Der US-Erdgaspreis erreichte ein Siebenjahreshoch, unter anderem befeuert vom engen Gasmarkt in Europa. Die Ölpreise gaben dagegen um rund 1 Prozent nach. Unter anderem lenkten Teilnehmer den Blick auf die Opec-Sitzung in der kommenden Woche. Dort könnten angesichts der jüngsten Entwicklungen möglicherweise höhere Förderquoten ein Thema werden, hieß es.

Gold verbilligte sich um 16 auf 1.733 Dollar je Feinunze. Die steigenden Renditen machen das Edelmetall als Anlage weniger attraktiv, zugleich bremste der festere Dollar, weil das Gold in Dollar gehandelt wird.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

NACH DER BUNDESTAGSWAHL

- Der Fraktionschef von CDU/CSU im Bundestag, Ralph Brinkhaus, hält es für ausgeschlossen, dass sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im Falle eines Gangs in die Opposition als Fraktionsvorsitzender bewirbt. "Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen", sagte Brinkhaus am Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen.

- Die Parteispitzen von Grünen und FDP haben mit den Gesprächen über eine gemeinsame Regierungsbildung begonnen. Im Online-Dienst Instagram veröffentlichten FDP-Parteichef Christian Lindner, FDP-Generalsekretär Volker Wissing sowie die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck in der Nacht zum Mittwoch zeitgleich ein gemeinsames Foto.

- Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hält eine Jamaika-Koalition weiterhin für möglich. "FDP und Grüne sprechen jetzt miteinander, um zwischen beiden Parteien Brücken zu bauen", sagte Lambsdorff der Augsburger Allgemeinen. Anschließend würden Gespräche mit SPD und Union geführt. "Ob am Ende eine Jamaika-Koalition herauskommt wie in Schleswig-Holstein oder beispielsweise eine Ampel wie in Rheinland-Pfalz ist offen."

- Die Grüne Jugend hat die Parteispitze zu einer klaren Absage an eine Koalition mit der Union aufgefordert. "Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen", sagte Grüne-Jugend-Bundessprecher Georg Kurz der Neuen Osnabrücker Zeitung.

- Die Jusos haben sich hinter die Strategie von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gestellt, ohne rote Linien in Sondierungen mit Grünen und FDP zu gehen: "Wir tragen die Linie von Olaf Scholz voll mit, dass in den ersten Tagen erst mal vertrauliche Gespräche geführt werden, um eine Beziehung aufzubauen zu den Verhandelnden", sagte Juso-Chefin Jessica Rosenthal der Neuen Osnabrücker Zeitung.

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, lag der Wert bei 61,0. Am Dienstag hatte die Inzidenz bei 60,3 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Laut den aktuellen Zahlen des RKI wurden binnen 24 Stunden 11.780 (Vorwoche: 10.454) Neuinfektionen und 67 Todesfälle verzeichnet.

- Die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech für Kleinkinder könnte erst im November kommen. Zu diesem Schluss kommt eine mit der Angelegenheit vertraute Person, nachdem die Unternehmen mitgeteilt hatten, erst in einigen Wochen eine Zulassung seitens der FDA zu beantragen, obwohl sie zuvor die Einreichung bereits für Ende September geplant hatten.

- Russland hat am Dienstag die bislang höchste Zahl an Corona-Toten binnen eines Tages gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden starben 852 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung. Russland ist mit mehr als sieben Millionen Infektionsfällen das am fünftstärksten betroffene Land der Welt und verzeichnet seit August einen starken Anstieg bei den Ansteckungen, während die Impfkampagne ins Stocken geraten ist.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche überraschend gestiegen und zudem deutlich um 4,1 Millionen Barrel, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel berichtet worden, in den Wochen davor waren die Vorräte ebenfalls jeweils gesunken. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,6 Millionen Barrel nach minus 0,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,5 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,9 Millionen Barrel.

HEIDELBERGCEMENT

kauft von der US-Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo einen 45-prozentigen Anteil am Bausoftware-Anbieter Command Alkon. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen liegt die Bewertung von Command Alkon bei 1,7 Milliarden Dollar.

MUTARES

will über eine Bezugsrechtskapitalerhöhung bis zu gut 5,1 Millionen Aktien zu je 19,50 Euro ausgeben, entsprechend rund 100 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung will Mutares in den Prime Standard wedchseln mit weiteren Zulassungsfolgepflichten.

SYNBIOTIC

erhöht das Grundkapital von 3,340 Millionen Euro durch die Ausgabe von bis zu 334.000 Aktien auf 3,674 Millionen. Der Bezugspreis beträgt 21 Euro bei einem Bezugsverhältnis von 10:1. Brutto könnte das Unternehmen damit bis zu gut 7 Millionen Euro erlösen.

TRANS-O-FLEX

Der Paketdienstleister Geopost/DPDgroup will 90 Millionen Euro im Rahmen des geplanten Börsengangs von Trans-o-flex investieren. GeoPost/DPDgroup will die Investition zum Emissionspreis tätigen. Geopost/DPDgroup begründete den Schritt mit dem Ziel, die eigene Position im europäischen Markt für Healthcare-Logistik zu stärken.

SANTANDER

will in diesem Jahr rund 1,7 Milliarden Euro aus den Gewinnen an die Aktionäre zurückgeben, in Form von Dividendenzahlungen und eines Aktienrückkaufs, nachdem die Empfehlungen der EU zur Begrenzung der Aktionärsvergütung aufgehoben wurden.

