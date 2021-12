Die Ölpreise sanken nach drei Gewinntagen deutlich um bis zu 2,5 Prozent. Grund waren die von einigen Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante. Dies könnte Konjunktur und Erdölnachfrage belasten, hieß es. Daneben drückte auch der festere Dollar auf die Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.772,74 1.775,44 -0,2% -2,71 -6,6%

Silber (Spot) 21,89 21,94 -0,2% -0,05 -17,1%

Platin (Spot) 941,70 939,79 +0,2% +1,91 -12,0%

Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,4% -0,02 +22,5%

Der Goldpreis verlor 0,4 Prozent - belastet vom festen Dollar und Spekulationen über eine beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Biontech-Chef Sahin spricht sich für eine Booster-Auffrischung bereits ab drei Monaten nach der Zweitimpfung aus. "Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz", sagte er.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gesunken auf 413,7 (Vortag:422,3; Vorwoche: 442,1). Binnen 24 Stunden wurden 61.288 Neuinfektionen verzeichnet und 484 neue Todesfälle.

- Intensivmediziner erwarten, dass Omikron in wenigen Wochen die vorherrschende Virusvariante in Deutschland sein wird.

- Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Covid-19-Boosterimpfung von Pfizer und Biontech für die Verwendung bei 16- und 17-Jährigen zugelassen.

EU - VERSCHULDUNGSKRITERIEN

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Überarbeitung der strikten EU-Regeln zur Staatsverschuldung gefordert. Um dem Bedarf an neuen Investitionen nach der Corona-Pandemie gerecht zu werden, müsse der Haushaltsrahmen neu geregelt werden, sagte Macron.

FRANKLREICH / GROßBRITANNIEN

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Großbritannien im Streit um Fischerei-Rechte und um Migranten am Ärmelkanal Wortbrüchigkeit vorgeworfen. "Die britische Regierung (...) tut einfach nicht, was sie sagt", sagte Macron.

RUSSLAND / UKRAINE

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Konflikt in der Ostukraine zwischen pro-russischen Rebellen und der ukrainischen Armee mit einem Völkermord verglichen. Mit diesen Aussagen erhält der russische Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine neue Brisanz.

AIRBUS

strebt eine unabhängige juristische Bewertung an, nachdem ein Kunde gefährliche Oberflächenschäden an einigen seiner Flugzeuge laut Airbus "falsch dargestellt" habe.

UNITED INTERNET

erwartet im kommenden Jahr ein weiteres Umsatzwachstum und will den operativen Gewinn trotz zusätzlicher Investitionen auf dem Niveau von 2021 halten. Der MDAX-Konzern schätzt für 2022 einen Konzernumsatz von rund 5,8 Milliarden Euro, während für das laufende Jahr rund 5,6 Milliarden Euro angepeilt werden. Das EBITDA soll mit rund 1,25 Milliarden Euro auf dem Niveau von 2021 bleiben. Das Unternehmen plant insbesondere für den 5G-Netzausbau sowie die Erweiterung des Glasfasernetzes mit einem Investitionsvolumen von 0,8 bis 1 Milliarden Euro, nach erwarteten rund 350 Millionen 2021.

CARL ZEISS MEDITEC

Nachfolgend die Gesamtjahreszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20/21 ggVj Gj20/21 ggVj Gj19/20

Umsatz 1.647 +23% 1.653 +24% 1.336

EBIT 374 +110% 382 +115% 178

Ergebnis nach Steuern/Dritten 236 +93% 253 +107% 122

Ergebnis je Aktie 2,64 +93% 2,83 +107% 1,37

Dividende je Aktie 0,90 +80% 0,82 +64% 0,50

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung sowie des hohen Auftragsbestands blickt das Unternehmen zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2021/22. Das Umsatzwachstum soll "mindestens in Höhe des Marktwachstums liegen". Die EBIT-Marge soll zwischen 19 und 21 Prozent liegen und soll sich mittelfristig auf einem Niveau nachhaltig oberhalb von 20 Prozent etablieren.

VANTAGE TOWERS / 1&1

Vantage Towers hat einen Großauftrag von 1&1 im hohen dreistelligen bis niedrigeren vierstelligen Millionenbetrag in Euro mit Laufzeit bis 2040 erhalten. Damit sei ein Erreichen der Mittelfristziele am oberen Rand der genannten Spanne möglich.

AVES ONE

Die Übernahme von Aves One durch Rhine Rail nimmt Gestalt an. Die neue Muttergesellschaft will nun das Eisenbahnunternehmen von der Börse nehmen und bietet Aktionären wie schon zuvor 12,80 Euro je Aktie in bar. Aves One hat am Donnerstag das Delisting eingeleitet.

ORACLE

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar Verluste geschrieben, die Markterwartungen aber übertroffen. Zudem legt Oracle einen neuen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden Dollar auf. Oracle verbuchte einen Verlust von 1,25 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 2,44 Milliarden vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis verdiente Oracle 1,21 Dollar je Aktie und damit mehr, als Analysten im Konsens mit 1,11 Dollar erwartet hatten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2021 01:35 ET (06:35 GMT)