Der Dollar baute seine Gewinne vom Feitag, in Reaktion auf die Job-Daten, weiter aus. Der Dollar-Index erhöhte sich um weitere 0,2 Prozent.

Der Dollar bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Handel kaum. Laut JP Morgan steht dem Greenback wegen des positiven Arbeitsmarktberichts in Verbindung mit einem starken ISM in der vergangenen Woche ein möglicherweise entscheidender September bevor. Die jüngst falkenhaften Äußerungen der Fed-Gouverneure stellten die Annahme in Frage, dass der Kern des Offenmarktausschusses eine falkenhafte Randgruppe in Schach halten könne, so JPM weiter. Die Risiken hinsichtlich eines früheren Zurückfahrens der Wertpapierkäufe stiegen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,99 66,48 +0,8% 0,51 +39,0%

Brent/ICE 69,33 69,04 +0,4% 0,29 +36,1%

Zweifel am chinesischen Wachstum schickten die Ölpreise zu Wochenbeginn auf Talfahrt. Sie markierten den niedrigsten Stand seit Ende Mai. Dazu kam noch die Sorge vor einer sinkenden Nachfrage wegen einer neuen Pandemiewelle. Auch der weiter feste Dollar belastete. Am Morgen erholen sich die Ölpreise leicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.735,85 1.729,75 +0,4% +6,10 -8,5%

Silber (Spot) 23,62 23,45 +0,7% +0,17 -10,5%

Platin (Spot) 991,10 982,00 +0,9% +9,10 -7,4%

Kupfer-Future 4,31 4,29 +0,5% +0,02 +22,2%

Der Goldpreis fiel auf den tiefsten Stand seit März. Die starken US-Arbeitsmarktdaten ließen Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik schon früher als bislang erwartet straffen könnte. Im Fall steigender Zinsen verlöre das zinslos gehaltene Gold an Attraktivität. Marktteilnehmer verwiesen überdies auf die Börsenfeiertage in Japan und Singapur. Der dadurch stark ausgedünnte Handel habe die Bewegung des Goldpreises verstärkt. Am Morgen erholt sich der Goldpreis leicht.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDMIE

- Die Gesundheitsminister der Länder haben sich für eine Fortsetzung der epidemischen Lage ausgesprochen. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) fasste dazu einen einstimmigen Beschluss, wie der GMK-Vorsitzende, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), mitteilte. An die vom Bundestag beschlossene epidemische Lage von nationaler Tragweite sind eine Reihe von Anti-Corona-Maßnahmen gekoppelt.

SANKTIONEN BELARUS

Ein Jahr nach der umstrittenen Wiederwahl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko haben mehrere westliche Staaten neue Sanktionen gegen Minsk verhängt. US-Präsident Joe Biden erklärte am Montag, das Handeln von "Lukaschenkos Regime" sei "ein unrechtmäßiger Versuch, sich um jeden Preis an der Macht zu halten". Auch Großbritannien und Kanada erließen weitere Strafmaßnahmen.

INNENPOLITIK USA

Die Demokraten im US-Senat haben am Montag den Ausgabenplan für ein billionenschweres Sozialpaket vorgelegt. Die Haushaltsentschließung sieht Sozialausgaben in Höhe von rund 3,5 Billionen Dollar über zehn Jahre vor.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND I

In Deutschland soll es nach Plänen im Kanzleramt weiterhin keine Impfpflicht geben, der Druck auf Ungeimpfte aber durch eine Ausweitung der Testpflicht und durch kostenpflichtige Tests erhöht werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Konferenz der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag hervor, die dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND/Dienstag) vorliegt.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND II

CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben sich auf die erste sogenannte Deutschland-Koalition verständigt. Die drei Parteien, deren Farben denen der Deutschlandfahne entsprechen, müssen sich den Koalitionsvertrag noch von ihren Gremien verabschieden lassen.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Juni nsb Überschuss 905,1 Mrd JPY; +510,3% gg Vj

Juni nsb Überschuss 905,1 Mrd JPY (PROG: Überschuss 795,5 Mrd JPY)

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

BIP 2Q -1,3% gg Vorquartal

BIP 2Q +11,8% gg Vorjahr (PROG +10,9%)

AURUBIS

will einen Teil seiner Flachwalzsparte an die Holding Intek verkaufen, zu der der Hersteller von Kupfererzeugnissen KME gehört. Die beiden Seiten unterzeichneten ein entsprechendes Term Sheet, auf dessen Basis nun ein Kaufvertrag ausgearbeitet wird, wie die Aurubis AG mitteilte. Der Kaufvertrag könne voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate unterzeichnet werden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

BRENNTAG

Der Chemikalienhändler hat im zweiten Quartal dank des Wachstums in beiden Geschäftsbereichen operativ mehr verdient als erwartet. Den im Juni erhöhten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte die Brenntag SE. Der Umsatz stieg auf 3,47 Milliarden von 2,83 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Der Rohertrag kletterte um 16,4 Prozent auf 838,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) wuchs um 28,6 Prozent auf 355,1 Millionen Euro, der auf die Aktionäre entfallende Konzerngewinn legte auf 134,1 (123,4) Millionen Euro zu. Analysten hatten im Konsens mit einem operativen EBITDA von 342 Millionen, einem Umsatz von 3,283 Milliarden und einem Rohertrag von 817 Millionen Euro gerechnet.

