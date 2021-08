- Als Vergeltung für den verheerenden Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul hat die US-Armee in Afghanistan einen Drohnenangriff auf einen "Planer" des regionalen Ablegers der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflogen.

CORONA-PANDEMIE

- Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine möglichst schnelle Versorgung Afrikas mit Impfstoffen gegen das Coronavirus stark gemacht und zugleich bei der Konferenz zum "Compact with Africa" in Berlin die Wirtschaft zu Investitionen auf dem Kontinent aufgerufen.

- Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führt die italienische Regierung auf Sizilien wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ein.

GELDPOLITIK USA

- US-Vize-Notenbankchef Clarida unterstützt den Beginn einer Reduzierung der Anleihekäufe zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Der Trend der "robusten" Arbeitsplatzgewinne dieses Sommers dürfte sich fortsetzen und wenn dies passiere, würde er auch den Beginn einer Reduzierung des Tempos der Anleihekäufe später in diesem Jahr unterstützen, sagt er in einem Interview.

- Für die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, ist der exakte Monat, in dem die US-Notenbank mit dem Tapering beginnt, für die Wirtschaft kaum von Bedeutung. "Ich glaube nicht, dass es einen wesentlichen Unterschied für die Wirtschaft machen wird, ob es im September (Ankündigung) ist, um im November zu beginnen, oder im November, um im Dezember zu beginnen", sagte Mester in einem Interview.

IRAK

Frankreich will seinen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak auch nach einem möglichen Abzug der US-Armee aus dem Land fortsetzen.

ÖLFÖRDERUNG USA

In der zurückliegenden Woche wurdean 5 Bohranlagen mehr Öl gefördert als noch in der Vorwoche. Die Zahl stieg auf 410 und damit die vierte Woche in Folge und den höchsten Stand seit April 2020.

DEUTSCHE POST

rechnet auch 2021 mit einem erneuten Rekord bei der Zahl der ausgelieferten Pakete.

FLATEXDEGIRO

will seine Aktien im Verhältnis 1 zu 4 splitten. Die Aktien sollen ab 2. September auf splitbereinigter Basis gehandelt werden.

BAXTER INTL./HILL-ROOM

Der US-Konzern Baxter International ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des US-Medizintechnikherstellers Hill-Rom Holdings für rund 10 Milliarden Dollar. Die Transaktion bewertet Hill-Rom mit rund 150 Dollar pro Aktie. Die Gespräche folgen auf ein früheres Angebot von Baxter in Höhe von 144 Dollar pro Aktie, das Hill-Rom abgelehnt hatte. Zuletzt notierten Hill-Room mit 132,90 Dollar.

