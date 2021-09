USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,24 2,9 0,21 12,1

5 Jahre 0,86 2,6 0,83 49,5

7 Jahre 1,13 0,1 1,12 47,6

10 Jahre 1,31 -1,1 1,32 39,5

30 Jahre 1,82 -3,4 1,86 17,5

Die Renditen am kurzen Ende zogen an, das in der Regel stärker auf geldpolitische Veränderungen reagiert. Bei den Langläufern kamen die Renditen dagegen etwas zurück. Die insgesamt eher gelassene Reaktion der Anleihen erklärten Beobachter damit, dass es noch keine formale Tapering-Ankündigung seitens der Fed gegeben habe. Das sei am Markt als taubenhaftes Signal aufgefasst worden. Außerdem hätten sich weniger Fed-Vertreter als erwartet für eine Zinserhöhung 2022 ausgesprochen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1709 +0,1% 1,1694 1,1739 -4,1%

EUR/JPY 128,58 +0,1% 109,81 128,62 +2,0%

EUR/CHF 1,0844 +0,2% 1,0805 1,0827 +0,3%

EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8585 0,8595 -3,9%

USD/JPY 109,82 +0,0% 109,81 109,58 +6,3%

GBP/USD 1,3645 +0,2% 1,3621 1,3658 -0,2%

USD/CNH 6,4670 -0,1% 6,4703 6,4630 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 44.051,51 +1,6% 43.372,01 42.532,76 +51,6%

Der Dollarindex legte nach den Fed-Aussagen um 0,2 Prozent zu. Der Euro sank auf etwa 1,17 Dollar. Vor Bekanntgabe der Beschlüsse hatte er bei etwa 1,1730 Dollar notiert.

Der Dollar kommt am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel leicht zurück, der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Euro verharrt nach Ansicht der ING insgesamt auf einem erhöhten Niveau. Das jüngste Überwinden von mit Euro finanzierten Kreditgeschäften in verschiedenen Währungsräumen mit unterschiedlichem Zinsniveau (Carry Trades) dürfte die Gemeinschaftswährung stützen, das gelte insbesondere für den Wechselkurs zum Pfund. Hier war der Euro jüngst auf ein Zweiwochenhoch geklettert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,39 72,23 +0,2% 0,16 +51,3%

Brent/ICE 76,38 76,19 +0,2% 0,19 +50,1%

Die Ölpreise legten kräftig zu, nachdem die staatliche Energy Information Administration einen unerwartet deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hatte. WTI verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 72,23 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.764,57 1.768,71 -0,2% -4,14 -7,0%

Silber (Spot) 22,63 22,74 -0,5% -0,11 -14,3%

Platin (Spot) 999,18 1.001,08 -0,2% -1,90 -6,7%

Kupfer-Future 4,20 4,25 -1,3% -0,06 +19,0%

Gold legte zunächst etwas deutlicher zu, fiel dann aber zurück und tendierte im späten Handel etwas leichter. Die Aussicht auf steigende Zinsen minderten die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls. Zudem lastete der festere Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Die USA haben einen ersten Corona-Impfstoff für Auffrischungen zugelassen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Personen über 65 Jahre, Erwachsene mit hohem Risiko für eine schwere Erkrankung sowie für Personen in Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko. Diese können sich sechs Monate nach der zweiten Impfung nun eine dritte Dosis spritzen lassen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag der Wert bei 63,1. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 65,0 gelegen. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 76,3.

U-BOOT-STREIT USA / FRANKREICH

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden haben im U-Boot-Streit zwischen beiden Ländern "vertiefte Konsultationen" vereinbart. Dadurch sollten "die Bedingungen geschaffen werden, um Vertrauen sicherzustellen", erklärten das Weiße Haus und der Elysée-Palast nach einem Telefonat der Präsidenten. Ende Oktober wollen sich Biden und Macron demnach persönlich in Europa treffen. Bereits kommende Woche soll der zurückgerufene französische Botschafter in den USA nach Washington zurückkehren.

