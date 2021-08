Der Dollarindex klettert im asiarisch geprägten Devisenhandel um knapp 0,1 Prozent. Laut Rabobank dürfte der Dollar in den kommenden Monaten zur Stärke neigen, selbst wenn die Fed den Beginn des Zurückfahrens der Wertpapierkäufe verschieben sollte. Zwar sei dieser Umstand auf der einen Seite negativ für den Dollar, andererseits stütze die Begründung für die Verschiebung - die Ausbreitung der Delta.Variante. Letztere steigere die Attraktivität des Dollar als vermeintlich sicherer Währungshafen, fügt die Rabobank an. Der Euro dürfte auf Sicht von sechs Monaten auf Richtung 1,16 US-Dollar sinken.

Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen beiden Tage liefen die Ölpreise weiter nach oben - um bis zu 1,6 Prozent. Die starken Verluste der Vorwoche wurden bereits wieder mehr als wettgemacht. Die neuesten US-Vorratsdaten hatten für Öl wie auch Benzin neuerliche Rückgänge gezeigt, was tendenziell Kurs treibend wirkt.

Der Goldpreis (-0,7%) litt unter gestiegenen Marktzinsen. Diese machen Gold als Anlage weniger attraktiv.

CORONA-PANDEMIE

Die Bundesländer haben für weitere drei Monate die rechtliche Befugnis, Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Der Bundestag beschloss die Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, welche die Grundlage für die Verordnungen der Länder ist.

AFGHANISTAN

Die Taliban haben nach Angaben des deutschen Botschafters Markus Potzel zugesagt, auch nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen weiter Afghanen aus dem Land ausreisen zu lassen. Die Taliban hätten zugesichert, Afghanen "mit gültigen Dokumenten" könnten das Land nach dem 31. August mit kommerziellen Flügen verlassen.

Die USA haben die vor dem Flughafen Kabul wartenden Menschen aufgefordert, den Bereich wegen "Sicherheitsrisiken" zu verlassen. Die Menge vor den drei Toren zum Flughafen müsse "jetzt sofort gehen", hieß es aus dem US-Außenministerium. Auch Australien und Großbritannien hatten wegen der Gefahr von Terroranschlägen dazu aufgerufen, das Gebiet um den Hamid-Karsai-Flughafen zu meiden.

Angesichts des bevorstehenden vollständigen US-Abzugs aus Afghanistan hat Belgien seine Evakuierungsflüge aus Kabul eingestellt. Grund sei die sich verschlechternde Lage in dem Land, sagte Regierungschef Alexander De Croo.

DEUTSCHLAND / SCHWEIZ

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat im Rahmen eines virtuellen Treffens mit seiner Schweizer Kollegin, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, eine Vereinbarung zum grenzüberschreitenden Schienenverkehr unterzeichnet.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Bps auf 0,75%

BIOTEST

Das Biotechnologieunternehmen hat die Genehmigung für eine klinische Phase III-Studie bei Schwangeren zur Prävention von CMV-Infektionen des ungeborenen Kindes von der zuständigen Behörde und der verantwortlichen Ethikkommission in Deutschland erhalten.

DEUTSCHE BAHN

Die Deutsche Bahn will im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) zwar vorerst kein neues Angebot vorlegen, deutet aber Entgegenkommen für den Fall einer Rückkehr der GDL an den Verhandlungstisch an.

ELMOS SEMICONDUCTOR

hat den Angebotspreis für das öffentliche Aktienrückkaufangebot erhöht und die Annahmefrist verlängert. Elmos bietet nun 39 Euro je Stückaktie, 3 mehr als ursprünglich angekündigt. Die Annahmefrist läuft nun bis. September. Ursprünglich wäre sie am 25. August um 24.00 Uhr ausgeaufen.

TELE COLUMBUS

Der Kabelnetzbetreiber will seine Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes beschleunigen und hat seinen Jahresausblick aktualisiert. Das berichtete EBITDA soll 2021 mit 190 bis 200 Millionen Euro voraussichtlich niedriger ausfallen als die zuvor in Aussicht gestellten 215 bis 230 Millionen. Der Umsatz wird unverändert bei 465 und 475 Millionen Euro gesehen.

TRATON / NAVISTAR

Der US-Lkw-Hersteller Navistar bekommt einen neuen Chef. Mathias Carlbaum wird neuer Chief Executive Officer (CEO) und President. Der langjährige Scania-Manager folgt zum 1. September auf Persio Lisboa, der in den Ruhestand gehen wird. Unter dem Dach von Traton bündelt VW die Marken MAN, Scania und seit Kurzem auch Navistar.

CYAN

erhöht das Kapital mit Bezugsrecht der Altaktionäre um bis zu 2,482 Millionen auf bis zu 12,408 Millionen Euro. Der Ausgabepreis wurde mit 3,22 Euro angegeben.

MODERNA

Takeda Pharmaceutical hat die Verwendung von 1,6 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna in Japan aufgrund von Berichten über Verunreinigungen ausgesetzt. Takeda, das den Impfstoff in Japan vertreibt, sagte, es habe Moderna gebeten, das Problem zu untersuchen, das an mehreren Impfstellen gemeldet worden sei.

SALESFORCE

hat mit seinen Zweitquartalszahlen die Konsenserwartungen beim Gewinn locker übertroffen. Der SAP-Wettbewerber erhöhte zudem den Ausblick 2022.

