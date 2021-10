Der Dollarindex steigt am Morgen im asiatisch geprägten Gescäft um 0,1 Prozent. Der Yen werde derweil von sinkenden Marktzinsen belastet, so Goldman Sachs. Die japanische Währung reagiere unter den G10-Währungen sensibeler auf Veränderungen am Rentenmarkt mit längeren Laufzeiten. Der US-Dollar dürfte kurzfristig zum Yen weiter zulegen, urteilen die Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,90 83,76 +0,2% 0,14 +76,0%

Brent/ICE 86,25 85,99 +0,3% 0,26 +70,1%

Auf neue Siebenjahreshochs kletterten die Ölpreise, gaben im späten Handel einen Großteil der Gewinne aber wieder ab und zeigten sich uneinheitlich. Als Grund den temporären Anstieg wurde auf Aussagen Saudi-Arabiens verwiesen, wonach die Opec+ einen vorsichtigen Ansatz auf der Angebotsseite verfolgen solle wegen des Risikos, dass die Nachfrage pandemiebedingt wieder nachlassen könnte. Zum Preisanstieg trage auch die Umstellung von Gas auf Öl bei vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Gaspreise, hieß es. Die Gaspreise zogen deutlich an, wozu Marktexperten auf Prognosen einer kühleren Witterung verwiesen, aber auch den Verfall von Optionskontrakten am Dienstag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,54 1.807,79 -0,2% -4,25 -5,0%

Silber (Spot) 24,41 24,57 -0,7% -0,16 -7,5%

Platin (Spot) 1.054,05 1.061,99 -0,7% -7,94 -1,5%

Kupfer-Future 4,54 4,53 +0,3% +0,01 +28,9%

Gold war so teuer wie seit sechs Wochen nicht. Selbst die hohen Marktzinsen und der festere Dollar bremsten nicht, weil viele Anleger wegen der hohen Inflation das Edelmetall als Inflationsschutz kauften.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

KARTELLRECHT USA

Die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) nimmt ihre gängige Praxis wieder auf, künftige Übernahmen durch Unternehmen, die "wettbewerbswidrige Fusionen" anstreben, routinemäßig einzuschränken. In einer Grundsatzerklärung wird die Industrie darauf hingewiesen, "dass die FTC in ihren Anordnungen zur Durchsetzung von Fusionskontrollen von den übernehmenden Unternehmen wieder verlangen wird, zuvor die Genehmigung der Behörde einzuholen, bevor sie eine künftige Transaktion abschließen, die sich auf jeden relevanten Markt auswirkt, für den ein Verstoß geltend gemacht wurde".

KLIMAPOLITIK AUSTRALIEN

Australien will den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf null reduzieren, die Reduktionsziele für 2030 jedoch nicht weiter verschärfen.

INNENPOLITIK ÄGYPTEN

Rund viereinhalb Jahre nach seiner Verhängung hat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Ausnahmezustand aufgehoben.

SUDANKRISE

Die US-Regierung hat den Militärputsch im Sudan "aufs Schärfste" verurteilt und eine Rückkehr zu einer zivilen Regierung gefordert.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff Spikevax des US-Unternehmens Moderna genehmigt.

Ärzteverbände und Patientenschützer fordern deutlich mehr Tempo bei den Corona-Auffrischimpfungen für Hochbetagte und Vorerkrankte. "Boosterimpfungen für die vulnerablen Gruppen werden gerade mit Blick auf die steigenden Zahlen dringend gebraucht", sagte Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchowbundes der niedergelassenen Ärzte.

Intensivmediziner erwarten in den kommenden Wochen eine erneute Zunahme der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Damit sei saisonal bedingt und mit Blick auf steigende Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen zu rechnen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx. Die Auffrischungsimpfungen könnten in diesem Zusammenhang "einen sehr wichtigen Part in der Bekämpfung der Pandemie" spielen.

TÜRKEI/EU/USA

Der türkische Staatschef Recep Erdogan hat von der von ihm angedrohten Ausweisung westlicher Diplomaten Abstand genommen. Die Botschafter hätten "einen Rückzieher gemacht" und "werden in Zukunft vorsichtiger sein", sagte Erdogan am Montagabend. Zuvor hatten einige der betroffenen Botschaften eine Erklärung veröffentlicht, wonach sie sich gemäß der Wiener Konvention daran halten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen.

EU/IRAN

Vertreter des Iran und der EU treffen sich in den kommenden Tagen zu Vorgesprächen über eine Wiederaufnahme der Wiener Atomverhandlungen. Bei dem anvisierten Treffen in Brüssel soll es um die Wiederbelebung der eigentlichen Atom-Verhandlungen unter Beteiligung von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China gehen.

