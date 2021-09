Bei Gold wurden nach dem Anstieg vom Freitag Gewinne mitgenommen. Beobachter verwiesen zudem auf die gestiegenen Marktzinsen, die das Interesse an dem zinslos gehaltenen Edelmetall dämpften. Auch der feste Dollar belastete.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist den zweiten Tag in Folge leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mitteilte, liegt die Inzidenz nun bei 82,7. Am Vortag hatte der Wert noch bei 83,8 gelegen, am Montagmorgen bei 84,3 und vor einer Woche bei 75,7.

- Die Pharma-Industrie geht davon aus, dass es schon bald ausreichend Corona-Impfstoff für alle Menschen weltweit geben wird. Bis spätestens Mitte nächsten Jahres werde die Gesamtproduktion den weltweiten Bedarf übersteigen, erklärte der internationale Pharma-Verband IFPMA am Dienstag.

- Angesichts stark gestiegener Infektionszahlen will US-Präsident Joe Biden neue Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergreifen. Biden werde seine "Sechs-Punkte-Strategie" am Donnerstag in einer Rede vorstellen, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Dienstag. Es gehe darum, die Ausbreitung der Delta-Variante zu stoppen und die Zahl der Impfungen zu steigern.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal dank hoher Ausgaben von Unternehmen stärker gewachsen als ursprünglich erwartet. Wie aus von der Regierung veröffentlichten Daten hervorgeht, wuchs die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf annualisierter Basis um 1,9 Prozent. Im August wurde zunächst ein vorläufiger Wert von 1,3 Prozent veröffentlicht.

ATOMABKOMMEN IRAN

Seit dem Rückzug Teherans aus dem internationalen Atomabkommen kann die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) iranische Atomanlagen nach eigenen Angaben nicht mehr ausreichend kontrollieren. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der IAEA hervor.

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will noch vor Ende 2023 ein neues Unabhängigkeitsreferendum abhalten.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, die in der Corona-Pandemie beschlossene Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie dauerhaft beizubehalten. Er habe der Verlängerung der Maßnahme bis Ende 2022 zugestimmt "in dem Bewusstsein: Das schaffen wir nie wieder ab", sagte er.

ÖPVN DEUTSCHLAND

Die Europäische Kommission hat grünes Licht gegeben für die staatliche Förderung von umweltfreundlichen Stadtbussen. Das Bundesverkehrsministerium erklärte, dass damit eine Förderung in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro bis 2025 für die Umstellung der Busflotten, das Umrüsten der Betriebshöfe und Machbarkeitsstudien starten kann.

STELLANTIS

Der chinesische Autohersteller Dongfeng Motor hat seine Beteiligung an Stellantis leicht reduziert. Wie die Dongfeng Motor Group mitteilte, wurde der Anteil um 1,15 Prozent auf nun 4,5 Prozent reduziert. Die Platzierung von 36,06 Millionen Stellantis-Aktien habe zu 16,65 Euro stattgefunden.

SIXT / INTEL

Sixt und die Intel-Tochter Mobileye wollen ab 2022 gemeinsam autonome Ride-Hailing-Dienste in München anbieten. Das gaben Sixt-Chef Alexander Sixt und Intel-CEO auf der IAA Mobility bekannt.

ADECCO

hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung 232,29 Millionen Euro für die Finanzierung der geplanten Übernahme von Akka Technologies SE eingesammelt. Die Kapitalerhöhung sei durch die Platzierung von 5,1 Millionen Aktien zu einem Preis von 49,60 Franken je neuer Aktie erfolgt, teilte Adecco mit.

INTEL

plane zwei Produktionsstätten an einem Standort in Europa, die noch erweitert werden können, sagte CEO Pat Gelsinger auf der IAA Mobility in München. Das Investitionsvolumen könnte sich auf bis zu 80 Milliarden Euro über zehn Jahre belaufen.

MODERNA

will mit dem gemeinnützigen Institute for Life Changing Medicines zusammenarbeiten, um ein neues Therapeutikum für die extrem seltene Krankheit Crigler-Najjar-Syndrom Typ 1 (CN-1) zu entwickeln.

PAYPAL

Der US-Bezahldienst übernimmt laut eigener Mitteilung die japanische Paidy für rund 2,7 Milliarden US-Dollar.

