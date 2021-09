US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,29 -0,8 0,30 17,6

5 Jahre 1,00 -2,1 1,02 64,0

7 Jahre 1,33 -0,4 1,33 68,0

10 Jahre 1,53 -1,2 1,54 61,0

30 Jahre 2,08 -0,9 2,09 43,1

Nach einer sechstägigen Aufwärtsbewegung kamen die Renditen erstmals wieder etwas zurück, aber nur wenig - im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 1,53 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1605 +0,1% 1,1598 1,1660 -5,0%

EUR/JPY 129,86 -0,0% 129,86 129,89 +3,0%

EUR/GBP 0,8624 -0,2% 0,8638 0,8621 -3,4%

GBP/USD 1,3457 +0,2% 1,3427 1,3524 -1,6%

USD/JPY 111,90 -0,1% 111,96 111,40 +8,4%

USD/KRW 1.185,35 -0,2% 1.187,93 1.183,64 +9,2%

USD/CNY 6,4682 -0,0% 6,4711 6,4666 -0,9%

USD/CNH 6,4732 -0,1% 6,4784 6,4708 -0,5%

USD/HKD 7,7865 +0,0% 7,7853 7,7829 +0,4%

AUD/USD 0,7203 +0,3% 0,7179 0,7247 -6,5%

NZD/USD 0,6880 +0,1% 0,6871 0,6942 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.599,26 +5,7% 41.247,91 42.394,01 +50,1%

Der Dollar war weiter im Höhenflug. Der Dollar-Index gewann fast 0,7 Prozent und lag so hoch wie vor knapp einem Jahr. Der Euro fiel auf unter 1,16 Dollar und den niedrigsten Stand seit Sommer 2020. Der Greenback profitierte als sicherer Hafen laut Marktexperten vom aktuell wieder höheren Sicherheitsbedürfnis der Anleger und den Erwartungen einer strafferen Geldpolitik. "Das aktuelle Marktumfeld bietet die perfekte Kombination aus Faktoren, die den Dollar unterstützen", hieß es von den Analysten der ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,69 75,29 -0,8% -0,60 +56,1%

Brent/ICE 78,70 79,09 -0,5% -0,39 +54,6%

Die Ölpreise zeigten sich zuletzt knapp 1 Prozent niedriger und steckten damit unerwartet gestiegene wöchentliche US-Ölvorräte relativ gut weg, wie auch den festeren Dollar, der das Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert. In den Wochen zuvor waren die US-Ölvorräte kontinuierlich gesunken. Marktteilnehmer verwiesen aber darauf, dass im Wochenvergleich die Nachfrage nach Benzin kräftig gestiegen sei. Eine kräftige Gegenreaktion gab es bei den Gaspreisen, die nach einem Anstieg von 22 Prozent in den vergangenen vier Tagen knapp 7 Prozent einbüßten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.744,73 1.733,95 +0,6% +10,78 -8,1%

Silber (Spot) 22,34 22,48 -0,6% -0,14 -15,4%

Platin (Spot) 971,90 971,70 +0,0% +0,20 -9,2%

Kupfer-Future 4,23 4,25 -0,3% -0,01 +20,2%

Weiter abwärts ging es mit dem Goldpreis. Er verlor 9 auf 1.725 Dollar. So billig war das Edelmetall zuletzt vor einem halben Jahr. Mit dem Anstieg der Anleiherenditen verliert das selbst keine Zinsen abwerfende Edelmetall als Geldanlage an Attraktivität.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

JAPAN INDUSTRIE

Japans Industrie hat vergangenen Monat einen deutlicher Dämpfer erlitten. Die Produktion sank laut Angaben der Regierung um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit deutlich stärker als erwartet. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Grund für den deutlichen Rückgang sind vor allem die Chipengpässe in der Autobranche. Viele Hersteller mussten wegen der Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern die Produktionsbänder anhalten.

US-SCHULDENOBERGRENZE

Um eine drohende Haushaltssperre in letzter Minute abzuwenden, will der US-Senat über eine Übergangsfinanzierung der Regierung bis Anfang Dezember abstimmen. Das Votum werde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) stattfinden, teilten die Demokraten in der Parlamentskammer am späten Mittwochabend mit. In der Nacht zum Freitag endet das Budget für das laufende Haushaltsjahr. Ohne eine Übergangslösung käme es dann zum sogenannten Shutdown. Der Übergangshaushalt, den der Senat beschließen will, würde die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellen.

