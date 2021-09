Beim Gold wurden nach dem Höhenflug vom Freitag Gewinne eingestrichen - begünstigt durch den festen Dollar. Zum Wochenschluss hatte der schwache US-Arbeitsmarktbericht den Goldpreis gestützt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist zum ersten Mal seit Tagen wieder leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilte, liegt die Inzidenz nun bei 83,8. Am Vortag hatte der Wert noch bei 84,3 gelegen, vor einer Woche bei 74,8.

- In Italien ist die durchschnittliche Lebenserwartung infolge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr um 1,2 Jahre gesunken. In besonders betroffenen Regionen ging sie sogar um mehr als vier Jahre zurück, wie die Statistikbehörde Istat am Montag mitteilte.

KONJUNKTUR CHINA

Wie die Zollbehörde am Dienstag mitteilte, stiegen die chinesischen Exporte im August um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im Juli (19,3 Prozent). Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Ökonomen, die mit einem Anstieg um 17,0 Prozent gerechnet hatten. Die Einfuhren stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 33,1 Prozent und damit ebenfalls stärker als im Juli (+28,1 Prozent). Auch sie übertrafen die Schätzungen der Ökonomen, die mit einem Anstieg um 25,7 Prozent gerechnet hatten.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP befand er sich am Abend in ärztlicher Behandlung in einem Berliner Krankenhaus. Sein gesundheitlicher Zustand war zunächst unklar.

DIGITALISIERUNG DEUTSCHLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Versäumnisse in ihrer Amtszeit bei der Digitalisierung eingeräumt. Es habe sich gezeigt, "dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem wir sein könnten", sagte Merkel. Gerade die Corona-Pandemie habe diese Versäumnisse offenbart.

STREIK BAHN

Der Zugverkehr ist nach dem Ende des GDL-Streiks nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen "weitgehend normal" gestartet.

POLEN / BELARUS

Polens Parlament hat die Verhängung eines Notstands im Grenzgebiet zu Belarus bewilligt. Die nationalkonservative Regierung hatte den Notstand angesichts tausender illegaler Grenzübertritte von Migranten aus dem Nahen Osten beantragt.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom und Tele2 verkaufen T-Mobile Netherlands für 5,1 Milliarden Euro an ein Konsortium aus Private Equity Fonds, die von Apax Partners LLP und Warburg Pincus LLC beraten werden. Dazu kommt ein Asset Swap bei T-Mobile US mit Softbank. Hier übt die Deutsche Telekom ihre Optionsrechte aus und gibt 225 Millionen neue Aktien an Softbank aus, die dadurch zum zweitgrößten Telekom-Aktionär aufsteigen. Die Telekom erhält dafür 45 Millionen T-Mobile-US-Aktien.

CONTINENTAL - AUTOMOBILSEKTOR

Die Autobranche wird wohl noch einige Zeit mit Lieferengpässen bei Halbleitern zurechtkommen müssen. "Vor 2023 kann es rein physikalisch keinen großen Kapazitätsschub geben", sagte Continental-CEO Nikolai Setzer. Bei großen Investitionen in Chip-Produktionsanlagen dauere es 18 bis 24 Monate, bis die Fertigung hochfahren könne.

COVESTRO

Der Stellenabbau beim Chemie-Konzern könnte geringer ausfallen als in der vorigen Woche angekündigt. Am Donnerstag hatte das Unternehmen bestätigt, 1.700 Stellen bis Ende 2023 streichen zu wollen. "Die Zahl der tatsächlich abzubauenden Stellen wird mit Sicherheit geringer ausfallen", sagte Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro, dem Kölner Stadt-Anzeiger.

IPO BABBEL

Die Sprachlern-App Babbel will noch im laufenden Jahr an die Börse. Wie die Babbel Group AG mitteilte, strebt sie im Rahmen der Börsennotierung einen Bruttoerlös von 180 Millionen Euro aus der Begebung neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung an. Darüber hinaus wollen bestimmte bestehende Aktionäre Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung zur Verfügung stellen.

===

