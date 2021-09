METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.748,69 1.750,50 -0,1% -1,81 -7,9%

Silber (Spot) 22,57 22,44 +0,6% +0,12 -14,5%

Platin (Spot) 989,00 980,88 +0,8% +8,13 -7,6%

Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,1% -0,00 +21,4%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

US-NOTENBANK

Bei der US-Notenbank Fed ziehen sich gleich zwei hochrangige Offizielle von ihren Ämtern zurück. Nach dem Präsidenten der Boston-Fed, Eric Rosengren, kündigte auch Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve von Dallas, seinen Rückzug an. Sie nannten unterschiedliche Gründe für das Timing ihrer Rücktritte, jedoch haben beide mit Vorwürfen wegen ihrer persönlichen Aktivitäten am Finanzmarkt zu kämpfen.

US-HAUSHALT

Wenige Tage vor Ablauf des Haushaltsjahres zeichnet sich in den USA keine Einigung auf ein neues Budget ab. Der US-Senat stimmte am Montagabend gegen einen Entwurf der Demokraten für einen Übergangshaushalt und die damit verbundene Aussetzung der Schuldenobergrenze.

NORDKOREA

hat am Dienstag offenbar einen weiteren Raketentest vorgenommen. Die Armee habe ein "unbekanntes Projektil" ins Meer vor der nordkoreanischen Ostküste abgefeuert, teilte das südkoreanische Militär mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Ein Sprecher des japanischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe sich anscheinend um eine "ballistische Rakete" gehandelt.

BUNDESTAGSWAHL

- Grünen Ko-Chef Robert Habeck will alles daran setzen, nach der Bundestagswahl unter Beteiligung seiner Partei eine neue Regierung zu bilden. "Scheitern ist keine Option", sagte er in der ARD. Denn dann sei die Alternative eine erneute große Koalition oder Neuwahlen an Ostern. Deshalb gehe es nun darum, mit den möglichen Partnern Lösungen auszuloten.

- Die US-Regierung hat der künftigen Bundesregierung eine enge Zusammenarbeit zugesichert. "Wir warten den Ausgang der Verhandlungen für die Bildung der nächsten deutschen Regierung ab", sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums, Jalina Porter. "Wir freuen uns darauf, unsere starke Partnerschaft mit Deutschland bei vielen Schlüsselthemen fortzusetzen, die im beiderseitigen Interesse sind."

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat SPD und Grüne vor überzogenen Forderungen in den anstehenden Gesprächen über eine neue Bundesregierung gewarnt. Es dürfe keine Vorfestlegungen geben. "Natürlich sind Substanzsteuern, wie SPD und Grüne sie vorschlagen, Sabotage am Aufschwung", sagte Wissing.

- Eine deutliche Mehrheit von 58 Prozent denkt nicht, dass die Union bei der Bundestagswahl einen Regierungsauftrag erhalten hat. Lediglich 19 Prozent der Bürger glauben dies, wie eine repräsentative Umfrage des INSA-Instituts für die Bild-Zeitung (Dienstag) zeigt. Auch Wähler der Union glauben demnach relativ mehrheitlich, dass die Union keinen Regierungsauftrag erhalten habe (46 zu 28 Prozent).

- CDU-Ministerpräsident Daniel Günther fordert eine Personaldebatte in der CDU für den Fall, dass die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis scheitern. "Nach einem solchen Wahlergebnis kann man nicht sagen: Weiter so!", sagte Schleswig-Holsteins Regierungschef den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sei vollkommen logisch. "Aber die Personaldebatte darüber sollte man dann führen, wenn wir wissen, dass ein Jamaika-Bündnis keine Chance hat."

GELDPOLITIK USA

- US-Notenbankerin Lael Brainard rechnet damit, dass sich die Wirtschaft wahrscheinlich vollständig von der Corona-Pandemie erholen wird, warnt aber davor, vorschnell zu dem Schluss zu kommen, dass die Zentralbank die Zinsen erhöhen müsse.

- Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht die Zeit für die Zentralbank gekommen, den Ankauf von Vermögenswerten zurückzufahren. Gleichzeitig deutete er an, dass Zinserhöhungen noch in weiter Ferne liegen.

ABOUT YOU

wird nach einem starken Wachstum im zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Hamburger Unternehmen, das im Juni den Gang aufs Börsenparkett gewagt hat, hob den Umsatzausblick für das Gesamtjahr leicht an. Die Ergebnisprognose bleibt bestehen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22, das bis Ende Februar nächsten Jahres läuft, rechnet die About You Holding SE nun mit einem Umsatz von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 48 bis 52 Prozent zum Vorjahr entspräche. Bisher war About You davon ausgegangen, die obere Hälfte der Umsatzprognose von 1,63 bis 1,75 Milliarden Euro zu erreichen.

JDC GROUP

erhöht das Grundkapital von 13,1 Millionen Euro durch Ausgabe von 540.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts auf knapp 13,7 Millionen Euro steigt. Der Platzierungspreis beträgt 19,76 Euro. Die Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts zeichnet alle neuen Aktien und beteiligt sich strategisch an JDC.

SCHALTBAU

Die Beteiligungsgesellschaft Carlyle hat bei ihrem Übernahmeangebot gut 8 Millionen Aktien angedient bekommen, oder 78,49 Prozent des Grundkapitals. Hinzu kommen noch 0,91 Prozent der Stimmrechte durch börsliche und außerbörsliche Zukäufe und der Erwerb weiterer Papiere im Umfang von 0,49 Prozent des Grundkapitals. Die verbleibenden Schaltbau-Aktionäre haben nun noch eine weitere zeitlich befristete Gelegenheit, das Angebot anzunehmen.

AP MOELLER-MAERSK

trennt sich von Geschäften im Bereich Kühlcontainer. Das dänische Unternehmen verkauft die Maersk Container Industry Qingdao Ltd mit Sitz in China und die Maersk Container Industry A/S aus Dänemark an die chinesische CIMC für 1,08 Milliarden US-Dollar in bar, wie CIMC mitteilte.

TOTALENERGIES

erwartet angesichts der weltweiten Maßnahmen gegen den Klimawandel den Höhepunkt der weltweiten Ölnachfrage noch vor 2030 und damit früher als bisher. Erdgas dürfte im Zuge der Energiewende zur Absicherung der Stromversorgung eine Rolle spielen, ebenso wie Atom- und Wasserkraft, da Erneuerbare Energien nicht durchweg zur Verfügung stünden.

FORD

und der südkoreanische Batteriepartner SK Innovation investieren rund 11,4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Batterieproduktion und der Fertigung. Der US-Konzern plant laut Mitteilung in den USA den Bau des ersten neuen US-Montagewerks seit Jahrzehnten. Zudem sollen drei Batteriefabriken errichtet werden, um den Vorstoß in den Bereich der Elektrofahrzeuge zu verstärken.

HONEYWELL

hat sich mit einem Zukauf verstärkt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die nicht börsennotierte Performix Inc übernommen, einen Hersteller von Software für Produktionssysteme im Bereich Pharma und Biotechnologie. Einen Preis nannte Honeywell nicht. Die Übernahme habe keine Auswirkungen auf den Ausblick.

MERCK & CO

steht offenbar vor einem milliardenschweren Zukauf zur Stärkung seines Geschäfts mit Therapien für seltene Krankheiten. Merck verhandele derzeit über die Übernahme von Acceleron Pharma, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Deal für Acceleron, das einen Marktwert von rund 11 Milliarden US-Dollar hat, könnte noch diese Woche verkündet werden. Es wäre einer der größten Deals für Merck überhaupt. Der Konzern hat offenbar andere Interessenten wie die Bristol Myers Squibb Inc ausgestochen, die bereits mit 11,5 Prozent an dem Unternehmen beteiligt ist.

