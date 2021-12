METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.776,47 1.780,92 -0,3% -4,46 -6,4%

Silber (Spot) 22,37 22,38 -0,0% -0,01 -15,2%

Platin (Spot) 943,83 936,00 +0,8% +7,83 -11,8%

Kupfer-Future 4,27 4,25 +0,5% +0,02 +21,1%

Der Goldpreis profitierte von seinem Status als "sicherer Hafen" und legte um 0,3 Prozent auf 1.779 Dollar je Feinunze zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Nach einem wochenlangen Anstieg ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge zurückgegangen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen sank der Wert auf 439,2 (Vorwoche: 419,7). Am Mittwoch lag sie noch bei 442,9.

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zeigt sich offen für eine allgemeine Corona-Impfpflicht und fordert von der Bund-Länder-Konferenz an diesem Donnerstag eine bundesweite 2Gplus-Regelung für das öffentliche Leben.

- Das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten (NICD) hat den raschen Anstieg der Corona-Fälle angesichts der neuen Omikron-Variante als "beunruhigend" bezeichnet.

- Angesichts der Verbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus haben weitere Länder ihre Corona-Maßnahmen verschärft. Portugal, das Land mit der höchsten Impfquote in Europa, verhängte erneut eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und die 2G-Regel für Gaststätten und Sporthallen. Dänemark beschloss angesichts eines Höchststands der Neuinfektionen verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus Dubai und Doha.

- Die USA wollen angesichts der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante die Coronatest-Vorgaben für Einreisende verschärfen. Geimpfte Ausländer werden künftig einen höchstens einen Tag alten negativen Coronatest vorweisen müssen, bevor sie ein Flugzeug in die USA besteigen dürfen.

GELDPOLITIK USA

Das Vorhaben der US-Notenbank zur Rückführung der Wertpapierkäufe dürfte nach Einschätzung von Fed-Chairman Jerome Powell keine Verwerfungen an den Finanzmärkten zur Folge haben. Powell bekräftigte, dass er es für "angemessen" halte, wenn die Fed bei ihrer Dezember-Sitzung ein schnelleres Tapering diskutiere angesichts starker Konjunktur und beharrlich hoher Inflation.

RUSSLAND/NATO

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine klare Absage des Westens an eine weitere Osterweiterung der Nato gefordert. Er werde in Verhandlungen "mit den USA und ihren Verbündeten" auf "konkrete Vereinbarungen" in diesem Sinne bestehen, sagte Putin. "Wir brauchen rechtliche Garantien, denn unsere westlichen Kollegen haben ihre mündlichen Zusagen nicht eingehalten", sagte Putin weiter.

EU - POLEN - BELARUS

Polen hat die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen im Migrationskonflikt mit Belarus abgelehnt. Es sei "kontra-produktiv", lediglich die Fristen für Registrierung und Prüfung von Asylanträgen zu verlängern, erklärte der polnische Botschafter bei der EU, Andrzej Sados, am Mittwochabend. Die Asylverfahren müssten stattdessen gänzlich eingestellt werden.

INFLATION SÜDKOREA

hat sich im November auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt beschleunigt und blieb damit den achten Monat in Folge über dem jährlichen Ziel der Zentralbank von 2 Prozent. Wie das Statistikamt des Landes am Donnerstag mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Oktober um 3,2 Prozent gestiegen war.

MEXIKO

Die Bank of Mexico hat ihre Wachstumsprognose für 2021 auf 5,4 von 6,2 Prozent gesenkt. Sie begründete dies mit dem unerwarteten Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im dritten Quartal.

INDEXÄNDERUNGEN STOXX-600

Der Börsenbetreiber Qontigo hat eine Reihe von Änderungen im Stoxx-600-Index bekannt gegeben. Dagegen gab es bei den beiden wichtigsten Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 keine Veränderungen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Dezember in Kraft.

+ STOXX-600

NEUAUFNAHME

- Storskogen Group

- Oxford Nanopore Technologies

- Autostore

- Volvo Car

- Watches of Switzerland Group

- D'Ieteren Group

- Ringkjobing Landsbank

- Safestore

- Sectra

- CNP Assurances

- MIPS

- ALK-Abello

HERAUSNAHME

- Carnival

- Corbion

- New WH Smith

- Dassault Aviation

- Teamviewer

- Galapagos

- Darktrace

- Grand City Properties

- Ashmore

- THG

- Entra

- Zooplus

CORESTATE

Die beiden Corestate-Capital-Großaktionäre Passiva Participations /Aggregate Holdings sowie Vestigo Immobilien Investment sind bei Corestate ausgestiegen. Zuvor hatte Corestate mitgeteilt, dass die Investoren Karl Ehlerding und Stavros Efremidis oder mit ihnen verbundene Unternehmen beabsichtigen, vom Aktionär Passiva Participations "einen nennenswerten Anteil" zu erwerben, "im Rahmen einer außerbörslichen Umplatzierung zu Marktpreisen".

PSA (STELLANTIS)

Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt gegen Mitarbeiter des ehemaligen PSA-Konzerns. Die Ermittlungen beziehen sich auf Motoren, "die in SUV-Fahrzeugen der Marken Mitsubishi, Peugeot und Citroen zum Einsatz gekommen sind". PSA ist inzwischen mit Fiat Chrysler im Stellantis-Konzern aufgegangen.

T-Mobile US

besorgt sich Geld am Anleihemarkt. Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, gibt sie Schuldscheine (Senior Secured Notes) im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar aus.

