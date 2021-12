- Die rasante Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus lässt die Neuinfektionen in Dänemark und Island weiter in die Höhe schnellen. Beide Länder vermeldeten am Montag neue Höchststände.

- Die französische Regierung hat angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Unternehmen sollen angewiesen werden, ihre Angestellten ab dem 3. Januar nach Möglichkeit mindestens drei Tage in der Woche ins Homeoffice zu schicken, wie Premierminister Jean Castex nach einer Krisensitzung des Kabinetts sagte.

- Im durch die Masseninfektionen im März 2020 berühmt-berüchtigt gewordenen Skilokal "Kitzloch" in Ischgl ist erneut eine Corona-Infektion aufgetreten. Ein Service-Mitarbeiter sei positiv auf das Virus getestet worden, teilten die österreichischen Behörden mit.

USA / RUSSLAND

Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar über den Ukraine-Konflikt sowie über Atomwaffenkontrolle beraten. Das sagte ein Sprecher des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der OSZE folgen. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

SYRIEN

Die israelische Luftwaffe hat nach syrischen Angaben die syrische Hafenstadt Latakia angegriffen. Israel habe am frühen Dienstagmorgen mehrere Raketen auf das Containerlager im Hafen von Latakia abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Militär. Dabei seien hoher Sachschaden und ein Brand angerichtet worden.

AROUNDTOWN

hat sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das Unternehmen hatte im März angekündigt, bis zum 31. Dezember 2021 bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf von maximal 100 Millionen eigenen Aktien auszugeben. Wieviele Aktien bislang erworben wurden, gab das Unternehmen nicht bekannt.

ENCAVIS

Der Wind- und Solarparkbetreiber kauft zwei Solarparks in Dänemark mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt 105 Megawatt (MWp). Verkäufer der beiden Solarparks ist European Energy. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

TELEFONICA

will laut einem Zeitungsbericht am Dienstag mit Gewerkschaften eine Verreinbarung über einen freiwilligen Stellenabbau unterzeichnen. Der Sozialplan für bis zu 2.982 Mitarbeiter ab einem Alter von 54 Jahren könnte den Konzern insgesamt zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Euro kosten, berichtet die Zeitung Expansion. Für die Kosten werde im vierten Quartal eine Rückstellung gebildet.

