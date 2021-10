XETRA-NACHBÖRSE

Keine auffälligen Kursbewegungen gab nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Daimler-Aktie wurde 0,5 Prozent tiefer gestellt. Der Konzern vereinheitlicht vor der Aufspaltung die Verantwortlichkeiten im Vorstand der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die jüngste Rekordjagd der Wall Street hat zur Wochenmitte eine Pause eingelegt. Wenig verändert zeigte sich der Nasdaq-Composite - nach starken Quartalszahlen von Microsoft, dem Google-Mutterkonzern Alphabet und AMD. Dank der bislang überzeugend verlaufenden Berichtssaison sei eine Fortsetzung der Aufwärtstendenz wahrscheinlich, hieß es. Konjunkturseitig war der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter gesunken. Ökonomen hatten allerdings mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Microsoft ist mit einem neuen Rekord in ihr neues Geschäftsjahr gestartet und blickt auch auf das bereits laufende zweite Quartal optimistisch. Die Aktie war mit einem Plus von 4,2 Prozent größter Dow-Gewinner. Alphabet (+5,0%) hat ihren Gewinn nahezu verdoppelt und einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. AMD hat die Erwartungen klar übertroffen und erneut den Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie hatte im Verlauf ebenfalls ein neues Allzeithoch markiert, verlor schließlich aber 0,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,49 4,7 0,45 37,5

5 Jahre 1,14 -3,0 1,17 78,3

7 Jahre 1,40 -5,1 1,45 75,2

10 Jahre 1,54 -7,0 1,61 62,1

30 Jahre 1,95 -9,3 2,04 29,9

Am kurzen Ende sind die Renditen deutlich gestiegen und am längeren Ende deutlich gesunken. Dies spiegelt Spekulationen wieder, dass wegen der hohen Inflation die Geldpolitik ihren ultraexpansiven Kurs demnächst zurückfahren dürfte. Dazu passend beendete Kanada überraschend sein Anleiherückkaufprogramm und die Notenbank stellte zudem für April eine mögliche Zinserhöhung in den Raum, während in Brasilien wegen der hohen Inflation die Zinsen erhöht wurden - bereits das sechste mal in Folge.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:31 % YTD

EUR/USD 1,1607 +0,0% 1,1603 1,1593 -5,0%

EUR/JPY 131,80 -0,2% 132,07 131,91 +4,5%

EUR/CHF 1,0660 +0,1% 1,0892 1,0645 -1,4%

EUR/GBP 0,8444 +0,0% 0,8444 0,8445 -5,5%

USD/JPY 113,55 -0,2% 113,82 113,78 +9,9%

GBP/USD 1,3747 +0,0% 1,3742 1,3729 +0,6%

USD/CNH 6,3958 +0,0% 6,3933 6,3926 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 58.868,26 +0,1% 58.782,26 59.042,26 +102,6%

Am Devisenmarkt fiel der Dollar-Index um 0,1 Prozent. Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank sah den Dollar kurzfristig vor einer "ungemütlichen" Phase. Vor der US-Notenbanksitzung könnte der Markt in seinen Erwartungen noch einmal verunsichert werden, sodass es der Greenback schwer haben könnte, gegenüber dem Euro deutlich Boden gutzumachen.

Der Dollar bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Handel kaum. Die jüngsten Daten hätten das Thema galoppierende Inflation auf breiter Ebene untermauert, heißt es im Handel. Am Devisenmarkt warte man auf die BIP-Daten aus den USA.

Die Europäische Zentralbank (EZB) werde sich bei ihrer Sitzung wahrscheinlich gegen die Erwartungen einer Zinserhöhung stemmen, was den Euro nach Ansicht von Evercore ISI nach unten drücken wird. Der Markt hat sich selbst übertroffen, indem er seine Erwartung für die erste Zinserhöhung auf Anfang 2023 vorgezogen hat, mit der Möglichkeit einer Erhöhung im Jahr 2022, sagt Devisen-Analyst Krishna Guha. "Und da einige Anleger taktisch auf eine falkenhafte Ausrichtung der EZB eingestellt sind, erwarten wir, dass die Sitzung taubenhaft wirken wird und die Zinserhöhungen etwas nach hinten verschoben werden und der Euro fällt".

