- US-Außenminister Antony Blinken reist kommende Woche zu Gesprächen zur Afghanistan-Krise nach Deutschland. Wie Blinken am Freitag sagte, wird er den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein besuchen und gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas eine Videokonferenz von Außenministern von "mehr als 20 Ländern" leiten.

- Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit den Taliban über die Ausreisemöglichkeit von für Deutschland in Afghanistan tätigen Helfern verhandeln.

- Die islamistischen Taliban fordern von Deutschland diplomatische Anerkennung und finanzielle Hilfen.

- Die Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Pandschir-Tal sei "vollständig erobert", erklärte ein Taliban-Sprecher.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die SPD auf 25 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Union hingegen verliert einen weiteren Punkt auf 20 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 16 Prozent. Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu auf 12 Prozent. Die FDP bleibt stabil bei 13 Prozent, die Linke kommt auf 7 Prozent (+1). Die sonstigen Parteien würden 7 Prozent wählen (-1).

GUINEA

Im westafrikanischen Guinea haben Teile des Militärs gegen die Regierung geputscht und nach eigenen Angaben Präsident Alpha Conde gefangen genommen.

ZYPERN

Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für Zypern auf Positive von Stable geändert. Die Einstufung BBB- bleibt unverändert.

INDEXÄNDERUNG S&P-500

Die Aktie des Online-Dating-Dienstleisters Match Group, des Personal-Software-Dienstleisters Ceridian HCM und des Versicherungsdienstleisters Brown & Brown werden in den S&P-500-Index aufgenommen. Wie S&P-Dow-Jones-Indices mitteilte, müssen dafür Perrigo, Unum und National Oilwell Varco ihre Plätze räumen. Die Änderungen werden zu Handelsbeginn am 20. September wirksam.

DAIMLER

traut sich in einem guten Wirtschaftsumfeld auch dauerhaft eine außerordentlich gute Margenentwicklung im Premiumautogeschäft zu. "Es ist unsere Ambition zweistellig zu sein", sagte Daimler-CEO Ola Källenius am Rande der am Montag beginnenden IAA.

VW

Volkswagen stellt seine Kunden bei den neuen Elektroautos ID.3 und ID.4 auf längere Wartezeiten ein.

BROSE

Der Autozulieferer dämpft angesichts des weltweiten Chipmangels die Aussichten für das Familienunternehmen. "Nach einem guten Start in das Geschäftsjahr macht sich die Halbleiterkrise seit Juli so richtig bemerkbar. Viele Fahrzeughersteller schließen einen Teil ihrer Werke. Daher werden sich unsere Erwartungen nicht erfüllen", sagte Brose-Chef Ulrich Schrickel der Automobilwoche.

VITESCO

Der Vorstandschef des Autozulieferers, Andreas Wolf, rechnet mit einem rasant wachsenden Geschäft mit der Technik für E-Autos. "Wir rechnen damit, dass es sich mittelfristig von 400 Millionen Umsatz 2020 auf 2 Milliarden Euro verfünffacht", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vitesco ist das ehemalige Antriebstechnikgeschäft von Continental, das in diesem Monat an die Börse gehen wird.

APPLE

hat die Einführung einer neuen Software gegen sexuellen Missbrauch von Kindern aus Datenschutzgründen verschoben.

BOEING

- Die Auslieferungen des 787 Dreamliners werden wahrscheinlich bis mindestens Ende Oktober gestoppt bleiben, weil der Hersteller die Flugsicherheitsbehörden nicht davon überzeugen kann, seinen Vorschlag zur Inspektion des Flugzeugs zu genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

- Singapur hat die Beschränkungen für die Boeing 737 Max im Land aufgehoben, wie die Zivilluftfahrtbehörde von Singapur (CAAS) mitteilte.

