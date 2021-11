Mit der Ernennung Powells zum Fed-Chef für weitere vier Jahre zogen die Renditen am US-Anleihemarkt massiv an, die Zehnjahresrendite schoss um knapp 8 Basispunkte nach oben. Die US-Notenbank dürfte damit auf dem eingeschlagenen Weg einer allmählichen Straffung der Geldpolitik bleiben, so die Überlegung der Marktteilnehmer.

Der Dollar zog mit der Powell-Personalie an, weil Powell als weniger taubenhaft gilt als die ebenfalls als nächste Fed-Chefin gehandelte Lael Brainard, die nun Powells Stellvertreterin werden soll. Der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu, der Euro fiel auf 1,1240. Die Notenbank dürfte damit auf Kurs bleiben, hieß es mit Blick auf das beschlossene Tapering und die Aussicht auf im nächsten Jahr steigende US-Zinsen.

Der Ölpreis legte um ein halbes Prozent zu. Am Markt gab es Spekulationen, dass die Opec die Ausweitung ihrer Produktion überdenken könnte. Zugleich wirkte der feste Dollar bremsend.

Der Goldpreis sackte mit den stark steigenden Marktzinsen um 2,2 Prozent ab. Das war der stärkste Tagesrückgang seit über drei Monaten für das Edelmetall, das als zinslose Anlage bei steigenden Renditen am Anleihemarkt an Attraktivität verliert.

CORONA-PANDEMIE

- Die US-Regierung warnt angesichts der aktuell starken Ausbreitung des Coronavirus nachdrücklich vor Reisen nach Deutschland.

- In Israel haben die Corona-Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren begonnen.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf ein weiteres Rekordhoch von 399,8 Gestiegen, den 16. Tag in Folge. Am Montag hatte die Inzidenz bei 386,5 gelegen, am Dienstag vergangener Woche bei 312,4. Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 45.326 (Vorwoche: 32.048) Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer der Pandemie in Deutschland stieg demnach um 309 (265) auf 99.433 Fälle.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic hat die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden begrüßt, Jerome Powell eine zweite Amtszeit an der Spitze der US-Notenbank Fed zu gewähren. Dies beseitige die Unsicherheit und ermögliche es der Fed, sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren. Die US-Notenbank sollte offen dafür sein, auf ihrer nächsten Sitzung Mitte Dezember über eine schnellere Verlangsamung ihrer Wertpapierkäufe (Tapering) zu sprechen, sagte er.

FRANKREICH/GROßBRITANNIEN

Frankreich hat die EU-Kommission aufgefordert, sich "aktiver" für die Beilegung des Streits um Fischereilizenzen zwischen Paris und London einzusetzen. "Es ist ein Problem der EU, es sollte als ein Problem der EU behandelt werden, und Frankreich fordert, dass es so behandelt wird", sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune.

NORD STREAM 2

Die USA haben wegen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 weitere Sanktionen verhängt. Die neuen Strafmaßnahmen richten sich gegen die mit Russland in Verbindung gebrachte Firma Transadria sowie zwei Schiffe. Laut US-Außenminister Antony Blinken lehtnt die US-Regierung das Pipeline-Projekt weiter ab. Doch arbeiteten die USA mit Deutschland und anderen Verbündeten zusammen, um die Risiken des Projekts für die Ukraine und andere Länder zu reduzieren. Auf umfassende Strafmaßnahmen, die das Projekt komplett torpedieren würden, verzichtet die Regierung jedoch. Die neuen Sanktionen haben de facto keine größeren praktischen Auswirkungen auf das Projekt.

GIGASET

blickt beim Umsatz wegen Chip-Lieferengpässen etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr, ist beim operativen Ergebnis aber optimistischer. Der Cashflow dürfte aber negativ ausfallen. Der Umsatz wird 2021 bei mindestens 210 Millionen Euro gesehen. Bisher wurde mit einer leichten Umsatzsteigerung verglichen mit dem Vorjahr (214,2 Millionen) gerechnet. Beim EBITDA wird nicht länger ein leichter, sondern nun ein deutlicher Anstieg von mindestens 7,5 Millionen Euro erwartet.

KÜHNE + NAGEL

bekommt im kommenden Sommer mit Stefan Paul einen neuen CEO.Dann beendet der bisherige Chef Detlef Trefzger aus privaten Gründen seine Tätigkeit. Paul ist seit 2013 in der Geschäftsleitung von Kühne + Nagel.

SAMSUNG ELECTRONICS

will offenbar eine rund 17 Milliarden US-Dollar teure Chipfabrik in Taylor im US-Bundesstaat Texas errichten, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

