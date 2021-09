Leichter - Marktteilnehmer begründeten die Abgaben mit der nachlassenden Stärke des Hurrikans Ida. Die Ölindustrie im Bundesstaat Louisiana könnte schon in Kürze den Betrieb wieder aufnehmen, hieß es. Die Opec-Konferenz am Mittwoch dürfte dagegen eher zu einem "Non-Event"; die Mehrzahl der Analysten erwarte, dass die Opec die Fördermenge wie geplant erhöhen werde. Im asiatischen Handel am Mittwoch legen die Preise wieder zu, nachdem ein US-Branchenverband einen neuerlichen Rückgang der US-Ölvorräte in der Vorwoche gemeldet hat.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,45 1.813,58 -0,0% -0,13 -4,5%

Silber (Spot) 23,85 23,93 -0,3% -0,07 -9,6%

Platin (Spot) 1.013,90 1.015,95 -0,2% -2,05 -5,3%

Kupfer-Future 4,31 4,36 -1,2% -0,05 +22,2%

Der Goldpreis zeigte sich nach einem volatilen Auf und Ab knapp im Plus, leicht gestützt von den enttäuschenden Konjunkturdaten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen und liegt nun bei 75,7.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im zweiten Quartal im Jahresvergleich mit 9,6 Prozent stärker gestiegen als mit 9,6 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im August auf 49,2 (Juli: 50,3) Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit anderthalb Jahren. "Der jüngste Anstieg der Covid-19-Fälle und die darauf folgenden Beschränkungen haben die Produktion beeinträchtigt, die Nachfrage gedämpft und zu größeren Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen geführt", erklärte Caixin. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 50,1 (Vormonat: 50,4) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,7 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,5 Millionen Barrel.

TARIFSTREIT DEUTSCHE BAHN

Die Lokführergewerkschaft GDL hat kurz vor Beginn ihres fünftägigen Bahnstreiks einen neuen Schlichtungsversuch im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn abgelehnt.

WIENERBERGER

hate über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren 2,5 Millionen Aktien zu je 32,50 Euro platziert. Das Bruttovolumen beläuft sich damit auf rund 81,25 Millionen Euro. Der Nettoverkaufserlös soll unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich Wasser- und Energiemanagement sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

