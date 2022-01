ÖL

Die zuversichtliche Stimmung an den Finanzmärkten sprang auch auf den Ölmarkt über, die Ölpreise stiegen um bis zu 1,5 Prozent. Im Blick stand hier das reguläre Treffen der Opec+ am Dienstag, von dem mehrheitlich erwartet wird, dass die beschlossene Ausweitung der Ölförderung auch umgesetzt wird. Zuletzt hatte sich auch US-Präsident Biden für eine höhere Förderung stark gemacht, um dem starken Anstieg der Energiepreise zu begegnen.

Der feste Dollar und die stark steigenden Marktzinsen waren Gift für Gold, der Preis der Feinunze knickte um 28 Dollar oder 1,5 Prozent ein auf 1.802 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG, 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist am sechsten Tag in Folge gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 239,9 an. Am Vortag hatte sie bei 232,4 gelegen, vor einer Woche bei 215,6. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 30.561 (Vorwoche: 21.080) Neuinfektionen verzeichnet. Ferner wurden in diesem Zeitraum 356 (372) neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt.

- Angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron in Deutschland führt die Bundesregierung Großbritannien, Südafrika und andere Länder im südlichen Afrika ab Dienstag nicht mehr als Virusvariantengebiete. Die Staaten werden nun als Hochrisikogebiet geführt.

- Im Hafen von Genua sind mindestens 45 Passagiere eines aus Marseille eingetroffenen Kreuzfahrtschiffes nach positiven Corona-Tests unter Quarantäne gestellt worden.

UNWETTER USA

Ein heftiger Schneesturm hat Regionen an der US-Ostküste getroffen und dort das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Besonders schwer von dem Sturm heimgesucht wurden die Hauptstadt Washington und die angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Das bereits herrschende Reisechaos in den USA zum Ende der Feiertage wurde durch den starken Schneefall noch verstärkt. Erneut fielen tausende Flüge aus.

LOCKDOWN CHINA

In China ist in einer weiteren Millionenstadt wegen Corona-Infektionsfällen ein kompletter Lockdown verhängt worden. In Yuzhou in der zentralchinesischen Provinz Henan war es den Einwohnern seit Montagabend untersagt, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Die örtlichen Behörden kündigten an, dass die strikte Einhaltung der Ausgangssperre von Wachposten kontrolliert werden solle. In Yuzhou, einer Stadt mit 1,17 Millionen Einwohnern, waren in den vergangenen Tagen drei Corona-Ansteckungsfälle entdeckt worden.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember belebt, da die Produktion hoch blieb und die Inflation der Inputkosten nachließ. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,9 (November: 49,9) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Dezember auf 50,3 (Vormonat: 50,1) Punkte gestiegen.

REGULIERUNG CHINA

China hat zwei neue Vorschriften erlassen, die die Auslandsaktivitäten von Technologieunternehmen und die Verwendung von Algorithmen regeln. Es ist der jüngste Schritt Pekings, um den riesigen Internetsektor des Landes im Zaum zu halten. Die oberste Internetaufsichtsbehörde des Landes teilte mit, dass sie und mehrere andere Behörden eine überarbeitete Version der Maßnahme zur Überprüfung der Cybersicherheit verabschiedet hätten. Danach werden Betreiber digitaler Plattformen mit mehr als 1 Million Nutzern einer Überprüfung der Cybersicherheit unterzogen, wenn sie planen, im Ausland an die Börse zu gehen. Eine weitere Vorschrift, die verabschiedet wurde, regelt, wie Technologieunternehmen Empfehlungsalgorithmen verwenden.

RÜSTUNGSINDUSTRIE DEUTSCHLAND - TAXONOMIE

Die deutsche Rüstungs- und Verteidigungswirtschaft befürchtet nach einem Bericht der Bild massive Finanzierungsprobleme aufgrund des Plans der EU-Kommission, die Industrie künftig als nicht nachhaltige Branche einzustufen (Taxonomie). Laut dem Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) werde den Rüstungs- und Zulieferfirmen dadurch der Geldhahn abgedreht. Banken kündigten bereits Konten und Geschäftsbeziehungen.

BAYER

steht wegen des möglicherweise krebsverursachenden Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat nun auch in Deutschland juristisch unter Druck. Wie das Magazin "Wirtschaftswoche" berichtet, wurden beim Landgericht Köln rund 320 Klagen gegen das Unternehmen eingereicht.

UNIPER - NORD STREAM 2

Uniper zeigt sich trotz der Debatten in der Ampel-Koalition optimistisch für den Start der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2. "Ich sehe da keine politische Beeinflussung, die Netzagentur prüft wie vorgesehen. Mitte 2022 könnte es so weit sein. Nord Stream 2 ist wichtig", sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach der Rheinischen Post (Dienstag).

UNIPER

Der Energiekonzern bereitet sich mit der Trennung von Schichtmannschaften auf die anrollende Omikronwelle vor: "Unsere Kraftwerke und Gasspeicher werden 24 Stunden und sieben Tage die Woche gefahren, die Mannschaften in den Betrieben können nicht aus dem Homeoffice arbeiten. Wir separieren konsequent unsere Schichten, damit Ausbrüche in der einen Schicht von der anderen aufgefangen werden können", sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach.

DAIMLER

Der Autohersteller will die Entwicklungszeiten für neue Autos drastisch beschleunigen. Künftig sollen neue Modelle bereits in 40 Monaten fertig sein, sagte Entwicklungsvorstand Markus Schäfer dem Handelsblatt. Bislang braucht Mercedes im Schnitt 58 Monate für ein neues Auto.

THERANOS

Die Gründerin der US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, ist von einer Jury des Betrugs schuldig befunden worden. Die heute 37-Jährige habe Investoren mit vorsätzlichen Falschbehauptungen über die Theranos-Technologie dazu verlockt, Gelder in ihr Unternehmen zu stecken, urteilten die Geschworenen. Das Strafmaß gegen Holmes wird von dem Bundesgericht zu einem späteren Termin bekanntgegeben. Dem einstigen Star des Silicon Valley droht eine mehrjährige Haftstrafe.