Die französische Naval Group will Australien bald einen "detaillierten und kalkulierten Vorschlag" zu den Kosten für die Absage der vereinbarten Lieferung von U-Booten unterbreiten. Der Chef des Unternehmens, Pierre Eric Pommellet, sagte, dass Australien "in einigen Wochen" eine Rechnung erhalten werde.

PRESSEFREIHEIT POLEN

Der polnische Rundfunk- und Fernsehrat hat die Sendelizenz des Nachrichtensenders TVN24 verlängert, der oft die Regierung kritisiert und im Mittelpunkt des Streits um ein neues Mediengesetzes steht. Wie der Rundfunk- und Fernsehrat mitteilte, wurde die seit fast 19 Monaten ausstehende Verlängerung der Lizenz von TVN24 nun bewilligt - vier Tage vor deren Ablauf. Kritiker werten das Gesetzt als Versuch der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, den wichtigsten unabhängigen Fernsehsender zum Schweigen bringen. TVN24 ist der Nachrichtenkanal des polnischen Privatsenders TVN, der zum US-Medienkonzern Discovery gehört. Seit die PiS in Polen die Regierung stellt, ist das Land auf dem weltweiten Index für Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen um 46 Ränge zurückgefallen.

ELMOS

Die weltweite Knappheit bei den Wafer-Prozessierern macht Elmos zu schaffen, dennoch laufen die Geschäfte glänzend. "Wir steuern auf ein Rekordjahr zu", konstatiert der 44-Jährige im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.

GENERALI

Der italienische Versicherungskonzern hat von der italienischen Börsenaufsicht Consob grünes Licht für seine milliardenschwere Übernahme des kleineren Konkurrenten Cattolica Assicurazioni SC erhalten. Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot in Höhe von 6,75 Euro für jede Cattolica-Aktie soll nun am 4. Oktober beginnen und am 29. Oktober enden.

GLAXOSMITHKLINE

Der aktivistische Hedgefonds Bluebell Capital Partners hat sich am Pharmakonzern beteiligt, um darauf zu drängen, dass sich CEO Emma Walmsley erneut um ihren Posten bewirbt. Damit unterstützt Bluebell die Vorschläge des Investors Elliott Management. Bluebell verwaltet nur 100 Millionen Euro im Vergleich zu den 48 Milliarden Dollar an Vermögenswerten von Elliott Management, hat aber in diesem Jahr mit einer Kampagne für Aufsehen gesorgt, die den Chef des französischen Lebensmittelkonzerns Danone zu Fall brachte. (Financial Times)

LONDON STOCK EXCHANGE

zieht die Konsequenzen aus der mangelnden Beliebtheit seines Zinsderivate-Geschäfts Curveglobal. Wie der Börsenbetreiber auf seiner Webseite mitteilte, wird das Unternehmen im Januar schließen. Einige seiner Futures-Märkte, die keine Aktivität ausweisen, sind mit sofortiger Wirkung nicht mehr verfügbar.

APPLE

Der Spielehersteller Epic Games kann weiterhin keine Software für Apple-Geräte anbieten. Wie Epic-CEO Tim Sweeney sagte, wurde er von Apple informiert, dass Spiele wie "Fortnite" erst wieder im App Store verfügbar sein werden, wenn der Rechtsstreit mit dem iPhone-Hersteller beendet ist.

BLACKBERRY

Der Softwarehersteller hat im zweiten Quartal den Verlust stärker verringert als erwartet. Zudem setzte das kanadische Unternehmen in den drei Monaten mehr um als Analysten prognostiziert hatten.

FACEBOOK

Technologievorstand Mike Schroepfer tritt im kommenden Jahr zurück, um sich einer anderen Aufgabe für den Konzern zu widmen. Schroepfer, ein langjähriger enger Vertrauter von Facebook-Mitgründer und CEO Mark Zuckerberg, werde nach 13 Jahren im Unternehmen dessen erster "Senior Fellow" werden, sagte Zuckerberg. Dabei handelt es sich um eine Teilzeitfunktion, die sich auf die Rekrutierung und Förderung technisch begabter Mitarbeiter, die Verbesserung der Projektinfrastruktur und die Überwachung von Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentriert. Schroepfers Nachfolge als Chief Technology Officer tritt Andrew Bosworth, der Leiter der Reality-Labs-Sparte, an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)