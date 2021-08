Indizes in diesem Artikel MDAX 35.918,4

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,67 68,44 -1,1% -0,77 +40,4%

Brent/ICE 69,82 70,59 -1,1% -0,77 +37,0%

Der Ölmarkt wurde abermals von der Befürchtung gebremst, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl dämpfen werde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,61 1.779,86 -0,3% -5,25 -6,5%

Silber (Spot) 23,61 23,75 -0,6% -0,14 -10,6%

Platin (Spot) 1.016,18 1.033,00 -1,6% -16,83 -5,1%

Kupfer-Future 4,34 4,39 -1,2% -0,05 +23,0%

Der Goldpreis erholte sich weiter von dem Absturz, den das Edelmetall Anfang der Woche erlebte. Allerdings liegt der Preis für die Feinunze noch immer weit unter der Marke von 1.800 Dollar, über der er vor gut einer Woche noch notierte. Teilnehmer verwiesen auch auf die überraschend schwache US-Verbraucherstimmung, die das Sentiment stützte.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 36,2 (Vorwoche: 23,1) gestiegen.

- Die USA und Israel gelten in Deutschland seit Sonntag als Corona-Hochrisikogebiete.

KONJUNKTUR CHINA

Die Wirtschaftstätigkeit in China ist im Juli weiter gestiegen, allerdings langsamer als erwartet. Das deutet darauf hin, dass die schweren Überschwemmungen und die Ausbrüche der Covid-19-Delta-Variante die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker belasteten. Die Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich um 6,4 Prozent, und damit deutlich langsamer als im Juni mit 8,3 Prozent, wie das Nationale Statistikbüro mitteilte. Das Wachstum lag auch deutlich unter den von 7,8 Prozent, die von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet wurde.

Der Anstieg der Immobilienpreise in China hat sich im Juli weiter verlangsamt. Weniger Städte meldeten einen Preisanstieg, nachdem Peking die Finanzierungsvorschriften für den Immobiliensektor weiter verschärft und Maßnahmen zur Eindämmung der Immobilienspekulation ergriffen hat.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 dank der steigenden globalen Nachfrage und besser als erwartet ausgefallener privater Ausgaben leicht gewachsen. Ein Wiederanstieg der Covid-19-Infektionen könnte die weitere Erholung jedoch einschränken.

HAITI

Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 700 gestiegen. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, mehr als 2.800 Menschen wurden bei dem Erdstoß der Stärke 7,2 am Samstag verletzt.

INNENPOLITIK USA

Die billionenschweren Pläne von US-Präsident Joe Biden für die Modernisierung von Sozialsystem und Infrastruktur seines Landes werden durch Streitigkeiten in seiner eigenen Partei gefährdet. Neun Abgeordnete der Demokraten protestierten am Freitag in einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gegen den vorgesehenen Fahrplan für die Verabschiedung dieser Gesetzespakete.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz traut seiner Partei bei der Bundestagswahl am 26. September ein Ergebnis von "ordentlich über 20 Prozent" zu. Mit solchen Ergebnissen sei es in skandinavischen Ländern gelungen, sozialdemokratisch geführte Regierungen zu bilden, sagte Scholz am Sonntag in Berlin im ARD-"Sommerinterview". Eine neue Umfrage zeigt die SPD weiter im Aufschwung.

AKTIENGESCHÄFTE DEUTSCHLAND

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert eine Steuerbefreiung auf längerfristige Aktiengeschäfte, um gerade junge Leute mehr für Investitionen zur Sicherung ihrer Altersvorsorge zu bewegen.

TARIFKONFLIKT BAHN

Die Bundesregierung will einen erneuten Bahnstreik kommende Woche verhindern. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will deshalb nach Informationen von Bild am Sonntag einen Schlichter bei den schwierigen und festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn einsetzen. Den müssten allerdings beide Seiten akzeptieren.

SIEMENS ENERGY

Höhere Preise für Windkraftanlagen und Solarmodule werden den Ökostrom in Zukunft verteuern, sagt Christian Bruch, Vorstandschef des Münchner Energietechnikherstellers Siemens Energy, in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) voraus.

SIEMENS HEALTHINEERS

Der CFO von Siemens Healthineers, Jochen Schmitz, rechnet bei der übernommenen Gesellschaft Varian mit Ebit-Synergien von mehr als 300 Millionen Euro bis zum Jahr 2024/25. Wie Schmitz in einem Interview mit der Börsen-Zeitung sagte, beinhalte dies Kosten-Synergien von 150 Millionen Euro. Das Wachstum des Varian-Segments werde über jenen 5 Prozent liegen, die Siemens Healthineers im Schnitt mindestens erreichen wolle.

GRAND CITY PROPERTIES

Der Immobilienkonzern hat im ersten Halbjahr über ein Drittel weniger verdient. Der Rückgang sei hauptsächlich auf Einmaleffekte wie geringere Gewinne aus der Neubewertung von Immobilien zurückzuführen. Die Stärke der Rentabilität des Kerngeschäfts habe sich jedoch nicht verändert. Die Grand City Properties SA wies einen stabilen bereinigten operativen Gewinn aus und bestätigte die Jahresprognose. Die Miet- und Betriebseinnahmen sanken von Januar bis Juni um 3 Prozent auf 259,4 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Die reinen Mieteinnahmen sanken um 3 Millionen auf 183 Millionen Euro.

===

