auf 203 Millionen Dollar zu, bereinigt lag er bei 235 Millionen Dollar und damit doppelt so hoch wie im Vorjahr. Unter dem Strich fuhr die in der Schweiz und in den USA börsennotierte Logitech International einen Gewinn von 187 Millionen Dollar ein nach 72 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,09 Dollar.

LVMH

Der operative Gewinn stieg im ersten Halbjahr auf 7,63 Milliarden Euro. Er betrug damit fast fünfmal so viel wie im Vorjahreszeitraum und übertraf das erste Halbjahr des Vorkrisenjahres 2019 um 44 Prozent. Der Umsatz stieg auf 28,67 Milliarden Euro von zuvor 18,39 Milliarden. Analysten hatten mit einem operativen Gewinn von 6,83 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 28,36 Milliarden gerechnet.

MICHELIN

ist im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt und hebt daher die Prognose für 2021 an. Im Gesamtjahr rechnet Michelin nun mit einem operativen Segmentgewinn (segment operating income) von mehr als 2,8 Milliarden Euro anstatt der zuvor angepeilten 2,5 Milliarden. Im ersten Halbjahr ergab sich ein Nettogewinn von 1,03 Milliarden Euro, verglichen mit einem Verlust von 134 Millionen im ersten Halbjahr 2020. Der operative Segmentgewinn vervierfachte sich auf 1,42 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg auf 11,19 Milliarden Euro von 9,36 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenschätzung von 10,92 Milliarden Euro in einem vom Unternehmen erstellten Konsens.

TESLA

Tesla hat im zweiten Quartal ein Rekordergebnis erzielt und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Elektrofahrzeughersteller verzeichnete dabei den achten Quartalgewinn in Folge. Die Markteinführung seines kommerziellen Trucks wurde jedoch aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Batteriezellen und Problemen in der Lieferkette verschoben. Der Konzern verzeichnete im Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,45 Dollar je Aktie nach zuvor 0,44 Dollar. Der Umsatz stieg um 98 Prozent auf 11,96 Milliarden Dollar.

SK HYNIX

Die anhaltend starke Chip-Nachfrage und höhere Preise haben der SK Hynix Inc im zweiten Quartal ein kräftiges Gewinnwachstum beschert. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips aus Südkorea geht auch für den Rest des Jahres von einem hohen Bedarf für seine Produkte aus. SK Hynix steigerte den Nettogewinn im Quartal um 57 Prozent auf 1,988 Billionen Won, umgerechnet etwa 1,46 Milliarden Euro, und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 10,3 Billionen Won zu. Der operative Gewinn kletterte um 38 Prozent auf 2,695 Billionen Won.

