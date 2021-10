Schwach - Besonders bei den Technologiewerten kam es zum Ausverkauf, der Nasdaq-Composite liegt mittlerweile 7 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 7. September. Händler verwiesen auf die andauernden Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, die globale Energiekrise und die neuen Entwicklungen um den wankenden chinesischen Immobilien-Konzern Evergrande. Belastet wurden die Kurse auch von steigenden Ölpreisen, nachdem die Opec+ keine üppigen Produktionsausweitungen vornehmen wird. Die Facebook-Aktie verbilligte sich um 4,9 Prozent. Der Online-Riese und seine Tochterdienste Instagram und Whatsapp sind am Montag von einem größeren Ausfall betroffen gewesen. Für die Tesla-Aktie ging es 0,8 Prozent nach oben. Der Elektroautohersteller hat seine Auslieferungen im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Qualcomm tendierten 1,6 Prozent leichter. Das Unternehmen hat sich mit Veoneer (+4,8%) endgültig auf die Übernahme des Spezialisten für Fahrassistenzsysteme geeinigt. Die Apple-Aktie verbilligte sich um 2,5 Prozent auf ein Dreimonatstief. Vom Hoch im Spetember hat die Aktie über 10 Prozent verloren und befindet sich damit im Korrekturmodus. Amplify Energy brachen um 44 Prozent ein, nachdem an einer Plattform des Unternehmens vor der kalifornischen Küste Öl ausgelaufen ist und sich ein Ölteppich von fast 10 Kilometern Länge gebildet hat.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,27 0,4 0,27 15,3

5 Jahre 0,95 2,3 0,93 58,8

7 Jahre 1,28 2,6 1,25 62,9

10 Jahre 1,49 2,5 1,46 56,9

30 Jahre 2,05 2,3 2,03 40,4

Am Anleihemarkt zogen die Renditen wieder an. Mit 1,49 Prozent stand die Zehnjahresrendite jedoch noch immer deutlich unter den in der vergangenen Woche markierten 1,57 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1595 -0,2% 1,1621 1,1619 -5,1%

EUR/JPY 128,92 +0,0% 128,90 128,88 +2,2%

EUR/CHF 1,0746 +0,0% 1,0819 1,0742 -0,6%

EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8539 0,8541 -4,5%

USD/JPY 111,19 +0,2% 110,92 110,94 +7,6%

GBP/USD 1,3590 -0,1% 1,3611 1,3605 -0,6%

USD/CNH 6,4512 -0,0% 6,4512 6,4523 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 49.314,76 +0,8% 48.910,59 47.412,26 +69,8%

Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche erholte sich der Euro etwas. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen in Dollar-Long-Positionen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,81 77,62 +0,2% 0,19 +62,6%

Brent/ICE 81,45 81,26 +0,2% 0,19 +60,6%

Die Ölpreise zogen kräftig an auf Mehrjahreshochs. Die Opec wird ihre Fördermengen lediglich schrittweise im bislang geplanten Umfang erhöhen. Die Erhöhung der Produktion um nur 400.000 Barrel pro Tag bedeute unter dem Strich, dass sich die Öllagerbestände bis zum Jahresende verringerten, kommentiert Peter McNally, Global Sector Lead for Industrial, Materials and Energy bei Third Bridge, die Entscheidung der Opec+.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.760,04 1.769,73 -0,5% -9,69 -7,3%

Silber (Spot) 22,48 22,68 -0,9% -0,19 -14,8%

Platin (Spot) 964,05 970,43 -0,7% -6,38 -9,9%

Kupfer-Future 4,21 4,24 -0,6% -0,03 +19,5%

Der Goldpreis setzte seine Erholungsbewegung fort, gestützt von der Erwartung einer weiter hohen Inflation.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSGESPRÄCHE USA - CHINA

Im Handelskonflikt mit China setzen die USA weiter auf eine harte Linie. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai kündigte am Montag "offene Gespräche" mit Peking über nicht eingehaltene Absprachen an. China sei Verpflichtungen zugunsten bestimmter US-Wirtschaftszweige wie der Landwirtschaft eingegangen, "die wir durchsetzen müssen". Während die Regierung von Präsident Joe Biden bis auf Weiteres an verhängten Strafzöllen festhält, soll es in bestimmten Fällen Ausnahmen geben.

EU-ERWEITERUNG

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die EU zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufgefordert.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank (RBA) hat ihren Leitzins unverändert gelassen, gleichzeitig aber vor den rasant steigenden Immobilienpreisen gewarnt. Die RBA deutete an, dass eine Verschärfung der Vorschriften für Hypothekenkredite zur Beruhigung des Immobilienmarktes in Betracht gezogen wird. Die Zentralbank hielt den offiziellen Bargeldsatz bei 0,1 Prozent, wo er seit Ende 2020 steht.

US-NOTENBANK

Die US-Notenbank Fed hat ihre Aufsichtsabteilung gebeten, eine unabhängige Prüfung einzuleiten, ob die Handelsaktivitäten einiger hochrangiger Notenbanker gegen das Gesetz verstoßen haben, so ein Sprecher der Zentralbank. Die Handelsaktivitäten von drei Fed-Vertretern im Jahr 2020 war von den Aufsichtsbehörden der Zentralbank in Frage gestellt worden. Ende letzten Monats gaben der Präsident der Dallas Fed, Rob Kaplan, und der Präsident der Boston Fed, Eric Rosengren, ihren Rücktritt bekannt, nachdem ihre Handelsaktivitäten aufgedeckt worden waren.

GRENKE

kann seine Prognose für das Neugeschäft im laufenden Jahr nicht halten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Leasinggeschäft unter globalen Lieferengpässen gelitten, insbesondere bei Herstellern von Computer- und Bürotechnik. Den Gewinnausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Grenke AG gleichwohl. Der Konzern rechnet beim Leasingneugeschäft im Gesamtjahr nun mit 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. Bislang war Grenke von 1,7 bis 2,0 Milliarden ausgegangen.

MAN

Der LKW-Bauer muss wegen fehlender Halbleiter die Produktion an seinen deutschen Standorten drosseln.

VITESCO

Der österreichische Investor und früherer Magna-Chef Siegfried Wolf leitet künftig den Aufsichtsrat des Autozulieferers Vitesco.

CREDIT AGRICOLE

startet am 4. Oktober ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Millionen Euro. Es folgt auf den Abschluss des ersten Programms über 558,6 Millionen Euro im September.

SWISS RE

Der Rückversicherer schätzt den eigenen Schadenaufwand aus Hurrikan Ida auf vorläufig rund 750 Millionen US-Dollar. Für die gesamte Branche liege der versicherte Gesamtschaden zwischen 28 und 30 Milliarden Dollar, teilte der Konzern mit.

IPO GLOBALFOUNDRIES

Der Halbleiterhersteller Globalfoundries hat den Antrag auf einen Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq gestellt. Die erwartete Preisspanne der auszugebenen Aktien nannte die Globalfoundries Inc nicht. In den ersten sechs Monaten 2021 per Ende Juni erzielte das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von 3 Milliarden nach 2,69 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)