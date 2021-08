Die Ölpreise gaben um bis zu 1 Prozent nach, wobei Teilnehmer von vereinzelten Gewinnmitnahmen sprachen nach den massiven Gewinnen der Vortage. Dass sich die Preise im Verlauf des Handels von den Tiefs erholten, brachten Marktexperten in Zusammenhang mit den Anschlägen in Afghanistan. Der Markt habe darauf mit Risikoaufschlägen auf die Ölpreise reagiert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,24 1.792,43 +0,3% +5,81 -5,3%

Silber (Spot) 23,61 23,58 +0,2% +0,04 -10,5%

Platin (Spot) 990,65 982,85 +0,8% +7,80 -7,5%

Kupfer-Future 4,23 4,25 -0,4% -0,02 +20,0%

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

AFGHANISTAN

- Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den verheerenden Anschlag nahe des Flughafens von Kabul für sich in Anspruch genommen. In der Erklärung ist nur von einem Selbstmordattentäter die Rede. Nach Angaben der US-Streitkräfte sprengten sich zwei Angreifer an zwei Orten in die Luft. Bei dem Doppelanschlag waren nach Angaben der radikalislamischen Taliban bis zu 20 Menschen getötet worden, darunter 12 US-Soldaten. Nach Angaben der US-Streitkräfte starben mindestens zwölf US-Soldaten.

- US-Präsident Joe Biden hat Vergeltung gegen die Drahtzieher angekündigt. "Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. "Wir werden euch jagen und euch büßen lassen." Die USA machen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für den Doppelanschlag vor dem Flughafen von Kabul verantwortlich.

- UN-Generalsekretär António Guterres hat für Montag ein Krisentreffen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Afghanistan einberufen.

- Die EU-Innenminister beraten am kommenden Dienstag in einer Sondersitzung über die Lage in Afghanistan nach dem für den 31. August geplanten Abzug der US-Truppen.

JAPAN VERBRAUCHERPREISE

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug -0,4% gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug -0,3% gg Vm

*Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Aug unverändert (PROG: -0,2%) gg Vj

DEUTSCHLAND - BUNDESTAGSWAHL

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält ein mögliches Dreierbündnis nach der Bundestagswahl für "keine unlösbare Aufgabe" und erklärt, dass sich ein Scheitern wie 2017 bei den Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis unter SPD-Führung nicht wiederholen soll. Als eine mögliche Koalitionsoption gilt eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP.

FRANKREICH -PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Der frühere Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich kandidieren. Dafür muss sich Barnier zunächst einer internen Vorwahl seiner konservativen Partei Les Républicains (Die Republikaner) stellen.

CTS Eventim

und die France Billet SA befinden sich in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen. CTS erwartet aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

EVONIK

hat eine erste grüne Hybridanleihe mit einem Nominalvolumen von 500 Millionen Euro platziert.

MORPHOSYS

und der Partner Incyte haben von der Europäischen Kommission die bedingte Zulassung für Minjuvi (Tafasitamab) erhalten.

SYMRISE

wird Wandelschuldverschreibungen über 400 Millionen Euro vorzeitig zurückzahlen. Zudem können die Wandelschuldverschreibungen alternativ bis einschließlich 17. September in Stammaktien der Symrise AG umgewandelt werden. Ursprünglich wären die Wandelschuldverschreibungen 2024 fällig geworden.

FASHIONETTE

kann die Jahresprognose wegen technischer und prozessualer Schwierigkeiten bei der Umstellung auf den neuen Logistikpartner nicht halten. Der Modehändler erwartet einschließlich der Akquisition von Brandfield für 2021 nun ein Wachstum der Nettoumsatzerlöse um 40 bis 51 Prozent auf 133 bis 143 Millionen Euro statt 141 bis 150 Millionen. Das bereinigte EBITDA soll nun 3,3 bis 4,3 Millionen statt 5,0 bis 6,9 Millionen Euro erreichen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2021 01:27 ET (05:27 GMT)