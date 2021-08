- Die USA haben ihren Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen und ihren Militäreinsatz am Hindukusch damit nach 20 Jahren beendetund ihre diplomatische Präsenz bis auf Weiteres ausgesetzt und die Botschaft von Kabul nach Doha verlegt.

Die USA eröffneten ein "neues" Kapitel bezüglich Afghanistan, erklärte Blinken unter Hinweis

- Pakistan wird nach den Worten seines Botschafters in Deutschland keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen.

- Der UN-Sicherheitsrat hat die radikalislamischen Taliban in einer Resolution dazu aufgefordert, eine "sichere" Ausreise von Afghanen und ausländischen Staatsangehörigen aus Afghanistan zu ermöglichen.

- Mit mehr finanziellen Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans sowie potenzielle Transitländer will die EU eine große Fluchtbewegung aus dem Land in Richtung Europa abwenden.

BUNDESTAGSWAHL

Die SPD legt im aktuellen repräsentativen Insa-Meinungstrend für Bild weiter zu. In der Sonntagsfrage verbessern sich die Sozialdemokraten auf 25 Prozent, 2 Punkte mehr als in der Vorwoche. CDU/CSU kommen auf 20 Prozent und verlieren 3 Prozentpunkte. Die Grünen verlieren weiter und erreichen nur noch 16,5 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte). Die FDP legt einen halben Punkt auf 13,5 Prozent zu. AfD (11 Prozent) und Linke (7 Prozent) halten ihre Werte.

CORONA-PANDEMIE

- Die USA haben ihren Bürgern wegen des Corona-Risikos von Reisen in die Schweiz abgeraten.

- Eine neue Corona-Variante mit einer ungewöhnlich hohen Mutationsrate beschäftigt Wissenschaftler in Südafrika. Auch in China, Mauritius, Neuseeland und Großbritannien wurde die Variante bereits festgestellt. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schrieb im Online-Dienst Twitter, es sei noch unklar, ob die Variante gefährlicher sei als die derzeit weltweit grassierende Delta-Variante.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist nach mehr als einem Monat erstmals wieder leicht gesunken und liegt nun bei 74,8 (Montag: 75,8, Vorwoche: 58,0).

HURRIKAN IDA

Einen Tag nach seinem Landfall sind die "katastrophalen" Schäden durch den Hurrikan "Ida" im US-Bundesstaat Louisiana sichtbar geworden. Am Montag saßen Menschen vielerorts noch in den steigenden Fluten fest, abgerissene Dächer von Häusern lagen in den Straßen. Die Stadt New Orleans war 24 Stunden nach dem Eintreffen von "Ida" immer noch fast gänzlich ohne Strom. Die Schäden in New Orleans blieben hingegen begrenzt.

KONJUNKTUR CHINA

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August auf 50,1 von 50,4 im Juli gesunken. Die Prognose lautete auf 50,2. Im nicht-verarbeitenden Gewerbe sank der Index auf 47,5 von 53,3 und damit in den Kontraktion anzeigenden Bereich unter 50.

LOHNFORDERUNGEN DEUTSCHLAND

Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 nach Erkenntnissen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 2021 deutlich zugenommen. Demnach lag die Konfliktintensität im ersten Halbjahr im Schnitt bei 8,4 Punkten pro Tarifkonflikt. Der Wert beruht auf Punkten, die für unterschiedliche Eskalationsstufen vergeben werden - etwa Streikdrohungen, Warnstreiks, juristischen Auseinandersetzungen und Urabstimmung. Er ist laut dem Bericht deutlich höher als im vergangenen Jahr mit 2,3 Punkten.

CEWE

hat einen neuen Aktienrückkauf beschlossen. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 30. Mai 2022 sollen 200.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro über die Börse zurückgekauft werden.

SGL CARBON

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick auf positiv von zuvor negativ heraufgestuft. Die Einstufung Caa1 wurde beibehalten.

SPAC - BOXINE

Das an der Frankfurter Börse notierte luxemburgische Finanzvehikel 468 Spac I SE will den Anbieter von Kinderunterhaltungssystemen Boxine übernehmen, die das kombinierte Unternehmen pro forma mit 990 Millionen Euro bewertet.

PAYPAL

prüft laut CNBC die Möglichkeit, eine Aktienhandelsplattform für seine Nutzer einzuführen.

