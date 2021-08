METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.779,52 1.787,85 -0,5% -8,33 -6,2%

Silber (Spot) 23,26 23,53 -1,1% -0,26 -11,9%

Platin (Spot) 991,10 998,85 -0,8% -7,75 -7,4%

Kupfer-Future 4,09 4,12 -0,8% -0,03 +15,9%

Gold reagierte kaum auf das Fed-Protokoll. Die Feinunze tendierte wenig verändert um 1.785 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, erhöhte sie sich von 40,8 auf 44,2. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 27,6 gelegen.

AFGHANISATN

- Führende Taliban-Mitglieder haben sich mit dem ehemaligen afghanischen Präsidenten Hamid Karsai in Kabul getroffen. Wie das auf die Auswertung islamistischer Websites spezialisierte US-Institut Site am Mittwoch mitteilte, erklärten die Taliban, "dass sie alle ehemaligen Regierungsbeamten begnadigt haben und daher niemand das Land verlassen muss".

- Frankreich hat Bedingungen für eine internationale Anerkennung einer afghanischen Regierung unter Führung der Taliban gestellt. Die Islamisten müssten etwa internationale Entwicklungshilfe akzeptieren, die Rechte von Frauen respektieren und dem Terrorismus den Rücken kehren, sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch dem Sender BFMTV.

- Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat der Internationale Währungsfonds den Zugang Kabuls zu IWF-Ressourcen wegen der unsicheren politischen Lage ausgesetzt.

- Die Bundeswehr hat bislang mehr als 900 deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen. Die Evakuierungsflüge wurden in der Nacht zu Donnerstag fortgesetzt, wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr auf Twitter mitteilte.

NATO - AFGHANISTAN

Die Außenminister der Nato-Staaten wollen am Freitag eine Krisensitzung zur Situation nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan abhalten. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch auf Twitter mitteilte, sollen die Minister bei der Videokonferenz über die "enge Koordination" und den "gemeinsamen Ansatz" des Militärbündnisses in dem Land diskutieren.

US-NOTENBANK

Die steigenden Corona-Fälle infolge der Delta-Variante dürften nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of St. Louis die robuste wirtschaftliche Erholung der USA nicht beeinträchtigen. Das Wichtigste sei, dass sich die Wirtschaft an die Pandemie-Situation angepasst habe, sagte James Bullard.

HELLA

Der vor der Übernahme durch den französischen Automobilzulieferer Faurecia stehende Licht- und Elektronikspezialist blickt zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr 2021/22 und will für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder eine Dividende zahlen. Wie das MDAX-Unternehmen bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr mitteilte, sieht es den währungs- und portfoliobereinigten Umsatz im laufenden Geschäftsjahr in einer Spanne von rund 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro. Für die bereinigte EBIT-Marge stellte Hella in etwa 8 Prozent in Aussicht.

GEBERIT

hat ihren Nettogewinn und Umsatz in der ersten Jahreshälfte stark gesteigert und erwartet für das Gesamtjahr ein gutes Umsatzwachstum.

CISCO

Der US-Netzwerkausrüster Cisco Systems hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten.

NVIDIA

Der Grafikchip-Hersteller profitierte von der anhaltend hohen Nachfrage nach Viedeospiele-Konsolen und von Kryptowährungsschürfern, was Umsatz und Gewinn im jüngsten Geschäftsquartal auf Rekordhöhe trieb. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz in dem im Juli abgelaufenen Geschäftsjahr um 68 Prozent auf 6,51 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn vervierfachte sich nahezu.

