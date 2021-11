METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.864,65 1.867,53 -0,2% -2,88 -1,8%

Silber (Spot) 24,99 25,08 -0,3% -0,09 -5,3%

Platin (Spot) 1.062,80 1.061,92 +0,1% +0,88 -0,7%

Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,5% -0,02 +20,5%

Bei Gold griffen Anleger indes wieder zu. Das Edelmetall dient als Inflationsschutz, die abgestoppte Dollarrally half dabei.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter angestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 336,9 (Vorwoche: 249,1) und erreichte damit den elften Tag in Folge einen neuen Höchststand. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 319,5 gelegen.

- Angesichts der weiteren Verschärfung der Corona-Lage sollen die Bundesländer nun doch über den 25. November hinaus laufende Lockdowns verhängen können. Das geht aus der Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel an diesem Donnerstag hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.

- Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wollen Bund und Länder Medienberichten zufolge flächendeckend in Deutschland die 2G-Regelung einführen. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor, die dem "Business Insider", der "Bild" und der "Rheinischen Post" am Mittwoch vorlagen.

AMPEL-KOALITION

Die Ampel-Parteien wollen deutlich mehr in die Digitalisierung investieren. In ihrem Verhandlungspapier taxiert die Arbeitsgruppe der Digitalexperten von SPD, Grünen und FDP den Investitionsbedarf nach Handelsblatt-Informationen auf mindestens 15 Milliarden Euro im Jahr.

POLEN / BELARUS

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki befürchtet eine Eskalation des Konflikts mit Belarus. "Die Situation ist derzeit stabil, aber sie wird immer bedrohlicher", sagte Morawiecki der Bild-Zeitung. "Ich hoffe, alle behalten die Nerven", fügte der polnische Regierungschef hinzu. "Die belarussischen Kräfte provozieren immer deutlicher", so Morawiecki.

NORD STREAM 2

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat von der künftigen Bundesregierung einen sofortigen Stopp der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 gefordert.

RWE

hat eine weitere Grüne Unternehmensanleihe über insgesamt 1,35 Milliarden Euro platziert. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert, über 0,75 Milliarden Euro mit einer siebenjährigen Laufzeit und über 0,6 Milliarden Euro mit einer zwölfjährigen Laufzeit, wie RWE mitteilte.

THYSSENKRUPP

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) mit deutlichem Wachstum von der konjunkturellen Erholung profitiert. Zudem zeigen die laufenden Sanierungsanstrengungen Wirkung. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 769 Millionen Euro, so der Konzern. Im Vorjahr hatte nach coronabedingtemn Einbruch der Geschäfte noch ein operativer Verlust von 1,6 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Das Ergebnis fiel höher aus als erwartet: Analysten hatten im Schnitt mit 742 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand ein Verlust von 115 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Verkaufserlös aus dem Aufzugsgeschäft zu einem Überschuss von 9,6 Milliarden Euro geführt. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 34,0 Milliarden Euro, der Auftragseingang sogar um 41 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro. Für das kürzlich gestartete neue Geschäftsjahr rechnet Thyssenkrupp bei prozentual mittel einstelligem Wachstum in etwa mit einer Verdoppelung des bereinigten EBIT auf 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro und einem Überschuss von mindestens 1 Milliarde Euro.

Thyssenkrupp plant einem Magazinbericht zufolge einen harten Schnitt im Stahlgeschäft. Konzern-Chefin Martina Merz wolle die Aktionäre voraussichtlich auf der Hauptsammlung im Februar 2023 über eine Abspaltung der traditionsreichen Stahlsparte abstimmen lassen, berichtet das Manager Magazin. Der Plan sehe vor, alle Aktien bis auf eine "Minibeteiligung" an die Altaktionäre von Thyssenkrupp zu verschenken.

INSTONE REAL ESTATE GROUP

hat die Prognose für das laufende Jahr angepasst: Während das Unternehmen beim Umsatz zurückrudert, wird es bei der Marge und dem bereinigten Ergebnis zuversichtlicher und traut sich auch erstmals eine Prognose für das kommende Jahr zu.

KWS SAAT

ist dank einer höheren Nachfrage nach Saatgut mit einem kräftigen Umsatzwachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. Den saisonal bedingten Verlust grenzte KWS Saat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22 bestätigte das SDAX-Unternehmen.

BIOFRONTERA

Das Biopharmaunternehmen hat auch im dritten Quartal eine deutliche Geschäftsbelebung erzielt. Den Ausblick für das Gesamtjahr wurde bekräftigt.

CISCO SYSTEMS

hat im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn knapp übertroffen, doch mit seinem Ausblick enttäuscht. Der Gewinn belief sich auf 3 (Vorjahr: 2,2) Milliarden Dollar oder 70 (51) Cent je Aktie, auf bereinigter Basis lag er bei 82 Cent je Aktie. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 80 Cent gerechnet. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 12,9 (11,9) Milliarden Dollar, hier hatten Analysten 12,98 Milliarden Dollar auf dem Schirm.

NVIDIA

Der Chiphersteller ist im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet gewachsen. Der auf Grafik-Chips spezialisierte Konzern profitierte von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitern für Datenzentren und Videospiele.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 01:37 ET (06:37 GMT)