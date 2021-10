USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,42 2,8 0,39 30,2

5 Jahre 1,16 3,5 1,12 79,8

7 Jahre 1,44 2,7 1,41 79,0

10 Jahre 1,59 1,2 1,57 66,8

30 Jahre 2,02 -1,9 2,04 37,5

Die steigenden Inflationssorgen belasteten die Notierungen am Rentenmarkt. Zudem verwiesen Händler auf die nachlassende Unterstützung mit sinkenden Kaufvolumina durch die Notenbanken.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1655 +0,4% 1,1611 1,1604 -4,6%

EUR/JPY 133,02 +0,2% 132,73 132,59 +5,5%

EUR/CHF 1,0730 +0,0% 1,0823 1,0719 -0,7%

EUR/GBP 0,8461 +0,1% 0,8457 0,8458 -5,3%

USD/JPY 114,13 -0,2% 114,32 114,26 +10,5%

GBP/USD 1,3774 +0,3% 1,3730 1,3719 +0,8%

USD/CNH 6,4038 -0,4% 6,4273 6,4277 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 62.684,26 +1,4% 61.804,51 61.855,01 +115,8%

Der Dollar gab mit den schwachen US-Daten leicht nach, auf Tagessicht bewegte er sich aber kaum - der Dollarindex stagnierte. Bitcoin war derweil weiter gefragt, gestützt vom anstehenden Debüt eines ETF auf die Kryptowährung, der erstmals am Dienstag an der Nyse gehandelt werden soll. Überdies erwägt das auf digitale Zahlungen spezialisierte Unternehmen Square den Aufbau eines Bitcoin-Schürfsystems. Das Allzeithoch von 65.000 Dollar sei in Sicht, sagte Oanda-Analyst Jeffrey Halley. Bei einem Tagesschluss oberhalb dieser Marke wäre der Weg frei für einen weiteren Anstieg mit Ziel 80.000 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,57 82,44 +0,2% 0,13 +72,6%

Brent/ICE 84,32 84,33 -0,0% -0,01 +66,3%

Bei den Ölpreisen schien nach dem rasanten Anstieg der zurückliegenden Wochen erst einmal die Lauft raus zu sein. Die US-Sorte WTI notierte zum Settlement noch 0,2 Prozent höher. Brent gab um 0,6 Prozent nach. Die hohen Preise auf dem Energiemarkt bergen nach Ansicht von Beobachtern die Gefahr, die Nachfrage regelrecht zu vernichten. Allerdings gebe es keine Anzeichen für eine baldige Entspannung der Energiekrise in China und auch der Rest Nordasiens und Europas kämpfe mit knappen Energievorräten - besonders bei Erdgas, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.775,14 1.764,88 +0,6% +10,27 -6,5%

Silber (Spot) 23,50 23,18 +1,4% +0,33 -11,0%

Platin (Spot) 1.052,05 1.038,98 +1,3% +13,08 -1,7%

Kupfer-Future 4,76 4,73 +0,7% +0,03 +35,0%

Die steigenden Marktzinsen drückten auf den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich knapp behauptet bei 1.765 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-SCHULDENOBERGRENZE

Im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA hat Finanzministerin Janet Yellen eine dauerhafte Lösung des Problems angemahnt. "Es ist zwingend erforderlich, dass der Kongress handelt, um das Schuldenlimit auf eine Weise zu erhöhen oder auszusetzen, die längerfristig die Gewissheit bietet, dass die Regierung allen ihren Verpflichtungen nachkommen kann", schrieb sie in einem Brief an führende Kongressabgeordnete.

NORDKOREA

hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Pjöngjang habe ein nicht identifiziertes Geschoss östlich der koreanischen Halbinsel ins Meer gefeuert, teilte das südkoreanische Militär am Dienstag mit. Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet.

GESUNDHEITSKOSTEN DEUTSCHLAND

Das Bundesgesundheitsministerium hat einen zusätzlichen Zuschuss von 7 Milliarden Euro für die gesetzlichen Krankenkassen für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorlag. Der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenkassen hatte vergangene Woche den zusätzlichen Finanzbedarf von 7 Milliarden Euro für 2022 festgestellt.

BITCOIN-ETF

An der New Yorker Börse geht am Dienstag erstmals ein an die Digitalwährung Bitcoin gekoppelter ETF-Indexfonds an den Start, wie ETF-Anbieter ProShares bekanntgab. Mit dem börsengehandelten Indexfonds namens "Bito" könnten Investoren von der Kursentwicklung des Bitcoin profitieren, ohne ein Kryptowährung-Konto zu benötigen. Der Fonds investiert demnach nicht direkt in den Bitcoin, sondern in Bitcoin-Termingeschäfte.

AXEL SPRINGER

hat Bild-Chefredakteur Julian Reichelt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Als Folge von Presserecherchen habe das Unternehmen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Reichelt gewonnen und erfahren, "dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat". Neuer Vorsitzender der dreiköpfigen Chefredaktion und Mitglied des Bild-Boards wird den Angaben zufolge Johannes Boie, 37, derzeit Chefredakteur Welt am Sonntag.

FORMYCON

hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für das Covid-Medikament FYB207 mit der in Singapur ansässigen SCG Cell Therapy für die asiatisch-pazifische Region vereinbart. Formycon hat im Rahmen der Vereinbarung Anspruch auf potenzielle entwicklungs-, zulassungs- und umsatzbezogene Meilensteinzahlungen von bis zu 63,5 Millionen Euro sowie auf Lizenzgebühren im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf den Nettoumsatz.

NAGARRO

Der IT-Berater übernimmt die Advanced Technology Consulting Service Inc. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-US-Dollar-Betrag, der im laufenden Jahr fällig wird.

APPLE

hat bei einer Online-Veranstaltung neue Produkte vorgestellt, darunter einen nur gut 8 Zentimeter großen Homepod-Minilautsprecher. Der Homepod wird im November für 99 US-Dollar erhältlich sein. Wie der Konzern weiter mitteilte, wird die dritte Generation der Airpods-Kopfhörer räumliches Audio und eine längere Akkulaufzeit bieten. Die neuen Airpods sind ab Dienstag im Handel erhältlich.

BIONTECH/PFIZER

Pfizer und Biontech haben für eine neue Rezeptur ihres Covid-19-Impfstoffes Comirnaty eine positive Stellungnahme vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erhalten. Die neue Rezeptur erfordert keine Verdünnung des Konzentrats und wird in einer Packungsgröße von zehn Fläschchen (60 Dosen) erhältlich sein. Dadurch werde sich die Handhabung des Impfstoffs vereinfachen.

BHP

hat im ersten Geschäftsquartal weniger Eisenerz und Kupfer produziert, was hauptsächlich geplanten Wartungsarbeiten geschuldet war. Die Förderung von Eisenerz lag in den drei Monaten per Ende September bei 63,3 Millionen Tonnen, das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 3 Prozent weniger als im Vorquartal. Die BHP Group bekräftigte, dass sie im Gesamtjahr 2021/22 zwischen 249 und 259 Tonnen Eisenerz produzieren will.

WALT DISNEY

Mehrere Superhelden-Filme der Marvel Studios sowie die Fortsetzung der Indiana-Jones-Reihe kommen bedeutend später als ursprünglich geplant in die Kinos. Die Veröffentlichungstermine der Filme wurden teilweise um fast ein Jahr verschoben, wie aus dem am Montag aktualisierten Veröffentlichungskalender des Disney-Konzerns hervorgeht. Einige dieser Filme waren zuvor bereits wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

