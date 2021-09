CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 81,1 (Vorwoche: 83,9) gesunken. Am Vortag hatte sie 81,9 betragen.

AFGHANISTAN

UN-Generalsekretär António Guterres hat die internationale Gemeinschaft zur Zusammenarbeit mit den radikalislamischen Taliban aufgerufen. "Es ist nicht möglich, in Afghanistan humanitäre Hilfe zu leisten, ohne mit den De-facto-Behörden zusammenzuarbeiten", sagte er bei der UN-Geberkonferenz für das Krisenland.

DEUTSCHLAND - BUNDESTAGSWAHL

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat sich von einer Koalitionsoption mit der Linken distanziert und der Partei die Regierungsfähigkeit abgesprochen.

IRAN

will die Atomgespräche "in naher Zukunft" wieder aufnehmen.

USA - HAUSHALTSDEFIZIT

Das US-Haushaltsdefizit hat sich in den ersten elf Monaten des Haushaltsjahres auf 2,7 Billionen Dollar verringert gegenüber 3 Billionen Dollar im Vorjahr. Dabei reduzierte sich die Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen, weil sich im Zuge der Erholung von dem pandemiebedingten Einbruch die Steuerneinnahmen erhöhten.

NORWEGEN

steht vor einem politischen Richtungswechsel. Bei den Parlamentswahlen am Montag siegte die überwiegend linksgerichtete Opposition unter Führung des Sozialdemokraten Jonas Gahr Störe. Die seit acht Jahren unter Ministerpräsidentin Erna Solberg regierenden Konservativen wurden abgewählt.

BAYER

In einer weiteren Entwicklung des juristischen Konflikts in den USA um das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup hat die Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen die Bayer-Tochter Monsanto verklagt. Der Klageschrift zufolge war das Kind dem Unkrautvernichter ausgesetzt, als die Mutter dieses auf ihrem Grundstück versprühte. Der Junge war demnach nur vier Jahre alt, als bei ihm im Jahr 2016 das Burkitt-Lymphom festgestellt wurde. Dieses Lymphom zählt zu den am schnellsten wachsenden Tumorarten.

DEUTZ

wird dank der starken Nachfrage in allen wesentlichen Anwendungsbereichen abermals optimistischer und rechnet nun mit einem Absatz im Gesamtjahr zwischen 155.000 und 170.000 Motoren (vorher: 140.000 bis 155.000). Dies soll zu einem Umsatzanstieg auf 1,6 bis 1,7 (vorher: 1,5 bis 1,6) Milliarden Euro führen.

STEINHOFF

will bis zu 370 Millionen Aktien seiner Tochter Pepkor Holdings platzieren, um damit den mit seinen Gläubigern erzielten Vergleich zu finanzieren.

APPLE

hat nach eigenen Angaben eine Schwachstelle in seinen Geräten beseitigt, die der umstrittenen Spionage-Software Pegasus das Eindringen erleichtert hatte. Der US-Technologiekonzern teilte am Montag mit, nach der Entdeckung dieser Schwachstelle durch die kanadische Forschungsgruppe Citizen Lab habe das Unternehmen rasch eine Reparatursoftware entwickelt und bereitgestellt, "um die Nutzer zu schützen".

INTUIT

Der US-Hersteller der Steuersoftware Turbotax will den US-Email-Marketing-Pionier Mailchimp für rund 12 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Übernahme von Mailchimp würde Intuit in die Lage versetzen, mehr Dienstleistungen für kleine Unternehmen anzubieten, wie zum Beispiel Marketing und Customer-Relationship-Management. Die Übernahme wäre die größte Transaktion, die Intuit je getätigt hat.

ORACLE

hat für das erste Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,03 Dollarberichtet, während Analysten mit 0,97 Dollar gerechnet hatten. Unter dem Strich verdiente Oracle 2,46 (Vorjahr: 2,25) Milliarden Dollar.Der Umsatz verbesserte sich auf 9,73 (9,37) Milliarden Dollar. Hier lag die Konsenserwartung bei 9,76 Milliarden. Für das Gesamtjahr ist Oracle "sehr zuversichtlich", dass sich das Umsatzwachstum beschleunigen wird, weil das schnell wachsende Cloud-Geschäft einen größeren Anteil am Gesamtumsatz einnimmt. Der Umsatz dürfte wechselkursbereinigt im mittleren einstelligen Bereich zulegen.

