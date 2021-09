Die ins Stocken geratenen Verhandlungen über das internationale Atomabkommen mit dem Iran sollen nach Angaben aus Teheran "sehr bald" wieder aufgenommen werden. "Wir sichten derzeit die Wiener Verhandlungsunterlagen", sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian vor Journalisten in New York.

RATING UNGARN

Moody's hat die Bonitätsnote für Ungarn auf Baa2 von Baa3 erhöht. Den Ausblick änderten die Analysten in stabil von positiv.

DEUTSCHER WOHNUNGSMARKT

Der dänische Immobilienkonzern Akelius trennt sich von seinem kompletten Wohnungsbestand in Deutschland. Käufer der insgesamt gut 17.600 Einheiten ist Heimstaden Bostad AB, ein schwedischer Immobilienkonzern, der in 10 europäischen Ländern neben dem Heimatmarkt Schweden aktiv ist. Zusätzlich umfasst die Transaktion rund 11.000 Wohnungen in Skandinavien.

VOLKSENTSCHEID BERLIN ENTEIGNUNG

Bei dem Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen", über den in Berlin abgestimmt wird, zeichnet sich eine Zustimmung der Wählerinnen und Wähler ab. Nach dem Zwischenergebnis von 05.24 Uhr stimmten 56,3 Prozent für die Initiative, 39,0 Prozent votierten dagegen. Dies geht aus den Zahlen auf der Website der Landeswahlleiterin hervor.

ABGEORDNETENHAUSWAHLEN BERLIN

Die SPD von Spitzenkandidatin Franziska Giffey hat die Berliner Abgeordnetenhauswahl laut vorläufigen Ergebnissen klar vor Grünen und CDU gewonnen. Die SPD konnte am Sonntag 21,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Grüne und CDU folgten nahezu gleichauf mit 18,9 beziehungsweise 18,1 Prozent, wie die Wahlleitung am Montagmorgen in der Hauptstadt mitteilte. Die Linke erreichte demnach 14,0 Prozent, die AfD 8,0 Prozent und die FDP 7,2 Prozent.

LANDTAGSWAHL MECKLENBURG-VORPOMMERN

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis klar gegen die politische Konkurrenz durchgesetzt. Die Sozialdemokraten erreichten bei der Wahl 39,6 Prozent der Stimmen, während die AfD auf 16,7 Prozent und die CDU auf 13,3 Prozent kamen, wie die Wahlleitung in der Nacht zum Montag in Schwerin mitteilte. Die Linke erreichte demnach 9,9 Prozent, Grüne und FDP zogen mit 6,3 und 5,8 Prozent wieder in den Landtag ein.

DAIMLER

Wegen der von der Halbleiterknappheit immer wieder verursachten Produktionsunterbrechungen müssen Mercedes-Kunden teilweise schon mehr als ein Jahr auf ein neues Auto warten. "Ja, die Nachfrage ist bei Mercedes-Benz enorm und gleichzeitig gibt es derzeit leider starke Einschränkungen", sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

LPKF

muss seine Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal wegen Umsatzverschiebungen deutlich zurücknehmen.Die Jahresprognose und der mittelfristige Ausblick seien nicht betroffen. Im dritten Quartal rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatz von 23 bis 28 Millionen Euro und einem EBIT von 0 bis 3 Millionen Euro. Bislang war LPKF von 30 bis 35 Millionen Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis von 3 bis 7 Millionen ausgegangen. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand nähmen weiter deutlich zu.

HUAWEI

Die von den USA angeklagte Huawei-Finanzdirektorin Meng Wanzhou wird nach einer Übereinkunft mit der US-Justiz Kanada verlassen und nach China zurückkehren können. Wie ein Vertreter des US-Justizministeriums sagte, wurde eine Art Bewährungsverfahren vereinbart. Die Vorwürfe gegen die Spitzenmanagerin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei könnten damit im Dezember 2022 fallengelassen werden, wenn Meng sich an die Auflagen hält.