ELMOS SEMICONDUCTOR

senkt das Grundkapital und unterbreitet den Aktionären ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 1,78 Millionen Aktien. Dabei beträgt der Angebotspreis je zum Rückkauf angebotener Elmos-Aktie 36,00 Euro. Dies entspricht einem Anteil von bis zu 9,8 Prozent des herabgesetzten Grundkapitals. Die Aktie hatte den regulären Handel am Montag bei 32,85 Euro beendet. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 12. August und endet am 25. August 2021 um 24:00 Uhr MESZ.

HELLOFRESH

hat im zweiten Quartal nach den endgültigen Zahlen unter dem Strich deutlich weniger verdient. Unter anderem war dies höheren Kosten für Marketing, Vertrieb und Beschaffung geschuldet. Für die in der vergangenen Woche revidierte Prognose für das Gesamtjahr - beim Umsatz höher, aber bei der operativen Marge aufgrund beschleunigter Investitionen niedriger - sieht sich der Berliner Kochboxenversender auf Kurs. Im Zeitraum April bis Juni verdiente der MDAX-Konzern nach Steuern und Dritten 83,7 (Vorjahr 115,8) Millionen Euro, je Aktie betrug der Gewinn unverwässert 0,48 Euro nach 0,70 Euro. Die endgültigen Zahlen für Umsatz und operativen Gewinn stimmten mit den vorläufigen überein, denen zufolge der Umsatz im Quartal auf 1,555 Milliarden Euro stieg von 972 Millionen, währungsbereinigt ein Zuwachs von 66,5 Prozent zum Vorjahresquartal. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 158 Millionen Euro zu von 154 Millionen Euro.

LEG IMMOBILIEN

BERICHTET

2. QUARTAL 2Q21 ggVj 2Q20

Nettokaltmiete 170 +10% 155

EBITDA bereinigt 135 +11% 122

Ergebnis nach Steuern 939 +72% 547

Ergebnis je Aktie 13,00 +65% 7,90

FFO I 114,1 +13% 100,6

FFO I je Aktie 1,58 +9% 1,45

AUSBLICK 2021: Leg Immobilien erhöht den Ausblick für das Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet nun das obere Ende der Bandbreite von 410 Mio Euro bis 420 Mio Euro des für den FFO I prognostizierten Korridors zu erreichen.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO je Aktie in Euro.

STS GROUP

Die Adler Pelzer Holding GmbH bietet den STS-Aktionären 7,31 Euro je Aktie. Zu dem Preis könnte Adler Pelzer bis zu 47,5 Millionen Euro für den Konkurrenten ausgeben. Die STS-Aktie schloss am Montag allerdings bei 7,38 Euro.

QIAGEN

Der Biotech-Konzern arbeitet künftig mit dem US-Unternehmen Oncxerna in der Krebsdiagnostik zusammen. Wie Qiagen mitteilte, wollen die Partner darauf hinarbeiten, dass die Oncxerna-Plattform "Xerna" zur Kategorisierung von Krebserkrankungen auf Grundlage der dominanten biologischen Merkmale der Erkrankten zugelassen wird, und zwar als In-vitro-Begleitdiagnostikum für den Wirkstoff Navicixizumab, den Oncxerna für die Behandlung von Patientinnen mit Ovarialkarzinom derzeit entwickelt.

WINDELN.DE

hat nach einem schwachen ersten Halbjahr die Ziele für 2021 gesenkt. Statt ein "starkes" erwartet das Unternehmen nun ein "leichtes" Umsatzwachstum. Der Deckungsbeitrag fiel im ersten Halbjahr auf 0,5 von 6,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT fiel auf minus 8,1 Millionen von minus 3,8 Millionen Euro vor Jahresfrist.

NUTRIEN

Der kanadische Kaliproduzent erhöht nach einer Umsatz und Gewinnsteigerung im zweiten Quartal die Jahresprognosen deutlich. Im vergangenen Jahresviertel kletterte der Gewinn dank einer steigenden Nachfrage nach Düngemitteln auf 1,11 Milliarden US-Dollar von 765 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie wies Nutrien 1,94 (Vorjahr: 1,34) Dollar aus, bereinigt waren es 2,08 Dollar je Anteilsschein. Analysten hatten dem K+S-Wettbewerber mit 2,10 Dollar je Aktie etwas mehr zugetraut.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)