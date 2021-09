Gold setzte die Talfahrt des Vortages mit verminderter Dynamik fort - belastet vom festen Dollar und der Aussicht auf eine straffere Fed-Politik. Beige Book und die Fed-Aussagen hätten keine Kaufargumente für das Edelmetall geliefert, so Teilnehmer.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ATOMABKOMMEN IRAN

US-Außenminister Antony Blinken hat gewarnt, dass die Zeit für eine Rückkehr des Iran zum internationalen Atomabkommen (JCPOA) ausläuft. Die im April aufgenommenen Verhandlungen über einen Neustart des Atomabkommens in Wien waren nach der Wahl des Hardliners Ebrahim Raisi zum iranischen Präsidenten zum Stillstand gekommen.

BEIGE BOOK

Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Anfang Juli bis in den August leicht auf ein moderates Tempo verlangsamt. Zurückzuführen sei dies auf Faktoren wie die Delta-Variante des Coronavirus, die Unterbrechung von Lieferketten und den Arbeitskräftemangel. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe hoch, zudem beeinträchtige der Arbeitskräftemangel das Geschäft in vielen Fällen.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, sieht die Zentralbank auf Kurs, um noch dieses Jahr das Tempo ihrer Anleihekäufe zu verlangsamen. Er lehnte aber ab zu sagen, wann dieser Prozess starten könnte.

US-LAGERBESTANDSDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 6,4 Millionen Barrel nach plus 2,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Donnerstag veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,9 Millionen Barrel.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Verbraucherpreise haben im August den höchsten Anstieg seit 13 Jahren verzeichnet. Zudem sind sie stärker gestiegen als erwartet. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Unterdessen hat sich die Verbraucherinflation in China im vergangenen Monat dank der nachlassenden Lebensmittelpreise abgeschwächt.

ASSA ABLOY

Der schwedische Konzern kauft mit Milliardenaufwand zu. Das auf Sicherheitstechnik spezialisierte Unternehmen übernimmt das Segment Hardware and Home Improvement von der Spectrum Brands Holdings für 4,3 Milliarden US-Dollar in bar. Das teilte Spectrum Brands mit.

BOEING

Der Verwaltungsrat muss sich einer Aktionärsklage im Zusammenhang mit dem Debakel um die 737 Max stellen. Ein Gericht in Delaware hat eine Anschuldigung der Klage zugelassen, während andere Punkte abgewiesen wurden. In der Klage wird dem Board vorgeworfen, das Management vor den zwei Abstürzen der 737 Max nicht angemessen beaufsichtigt zu haben.

GIC PRIVATE / DUKE ENERGY

GIC Private aus Singapur kauft sich bei einer Tochter von Duke Energy im US-Bundesstaat Indiana ein. Die Gesellschaft, die die Fremdwährungsreserven des Stadtstaates verwaltet, hat für den Minderheitsanteil rund 1,03 Milliarden US-Dollar gezahlt. GIC Private will letztlich insgesamt 19,9 Prozent für 2,05 Milliarden Dollar übernehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2021 01:35 ET (05:35 GMT)