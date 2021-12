METALLE

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert bei 306,4 (Vortag: 316, Vorwoche 375). Binnen 24 Stunden wurden 23.428 (Vorwoche: 30.823) Neuinfektionen verzeichnet. Seit Pandemiebeginn haben die Gesundheitsämter insgesamt 6.833.050 Fälle gemeldet, genesen sind den Zahlen zufolge in Deutschland rund 5.866.900. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg um 462 auf 108.814. Am Montag lag die Hospitalisierungsinzidenz laut RKI bundesweit bei 4,73 (Vorwoche: 5,17).

In den USA hat sich die neue Omikron-Mutante als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. 73,2 Prozent der in der vergangenen Woche registrierten Fälle seien auf die Omikron-Variante zurückzuführen, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. In der Woche zuvor waren den Angaben zufolge erst 12,6 Prozent der Corona-Fälle auf die Variante zurückgeführt worden. Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante weckt in den USA massive Befürchtungen.

Trotz der rasanten Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron in Großbritannien will Premierminister Boris Johnson die Corona-Maßnahmen über Weihnachten nicht verschärfen. Die Regierung schließe nichts aus, "aber im Moment wollen wir, dass die Menschen vor allem Vorsicht walten lassen", sagte Johnson am Montag nach einer Kabinettssitzung in London.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November erneut deutlich um 15,4 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Der Einnahmezuwachs war den Angaben zufolge überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinschaftssteuern von 17,7 Prozent zurückzuführen. "Unter anderem waren bei der Lohnsteuer, den Steuern vom Umsatz, der veranlagten Einkommensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer teils beträchtliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahresmonat festzustellen", erklärte das Ministerium.

KLIMAPOLITIK USA

Im Kampf gegen den Klimawandel hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden schärfere Grenzen für den CO2-Ausstoß von Autos festgelegt. Die neuen Regeln betreffen Fahrzeuge der Modelljahre 2023 bis 2026. Bis 2050 könnten durch die Vorgaben mehr als drei Milliarden Tonnen an Treibhausgasen eingespart werden, erklärte die Umweltschutzbehörde EPA. Laut den neuen Vorgaben dürfen Autos ab 2026 im Schnitt - bezogen auf die gesamte Fahrzeugflotte - nicht mehr als 161 Gramm CO2 pro Meile ausstoßen. Eine Meile entspricht rund 1,6 Kilometern.

DEUTSCHE WOHNEN

Der Vorstandschef der von Vonovia übernommenen Deutsche Wohnen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2021. Der Aufsichtsrat des Wohnimmobilienkonzerns habe der Aufhebung seines Vertrags zum Jahresende am Montag zugestimmt, teilte die Deutsche Wohnen SE mit. Zahn hatte sich zuvor entschieden, ein Angebot des Aufsichtsrates der Vonovia SE zu seiner Bestellung in deren Vorstand abzulehnen. Dies hatte Deutsche Wohnen bereits am 13. Dezember bekanntgegeben.

BOSCH

übertrifft im laufenden Jahr seine Prognosen bei Umsatz und Rendite. "Wir werden dieses Jahr bei 78 Milliarden Euro (Umsatz) landen", sagte der scheidende Konzernchef Volkmar Denner dem Handelsblatt. "Wir hatten ja 6 Prozent Umsatzwachstum und 3 Prozent operative Umsatzrendite angekündigt. Wir werden beide Prognosen deutlich übertreffen." Im vergangenen Jahr 2020 hatte der Stiftungskonzern 71,5 Milliarden Euro umgesetzt.

UBS

geht gegen eine Steuerstrafe in Frankreich vor. Wie die UBS AG mitteilte, wurde die Berufung innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Tagen eingereicht. Ein Pariser Gericht hat die Großbank in einem Berufungsprozess zur Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Die Richter sprachen die Bank wegen Geldwäsche, Steuerbetrug und illegaler Geschäftspraktiken schuldig. Die Bank war in Verdacht geraten, wohlhabende französische Kunden jahrelang zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben.

DELTICOM

hat sich neue finanzielle Mittel gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde mit der Commerzbank, der Deutschen Bank und der Sparkasse Hannover ein Konsortialkreditvertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossen.

NIKE

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze in China und anhaltender Probleme in der Lieferkette den Umsatz und Gewinn gesteigert. Nike vermeldete einen Nettogewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar bzw. 0,83 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der Gewinn bei 0,78 Dollar je Aktie gelegen. Der Umsatz stieg auf 11,36 Milliarden Dollar gegenüber 11,24 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem Gewinn von 0,63 Dollar je Titel gerechnet bei einem Umsatz von 11,25 Milliarden Dollar.

IPO/CHINA MOBILE

will 7,64 Milliarden US-Dollar über einen Börsengang in Schanghai erlösen. China Mobile plant die Ausgabe von 845,70 Millionen Aktien zu einem Preis von 57,58 Yuan, umgerechnet 9,03 Dollar, je Aktie. Durch eine Mehrzuteilungsoption für den Verkauf von weiteren 126,86 Millionen Aktien, kann sich der Umfang des Angebots auf fast 8,8 Milliarden Dollar erhöhen kann.

