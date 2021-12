ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,97 72,76 +0,3% 0,21 +54,2%

Brent/ICE 75,56 75,29 +0,4% 0,27 +46,6%

Die Ölpreise legten deutlich zu. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich deutlicher als erwartet verringert. Die Benzinbestände erhöhten sich indessen stärker als am Markt prognostiziert, bremsten den Preisauftrieb ab Rohöl aber nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,91 1.803,60 +0,2% +3,31 -4,8%

Silber (Spot) 22,88 22,85 +0,1% +0,03 -13,3%

Platin (Spot) 973,90 974,00 -0,0% -0,10 -9,0%

Kupfer-Future 4,38 4,39 -0,2% -0,01 +24,5%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar zu und notierte leicht über der Marke von 1.800 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Großbritannien hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen erstmals die Schwelle von 100.000 überschritten. Hauptgrund für die regelrechte Explosion der Infektionszahlen ist die Omikron-Variante des Coronavirus.

- Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Rufe nach härteren Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen zurückgewiesen.

- Parteiübergreifend mehren sich die Stimmen für eine nationale Impfpflicht. So hält der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), die Impflicht für "unerlässlich".

- Zwei Studien aus Großbritannien zeigen, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert bei 280,3. Am Vortag hatte er noch bei 289,0 gelegen, vor einer Woche bei 340,1. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 44.927 (Vorwoche: 56.677) Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg um 425 auf 109.749 (107.202).

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Nov +3,8% gg Vj (PROG: +3,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Nov +1,6% (Okt: +1,5%) gg Vj

AIRBUS

hat von den französischen Streitkräften einen Hubschrauberauftrag im Wert von 10 Milliarden Euro erhalten.

UNITED INTERNET

CEO Ralph Dommermuth hält an dem Internet- und Mobilfunkanbieter künftig die Mehrheit. Die Ralph Dommermuth GmbH & Co KG Beteiligungsgesellschaft habe Kaufverträge über den Erwerb von ca. 7,84 Prozent der Aktien an der United Internet AG abgeschlossen. Mit Vollzug dieser Paketerwerbe erhöhe sich der von Dommermuth kontrollierte Anteil an der United Internet AG auf ca. 50,10 Prozent.

DIC ASSET

hat vorzeitig ein besichertes Darlehen in Höhe von rund 550 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren refinanziert.

HOME24

will durch die Übernahme der Butlers Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln ihre Markposition strategisch ausbauen. Die Akquisition soll spätestens im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

TAG IMMOBILIEN

verstärkt ihr Geschäft in Polen und übernimmt für rund 550 Millionen Euro die Gesellschaft Robyg von Goldman Sachs und Centerbridge Partners.

HOLCIM

Der schweizerische Baustoffkonzern verstärkt sich mit einem Zukauf im Bereich Dachsysteme. Holcim übernimmt mit Malarkey Roofing Products auf dem US-Markt für Wohnbedachungen mit einem prognostizierten Nettoumsatz von 600 Millionen US-Dollar für das Jahr 2022 und einem EBITDA von 120 Millionen. Die Transaktion im Wert von 1,35 Milliarden Dollar will Holcim komplett aus Barmitteln finanzieren.

BOEING

Die US-Flugsicherungsbehörde FAA fordert für die Wiederinbetriebnahme der Boeing-Flugzeuge des Typs 777-200, die mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet sind, zusätzliche Inspektionen der Triebwerksschaufeln nach einem Richtlinienprotokoll sowie eine Verstärkung eines Schlüsselteils. Pratt & Whitney, ein Unternehmen von Raytheon Technologies, erklärte, dass solche Inspektionen bereits liefen.

PFIZER

hat in den USA grünes Licht für sein neues Corona-Medikament Paxlovid bekommen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erklärte, Paxlovid sei sicher und bezeichnete das Mittel als "ein wichtiges Instrument zur Reduzierung von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen".