POLEN/BELARUS

Polen will die Zahl der Soldaten an seiner Grenze zu Belarus wegen des Andrangs von Migranten auf 10.000 aufstocken. Die EU geht von einer Vergeltungsaktion des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko für Brüsseler Sanktionsbeschlüsse aus. Es wird vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten schleusen.

CECONOMY

Die Media-Markt-Saturn-Mutter Ceconomy hat im vierten Geschäftsquartal weniger umgesetzt, aber operativ nach zwei Quartalen mit EBIT-Verlusten operativ wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Mitte August für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 angehobene Prognose erreichte der Elektronikhandelskonzern. Das EBIT landete im Gesamtjahr zufolge auf Vorjahresniveau von 236 Millionen Euro, im Schlussquartal war es leicht besser als der Vorjahreswert von 123 Millionen Euro. Die konkreten EBIT-Zahlen für beide Zeiträume veröffentlicht Ceconomy erst mit den vollständigen Ergebnissen am 14. Dezember.

ENERGIEPREISE DEUTSCHLAND

Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum fordert von der Politik eine Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise. Nicht nur sei das Preisniveau deutlich angestiegen, sondern es gebe auch eine dramatische Volatilität. Die Energiepreise müssten von sachfremden Preisbestandteilen befreit werden, zudem würde es sich anbieten, die Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau herabzusenken. Auch müsse die Politik "unseriöse Geschäftsmodelle" verhindern. In einigen Ländern habe es Wettbewerber gegeben, die sehr aggressive Angebote an Kunden gemacht hätten, die nur aufgrund von spekulativen Energieeinkäufen möglich gewesen seien. Auf mittelfristiger Sicht sei eine kosteneffiziente Energiewende hilfreich.

KION

Der Gabelstaplerhersteller hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Kion schnitt damit durchweg besser ab als von Analysten erwartet.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Auftragseingang 3.107 +34% 2.729 +18% 2.315

Umsatz 2.566 +24% 2.512 +21% 2.073

EBIT bereinigt 229 +44% 213 +34% 159

Ergebnis nach Steuern/Dritten 137 +61% 118 +39% 85

Ergebnis je Aktie 1,04 +44% 0,90 +25% 0,72

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

LINDE

will auch für das vierte Quartal eine Dividende von 1,06 Dollar je Aktie zahlen - so viel wie schon in den ersten drei Quartalen.

JUNGHEINRICH

hat die Prognose für Auftragseingang und operatives Ergebnis nach starken neun Monaten angehoben und erwartet im Gesamtjahr nun einen Auftragseingang zwischen 4,6 und 4,8 Milliarden Euro, bisher waren 4,2 bis 4,5 Milliarden in Aussicht gestellt worden. Der Konzernumsatz wird weiter bei 4 bis 4,2 Milliarden Euro gesehen. Das EBIT soll nun 340 bis 370 Millionen statt 300 bis 350 Millionen Euro erreichen.

EYEMAXX REAL ESTATE

wird die am 26. Oktober anstehenden Zinsen für ihre Anleihe mit Laufzeit bis 2023 nicht fristgerecht zahlen. Grund seien die derzeit fehlenden Finanzmittel zur Bedienung der 5,50-prozentigen Unternehmensanleihe und dies wiederum Folge "bisher nicht eingegangener Zahlungszuflüsse aus getätigten Projektverkäufen im mittleren einstelligen Millionenbereich sowie deren gescheiterte Refinanzierung", so das Unternehmen.

SILTRONIC

hat nach dem dritten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Der Waferhersteller rechnet nun im Gesamtjahr mit Umsatzwachstum von "gut 15" (anstatt 10) Prozent, die EBITDA-Marge 2021 soll nun bei rund 32 (anstatt in der Spanne 30 bis 32) Prozent landen. Beim Ergebnis je Aktie erwartet der Konzern weiter eine "deutliche" Steigerung.

LOGITECH

Der Computerzubehörhersteller hat auch in seinem Zweitquartal von dem cornabedingten Home-Office-Trend profitiert und so viel umgesetzt wie noch nie. Allerdings ging der Gewinn wegen der höheren Kosten im Bereich Entwicklung und Marketing deutlich zurück. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 haben die Schweizer trotz der Probleme in der Lieferkette bekräftigt. Im Zeitraum von Juli bis Ende September erreichte Logitech einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar, das war 4 Prozent mehr als im Vorjahr und 82 Prozent mehr als in Vergleichsperiode im Vorkrisenjahr 2019.

MICHELIN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)