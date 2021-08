METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,61 1.787,53 +0,0% +0,09 -5,8%

Silber (Spot) 23,87 23,83 +0,2% +0,05 -9,6%

Platin (Spot) 1.026,50 1.026,85 -0,0% -0,35 -4,1%

Kupfer-Future 4,32 4,33 -0,1% -0,00 +22,6%

Der Goldpreis tendierte mit den schwachen US-Daten etwas fester und und baute damit die kräftigen Gewinne aus der Vorwoche leicht aus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 37,4 gestiegen.

- Eine Woche vor Beginn der Paralympics in Tokio hat die japanische Regierung den Gesundheitsnotstand wegen rapide steigender Corona-Infektionszahlen verlängert und auf weitere Landesteile ausgedehnt.

AFGHANISTAN

- US-Präsident Joe Biden hat nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan den US-Truppenabzug aus dem Land verteidigt. Es sei nie das Ziel der USA gewesen, Afghanistan in eine "vereinte zentralisierte Demokratie" zu verwandeln. Ziel sei es vielmehr gewesen, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 neue Attacken auf die USA zu verhindern. Die USA seien weiterhin in der Lage, in Afghanistan gegen terroristische Gruppen vorzugehen, sollte dies notwendig sein, sagte Biden.

- Der Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul hat nach mehrstündiger Schließung wieder den Betrieb aufgenommen. Das sagte US-General Hank Taylor am Montag im US-Verteidigungsministerium.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan von einer bitteren Entwicklung gesprochen. Deutschland werde sich bemühen, die afghanischen Ortskräfte aus dem Land in Sicherheit zu bringen. Allerdings sei der Ausgang offen. Es hänge "von der Lage in Kabul ab", ob die Evakuierungen durchgeführt werden könnten.

- Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eingeräumt, dass Deutschland die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt habe. Deutschland werde alles in seiner Macht stehende tun, um nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan zu holen, erklärte Maas.

- Der UN-Sicherheitsrat hat ein sofortiges Ende der Kämpfe in Afghanistan gefordert. In dem Land müsse eine "neue, geeinte und repräsentative Regierung" gebildet werden, an der auch Frauen beteiligt sein müssten, erklärte das UN-Gremium am Montag.

POLEN / ISRAEL

Im Streit um das umstrittene polnische Restitutionsgesetz hat die Regierung in Warschau ihren Botschafter in Israel zurückbeordert. Der Botschafter werde "bis auf weiteres" in Polen bleiben, teilte das Außenministerium am Montag mit. Der Schritt erfolgte zwei Tage, nachdem die israelische Regierung ihrerseits ihre diplomatische Geschäftsträgerin in Polen zurückbeordert und das polnische Gesetz als "unmoralisch und antisemitisch" bezeichnet hatte.

HAITI

Die Zahl der Todesopfer durch das schwere Erdbeben in Haiti am Wochenende ist auf mehr als 1.400 gestiegen.

BROCKHAUS CAPITAL

Die Beteiligungsgesellschaft hat im ersten Halbjahr 2021 fast ein Viertel mehr Aufträge an Land gezogen als vor einem Jahr. Wie die Brockhaus Capital Management AG mitteilte, kletterte der Ordereingang um 24 Prozent auf 26,7 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse lagen mit 22,5 Millionen Euro um 3 Prozent unter dem Vorjahresvergleichswert.

PFIZER / BIONTECH

haben am Montag die Einreichung von Phase-1-Daten ihres Corona-Impfstoffs bei der US-Gesundheitsbehörde FDA mitgeteilt, um den möglichen Einsatz einer dritten Impfung ihres mRNA-basierten Impfstoffs BNT162b2 zu beurteilen. Die Daten sollen in den kommenden Wochen auch bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA sowie bei anderen Zulassungsbehörden eingereicht werden.

