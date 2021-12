- Antigen-Tests erkennen eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante laut US-Gesundheitsbehörden vermutlich nicht so gut wie frühere Varianten. "Erste Daten deuten darauf hin, dass Antigen-Tests die Omikron-Variante zwar erkennen, aber möglicherweise eine geringere Empfindlichkeit aufweisen", erklärte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) am Dienstag.

RUSSLAND / UKRAINE

Die EU drängt mit Nachdruck darauf, an den bevorstehenden Gesprächen über eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts und die von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien beteiligt zu werden. "Wenn Moskau, wie angekündigt, ab Januar über die Sicherheitsarchitektur in Europa und über Sicherheitsgarantien sprechen will, dann ist das nicht nur eine Angelegenheit, die Amerika und Russland angeht.

US-ROHÖLLAGERBESTAND

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,3 Millionen Barrel nach plus 3,7 Millionen eine Woche zuvor.

BANKENAUFSICHT USA

US-Präsident Joe Biden erwägt die Besetzung einer Spitzenposition bei der US-Notenbank mit Sarah Bloom Raskin: Seine Regierung könnte Raskin, eine ehemalige Fed-Gouverneurin und frühere Beamtin des Finanzministeriums, als Vize-Chairwoman für Bankenaufsicht der Federal Reserve nominieren, sagten informierte Personen.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von weiteren Tesla-Aktien im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar getrennt. Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, verkaufte Musk etwa 934.000 Aktien im Wert von rund 1,02 Milliarden Dollar. Außerdem übte er Optionen auf 1,55 Millionen Aktien aus. Damit hat der Tesla-Gründer seit dem 7. November, insgesamt etwa 15,8 Millionen Aktien veräußert.

