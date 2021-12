+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Dollar profitierte von den Spekulationen auf geldpolitische Straffungen, der Dollarindex tendierte gut behauptet. Die hohe Liquidität europäischer Banken dürfte bis zum Jahresende teilweise den Weg in den Dollar finden und die Dollar-Nachfrage damit ankurbeln, hieß es im Handel. Die Kryptowährung Dogecoin zog derweil zeitweise um gut 40 Prozent an auf 22 US-Cent; im späten Handel notierte sie bei 18 Cent. Tesla-CEO Elon Musk will den Kauf von Fahrzeugen mit der Kunstwährung erlauben.

Erdöl war günstiger zu haben. Der Preis für das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,8 Prozent auf 70,73 Dollar. Brent verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 73,70 Dollar. Die Internationale Energieagentur sieht durch Omikron eine temporär niedrigere Nachfrage, die Opec hatte sich bereits zuvor ähnlich geäußert. Allerdings werde der Effekt insgesamt überschaubar ausfallen, hieß es weiter.

Das zinslose Gold zählte zu den klaren Verlierern der Zinserhöhungsspekulationen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,8 Prozent auf 1.772 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag der Wert bei 353,0. Am Vortag hatte er noch bei 375,0 gelegen, vor einer Woche bei 427,0. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 51.301 Neuinfektionen verzeichnet.

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bestätigt, dass im ersten Quartal 2022 ein Mangel an Corona-Impfstoff droht. "In der Tat, wir haben zu wenig Impfstoff. Das hat viele überrascht - mich auch", sagte Lauterbach am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen".

- Die USA haben nach Zahlen der Johns Hopkins University die Marke von 800.000 Corona-Toten überschritten.

SCHULDENOBERGRENZE USA

Der US-Senat hat für eine Anhebung der Schuldenobergrenze gestimmt, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Landes zu verhindern. Die Kongresskammer votierte am Dienstag mit einer äußerst knappen Mehrheit von 50 zu 49 Stimmen für eine Erhöhung des Schuldenlimits um 2,5 Billionen Dollar (rund 2,2 Billionen Euro).

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrieproduktion hat im November stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie bereits im Oktober um 3,5 Prozent gewachsen war, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens des Wall Street Journal nur mit einem Plus von 3,7 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz kletterte um 3,9 Prozent nach 4,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten die Ökonomen mit einem stärkeren Plus von 4,5 Prozent gerechnet.

EU-REFORM

Die EU-Kommission hat einen Entwurf für eine Reform des Schengenraums vorgestellt, mit dem Kontrollen an den Binnengrenzen künftig möglichst vermieden werden sollen. "Mit unseren heutigen Vorschlägen werden wir sicherstellen, dass Grenzkontrollen lediglich als letztes Mittel und nur so lange wie nötig wiedereingeführt werden, und zwar auf der Grundlage einer gemeinsamen Bewertung", erklärte die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

EU-KLIMAPOLITIK

Die EU-Kommission will den Zugverkehr in Europa umweltfreundlicher gestalten. Die dafür vorgelegten Vorschläge enthielten "viele konkrete Vorteile für unsere Bürger", sagte Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Unter anderem sollen Zugverbindungen zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten schneller werden. Mit den Vorschlägen will die Kommission ihrem Ziel von Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 näher kommen.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND - DEUTSCHLAND

Die designierte US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hat die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert. Die Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll, sei ein "schlechter Deal" für Deutschland und "furchtbar" für die Ukraine, die EU und die USA, sagte Gutmann.

BEZIEHUNGEN RUSSLAND - DEUTSCHLAND

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in einem Telefonat mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow ein weiteres Mal vor einer russischen Invasion der Ukraine gewarnt.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die neue Regierung setzt nach Ansicht des neuen Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Bundestag, Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), mit ihrem Nachtragshaushalt Deutschlands solide Haushaltspolitik aufs Spiel.

ÖLVORRÄTE USA

Die US-Rohöllagerbestände sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,2 Millionen Barrel.

ALSTRIA OFFICE

geht davon aus, dass sich der Wert seines Immobilienportfolios zum Ende des Jahres nach ersten Indikationen auf rund 4,85 Milliarden Euro belaufen wird. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Nettogewinn im Gesamtjahr 2021 bezifferte das Unternehmen mit 0,45 bis 0,50 Euro je Aktie.

SUEZ / VEOLIA

Die EU-Kommission hat die Übernahme von Suez durch Veolia Environnement unter der Auflage freigegeben, dass Veolia seine Verpflichtungszusagen vollständig umsetzt.

BOEING

ist auf dem besten Weg, seine Flugzeugauslieferungen in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 mehr als zu verdoppeln.

TESLA

Das größte Pariser Taxi-Unternehmen will nach einem tödlichen Unfall vorerst keine Tesla-Autos des Typs Model 3 mehr einsetzen. Das Taxi-Unternehmen G7 erklärte am Dienstag, dass andere Modelle des Elektroautoherstellers allerdings weiterhin in der Flotte fahren würden.

