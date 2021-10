Indizes in diesem Artikel MDAX 33.536,7

- Wegen einer starken Zunahme der Corona-Infektionen hat Lettland einen dreimonatigen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nach den neuen Regeln dürfen öffentliche Gebäude nur noch mit Schutzmaske betreten werden, alle Angestellten des öffentlichen Dienstes müssen bis zum 15. November geimpft sein. Wer nicht geimpft ist, darf in Lettland künftig keinen Supermarkt mehr betreten.

- Ein Parlamentsbericht hat dem britischen Premierminister Boris Johnson ein schlechtes Zeugnis für seinen Umgang mit dem Coronavirus ausgestellt. Das Herauszögern eines Lockdowns zu Beginn der Pandemie vergangenes Jahr war demnach "eines der größten Versäumnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit" in der Geschichte des Landes, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Untersuchungsbericht. Der "falsche" Ansatz der Regierung habe Menschenleben gekostet.

KOALIONSVERHANDLUNGEN DEUTSCHLAND

SPD, Grüne und FDP haben am Montag mit ihren vertieften Sondierungen zur Bildung einer Ampelkoalition begonnen. Die Teams der drei Parteien sprachen bis zum Abend gut zehn Stunden, öffentliche Äußerungen gab es danach wie angekündigt nicht. Die FDP hatte zuvor ihr Nein zu Steuererhöhungen und einer Abkehr von der Schuldenbremse bekräftigt. Am Dienstag sollen die Gespräche weitergehen.

INNENPOLITIK RUMÄNIEN

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis hat überraschend den ehemaligen EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos als Regierungschef in dem von politischer Instabilität geplagten Land nominiert. Ciolos führt die Mitte-Rechts-Partei USR, die die alte Regierung durch ihren Austritt aus der Koalition zu Fall gebracht hatte.

FLUTKATASTROPHE DEUTSCHLAND

Die Umweltminister der Länder haben von der Bundesregierung nach der Flutkatastrophe im Juli mehr Mittel für die Hochwasservorsorge gefordert. Im Beschluss der Sonder-Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern vom Dienstagabend forderten die Umweltminister, dass der Bund zusätzliche Mittel für Vorsorgemaßnahmen gegen Starkregen- und andere Extremwetterereignisse bereitstellen soll.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,75 Prozent belassen, nachdem sie ihn im August um 25 Basispunkte erhöht hatte.

IWF

Die wegen der angeblichen Schönung eines Berichts zugunsten Chinas unter Druck geratene IWF-Chefin Kristalina Georgieva darf ihr Amt behalten. "Nach Prüfung aller vorgelegten Beweise" erklärte das Exekutivdirektorium des Internationale Währungsfonds (IWF) am Montagabend "sein volles Vertrauen" in die 68-Jährige, die ihre Aufgaben "weiterhin effektiv" erfüllen werde. Georgieva begrüßte die Entscheidung und bekräftigte, die Anschuldigungen gegen sie seien "unbegründet".

PC-ABSATZ

Die Lieferengpässe vieler Komponenten haben die PC-Verkäufe im dritten Quartal gebremst. Das Marktforschungsunternehmen Gartner meldete für die drei Monate einen Anstieg der weltweiten PC-Lieferungen um 1 Prozent auf 84,1 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr, während die International Data Group einen Anstieg um 3,9 Prozent auf 86,7 Millionen meldete. Besonders betroffen war die HP Inc, die nach Angaben beider Unternehmen Rückgänge im mittleren einstelligen Bereich verzeichnete.

CANCOM

will vom 20. Oktober 2021 bis längstens zum 19. Oktober 2022 bis zu 3.504.363 eigene Aktien zurückkaufen. Das entspreche bis zu 9,09 Prozent des derzeitigen Grundkapitals, teilte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit. Der Erwerb soll über die Börse erfolgen.

GERRESHEIMER

ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet, unter dem Strich wurden die Prognosen der Analysten allerdings nicht ganz erreicht. Den Ausblick für das Ende November endende Geschäftsjahr bekräftigte der Hersteller von Primärverpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie bei Vorlage des Quartalsberichts.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 382 +9% 378 +8% 349

EBITDA bereinigt 74,8 -0,3% 76,0 +1% 75,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 31,6 +3% 31,9 +4% 30,7

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,97 -- 1,02 +5% 0,97

ADLER GROUP / ADLER REAL ESTATE

S&P Global Ratings stuft die Bonität der Adler Group und der Adler Real Estate AG auf 'B+' von 'BB' herunter. Zusätzlich werde das Rating auf die Beobachtungsliste für eine mögliche weiterer Herunterstufung gesetzt, teilte die Agentur mit. Damit werde auf die Strategie-Überprüfung durch den Immobilienkonzern reagiert, die in einen Verkauf zahlreicher Wohnimmobilien münden könne.

CHEVRON

hat sich nun doch ein Ziel gesetzt zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll im Betrieb der Ausstoß bis 2050 auf Null reduziert oder zumindest ausgeglichen werden. Die Ankündigung vom Montag enthielt nur wenige Details darüber, wie das Unternehmen Netto-Null-Emissionen erreichen will. Zudem verzichtete Chevron im Gegensatz zu anderen Unternehmen auf eine Verpflichtung zur Erreichung des Ziels.