GELDPOLITIK USA

- Die anhaltenden Lieferengpässe könnten nach Einschätzung von Fed-Chef Powell dazu führen, dass die Inflation länger als erwartet auf ihrem derzeit erhöhten Niveau verharrt. Powell bekräftigte aber erneut seine Überzeugung, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend ist und primär auf das Missverhältnis von Lieferengpässen bei zugleich sehr starker Nachfrage zurückzuführen ist.

- Laut der Präsidentin der US-Notenbankfiliale von San Francisco, Mary Daly, hat sich die US-Wirtschaft noch lange nicht vollständig erholt und benötigt mehr Zeit zur Gesundung. Sie deutete an, dass eine Anhebung der Zinssätze in naher Zukunft angesichts der großen Unsicherheit über die Ausbreitung von Covid-19, insbesondere der Delta-Variante, nicht angebracht sei.

EU/USA

Die EU und die USA haben bei der ersten Sitzung ihres gemeinsamen Handels- und Technologierats eine engere Zusammenarbeit bei einer Reihe wirtschaftlicher Themen vereinbart. Bei dem Treffen sagten beide Seiten laut einer gemeinsamen Erklärung zu, sich bei Handels-, Technologie- und Wirtschaftsfragen zu koordinieren und "die transatlantischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen". Das umfasst unter anderem die Halbleiterproduktion, die Kontrolle von Auslandsinvestitionen und Exporten, technologische Standards, den Umgang mit künstlicher Intelligenz und die Frage von Handelsbarrieren.

LIEFERKETTEN

Internationale Transportverbände und Gewerkschaften haben vor einem "Zusammenbrechen" der Lieferketten infolge der Corona-Krise gewarnt. "Die Beschäftigten des Transportwesens haben den internationalen Handel während der gesamten Pandemie am Laufen gehalten", hieß es in einem anlässlich der UN-Vollversammlung veröffentlichten offenen Brief. Die Pandemie habe sich jedoch negativ auf die Beschäftigten ausgewirkt. So hätten beispielsweise "400.000 Beschäftigte auf Handelsschiffen in der schlimmsten Zeit der Krise ihre Schiffe nicht verlassen können". Einige hätten deshalb 18 Monate länger als ursprünglich vereinbart gearbeitet.

TRATON

bekommt ab 1.Oktober sowohl einen neuen Vorstandsvorsitzenden als auch eine neue Finanzchefin. Nachfolger von Matthias Gründler wird Christian Levin, derzeitiger President und CEO von Scania. Finanzvorstand Christian Schulz folgt die derzeitige Leiterin Konzernfinanzen Annette Danielski.

SINGULUS

plant einen Kapitalschnitt und lädt seine Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Oktober ein. Zunächst soll das Grundkapital durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von 17:3 herabgesetzt werden. Danach soll das herabgesetzte Grundkapital gegen Bareinlage mit Bezugsrecht um bis zu weitere gut 13,6 Millionen Euro wieder erhöht werden.

SMT Scharf

hat eine finale Zulassung für Maschinen von der chinesischen Aufsichtsbehörde erhalten. Damit kann SMT aufgrund bereits getätigter Auslieferungen Nachbuchungen von insgesamt rund 12,8 Millionen Euro beim Umsatz und rund 4,2 Millionen Euro beim operativen Ergebnis (EBIT) vornehmen und erwartet auch Nachbuchungen im vierten Quartal. Angesichts dieser Effekte hob das Unternehmen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 erneut an.

VILLEROY & BOCH

hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2021 erneut angehoben und plant er nach dem starken ersten Halbjahr und einem starjen dritten Quartal nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf über 920 Millionen sowie einem operativen Konzernergebnis von über 85 Millionen Euro. Bisher hatte Villeroy & Boch für 2021 rund 885 Millionen Euro und ein operatives Konzernergebnis von über 75 Millionen Euro angepeilt.

===

