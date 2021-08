Am Rentenmarkt wurden mit steigenden Notierungen Konjunktursorgen in China gespielt. Die Renditen sanken auf den tiefsten Strand seit Februar.

+++++ DEVISENMARKT +++++ Template KAPER Devisen Tabelle +-% (ggü 0.00 Uhr)

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1879 +0,1% 1,1872 1,1882 -2,7%

EUR/JPY 129,74 -0,0% 129,79 129,79 +2,9%

EUR/CHF 1,0753 +0,0% 1,0751 1,0745 -0,5%

EUR/GBP 0,8549 -0,0% 0,8551 0,8549 -4,3%

USD/JPY 109,22 -0,1% 109,32 109,22 +5,7%

GBP/USD 1,3895 +0,1% 1,3884 1,3897 +1,7%

USD/CNH 6,4626 -0,0% 6,4633 6,4619 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.030,51 -3,0% 39.210,76 39.770,01 +30,9%

Der Dollar neigte mit den Brainard-Aussagen zur Schwäche, der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Die Fed-Gouverneurin sieht aktuell noch nicht genügend Fortschritte für eine Straffung der US- Geldpolitik . Der Arbeitsmarkt werde wohl erst gegen Ende des Jahres einen wichtigen Schwellenwert erreichen. Die taubenhaften Einschätzungen belasteten den Dollar, zumal sich auch Fed-Kollege Neel Kashkari eher taubenhaft äußerte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,28 71,26 +0,0% 0,02 +47,9%

Brent/ICE 72,84 72,89 -0,1% -0,05 +43,0%

Ölmarkt überwogen die Sorgen über die schwächelnde Konjunktur in China mit den neuen Corona-Lockdowns. In China könnte die Erdölnachfrage leiden - genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Opec ihre Förderung ausweite, so Händler zu den sinkenden Erdölpreisen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.810,62 1.812,70 -0,1% -2,08 -4,6%

Silber (Spot) 25,33 25,43 -0,4% -0,09 -4,0%

Platin (Spot) 1.058,28 1.061,45 -0,3% -3,18 -1,1%

Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,2% -0,01 +25,4%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert, tendenziell gestützt von der Dollarschwäche und der Aussicht auf eine kurzfristig weiter lockere Geldpolitik. Dagegen habe die Hoffnung auf chinesische Stimuli den vermeintlich sicheren Hafen Gold belastet, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA / IRAN

Der tödliche mutmaßliche Drohnenangriff auf einen Öltanker vor der Küste des Oman sorgt weiterhin für erhebliche internationale Spannungen. Die USA kündigten am Montag ein gemeinsames Vorgehen mit Großbritannien, Israel, Rumänien und weiteren Staaten gegen den Iran an, den sie für den Angriff auf den von der Firma eines israelischen Unternehmers betriebenen Tanker verantwortlich machen. Die Regierung in Teheran wies die Vorwürfe zurück und drohte ihrerseits mit Konsequenzen.

FINANZPOLITIK USA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat den Kongress aufgefordert, "so schnell wie möglich" zu handeln, um die Schuldenobergrenze anzuheben. "Ich fordere den Kongress dringend auf, das volle Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten zu schützen, indem wir so schnell wie möglich handeln", schrieb sie am Montag (Ortszeit) an führende Vertreter des Kongresses. Die Obergrenze für die Kreditaufnahme der Bundesregierung war am Sonntag nach zweijähriger Aussetzung erreicht worden. Der Kongress müsse nun handeln, damit die Vereinigten Staaten ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen könnten, ohne die Ausgaben kürzen zu müssen.

CORONA-POLITIK USA

Die USA haben mit knapp einem Monat Verspätung das von Präsident Joe Biden gesetzte Ziel erreicht, 70 Prozent der Bevölkerung mindestens einfach gegen das Coronavirus zu impfen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC wurde diese Marke am Montag übertroffen. Biden hatte als Stichtag für das 70-Prozent-Ziel den Nationalfeiertag am 4. Juli genannt.

FLUTKATASTROPHE DEUTSCHLAND

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat einen Wiederaufbaufonds für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands gefordert. "Dazu brauchen wir eine Kraftanstrengung von Bund und Ländern", sagte der Unionskanzlerkandidat am Montag im besonders vom Unwetter betroffenen Ort Schleiden. Ziel sei es, innerhalb von fünf Wochen einen Fonds per Bundesgesetz aufzubauen.

FRAPORT

Nachfolgend ein Vergleich der Ergebnisse für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro)

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj 2Q21 ggVj 2Q20

Umsatz 426 +71% 577 +131% 250

EBITDA 295 -- 283 -- -107

EBIT 186 -- 162 -- -223

Ergebnis nach Steuern 93 -- -- -- -196

Ergebnis nach Steuern/Dritten 85 -- 63 -- -182

Ergebnis je Aktie 0,92 -- -- -- -1,97

TEAMVIEWER

Der Softwarekonzern hält nach einem schwächeren zweiten Quartal an seinem Ausblick für das Gesamtjahr fest. "Das Geschäft hat sich im Juni sehr positiv entwickelt, daher sind wir zuversichtlich, dass wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen und unsere Ziele erreichen", sagte CEO Oliver Steil laut Mitteilung.

Nachfolgend ein Vergleich der Ergebnisse für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro)

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL* 2Q21 ggVj 2Q21 ggVj 2Q20

Billings 122 +15% 128 +21% 106

Umsatz 123 +7% 123 +7% 115

EBITDA bereinigt 57 -1% 62,1 +8% 57

Ergebnis nach Steuern 15 -52% k.A. -- 30

Ergebnis je Aktie 0,07 -53% k.A. -- 0,15

AAREAL BANK

Ein früheres Fondsinvestment mindert das Ergebnis der Aareal Bank im zweiten Quartal. Das 2012 veräußerte Investment belaste mit zusätzlichen 11 Millionen Euro im sonstigen betrieblichen Ergebnis im zweiten Quartal 2021 und weiteren 26 Millionen Euro in der Steuerposition des Geschäftsjahres 2021. Die Jahresprognose sieht das Unternehmen nicht gefährdet. Die Gesamterträge legten im zweiten Quartal um 14 Prozent zu. Der Zinsüberschuss stieg auf 142 von 122 Millionen Euro vor Jahresfrist und erreichte damit den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Der Provisionsüberschuss lag bei 59 (Vj 54) Millionen Euro. Die Risikovorsorge blieb im zweiten Quartal mit 33 (48) Millionen Euro unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums.

ECKERT & ZIEGLER

hat die Ambientis Radioprotecao mit Sitz in Sao Paulo übernommen. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz im niedrigen einstelligen Millionenbereich und 24 Mitarbeitern verfüge über Erfahrungen und Genehmigungen im Bereich Messtechnik und Logistik für radioaktive Substanzen. Ambientis sei das einzige ISO-17025-zertifizierte Messlabor in Brasilien und Südamerika.

STANDARD CHARTERED

Standard Chartered hat ihren Gewinn im zweiten Quartal um mehr als zwei Drittel gesteigert. Die Kreditrisiken sanken weiter und beschleunigten die geschäftliche Erholung der auf Asien fokussierten Finanzgruppe. Der bereinigte Gewinn vor Steuern kletterte von 733 Millionen auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Die Verbesserung war vor allem auf deutlich geringere Wertminderungen zurückzuführen, weil die Bank ihre Geschäftsdynamik wieder optimistischer einschätzt.