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,27 82,66 -1,7% -1,39 +70,5%

Brent/ICE 82,99 84,58 -1,9% -1,59 +63,6%

Unter Druck standen die Ölpreise, nachdem diese am Vortag noch auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren notiert hatten. Die wöchentlichen US-Öllagerdaten hatten einen deutlicheren Anstieg als erwartet gezeigt. Daneben könnten schon bald die Atom-Gespräche mit dem Iran wieder beginnen. Bei einer Einigung könnte mehr iranisches Öl an dem Markt kommen und die Preise belasten. Teilnehmer verwiesen aber auch auf Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.801,15 1.796,81 +0,2% +4,34 -5,1%

Silber (Spot) 24,09 24,06 +0,1% +0,03 -8,7%

Platin (Spot) 1.017,55 1.014,90 +0,3% +2,65 -4,9%

Kupfer-Future 4,40 4,39 +0,3% +0,02 +25,0%

Der Goldpreis erholte sich von den Vortagesverlusten blieb, aber knapp unter der Marke von 1.800 Dollar. Stark gesunkene Marktzinsen stützten das Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) könnte bis Weihnachten darüber entscheiden, ob der Corona Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits für Kinder ab fünf Jahren zugelassen wird.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen vor einer zunehmenden Auslastung der Intensivstationen, durch die möglicherweise erneut nicht dringend nötige Operationen verschoben werden müssen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist deutlich weiter gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 130,2. Am Vortag hatte er bei 118,0 gelegen, vor einer Woche bei 85,6. Laut den jüngsten Angaben des RKI wurden binnen 24 Stunden 28.037 (Vorwoche: 16.077) Coronavirus-Neuinfektionen sowie 126 (67) neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

GASLIEFERUNGEN RUSSLAND

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Energieriesen Gazprom angewiesen, die Erdgaslieferungen nach Deutschland und Österreich im kommenden Monat zu erhöhen. Putin forderte den Vorstandsvorsitzenden von Gazprom, Alexej Miller, am Mittwoch auf, die Füllung der russischen Gasspeicher bis zum 8. November abzuschließen. Anschließend solle Gazprom "beginnen, das Gasvolumen in den unterirdischen Speichern in Europa - Österreich und Deutschland - schrittweise zu erhöhen".

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat ihren Leitzins deutlich um 1,5 Prozentpunkte angehoben, da die Verbraucherpreise weiterhin rapide steigen. Zudem kündigte die Zentralbank an, den Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember voraussichtlich um den gleichen Wert zu erhöhen. Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank hob den Selic, wie der Leitzins in Brasilien genannt wird, auf 7,75 von 6,25 Prozent an.

EU/INTERNET-KONZERNE

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich offenbar auf ein weitreichendes Gesetz zur Regulierung der großen Online-Unternehmen verständigt. In der zuständigen Arbeitsgruppe des EU-Rats hätten sich die Vertreter der 27 Länder auf einen Text geeinigt, der sich im Wesentlichen an den Vorschlägen der EU-Kommission orientiere, berichtete die "Frankfurter Allgemeine" (Donnerstag) unter Berufung auf Diplomatenkreise und interne Dokumente. Demnach sollen künftig knapp zwanzig Verhaltensweisen von Google, Amazon und anderen verboten werden.

IRAN

Der Iran hat sich zur Wiederaufnahme der Atomgespräche in Wien im November bereiterklärt. Ein genaues Datum für die Fortsetzung der Gespräche über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommen von 2015 werde in der kommenden Woche bekanntgegeben.

STEUERPOLITIK USA

Mit einer neuen Steuer für Superreiche wollen die US-Demokraten ihre Pläne für massive Investitionen in Sozialprogramme und Klimaschutz finanzieren. Der demokratische Senator Ron Wyden stellte am Mittwoch die Grundzüge einer solchen Steuer vor, mit der "hunderte Milliarden Dollar" eingenommen werden könnten. Sie würde seinen Angaben zufolge rund 700 Steuerzahler betreffen, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren einen Besitz von mehr als einer Milliarde Dollar oder ein Jahresgehalt von mehr als 100 Millionen Dollar haben.

KONJUNKTUR GROSSBRITANNIEN

Die britische Wirtschaft wird sich laut Regierung schneller vom Corona-Schock erholen als bislang vorhergesagt. Wie der britische Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Regierungshaushalts sagte, werde das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr voraussichtlich um 6,5 Prozent statt der im März prognostizierten 4,0 Prozent wachsen. Damit würde das Vereinigte Königreich "früher" als erwartet, nämlich bereits Anfang 2022, auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.

PORTUGAL

Nach der Ablehnung des Haushaltsentwurfs der Regierung im Parlament steuert Portugal auf vorgezogene Neuwahlen zu.

AIRBUS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)